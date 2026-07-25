অসুস্থ শাবানা আজমি, সম্পূর্ণ আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ চিকিৎসকের
রোগ শনাক্ত হওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন ৷ যার ফলে অভিনেত্রী বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিন দিন কাটানোর পর, শুক্রবার মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে আয়োজিত আর এক বিক্ষোভে শাবানা আজমির (Shabana Azmi) সমর্থন জানানোর কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রবীণ এই অভিনেত্রী সেখানে উপস্থিত হতে পারেননি। রোগ শনাক্ত হওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন ৷ যার ফলে তিনি এই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।
অসুস্থ শাবানা আজমি
জানা গিয়েছে, অভিনেত্রীর সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়েছে ৷ চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। চলতে থাকা বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে তাঁকে সেই পরিকল্পনা স্থগিত করতে হয়েছে। তাঁর টিমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শাবানার শরীরের তাপমাত্রা এখন 102 ডিগ্রি এবং তিনি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুস্থ হয়ে উঠছেন।তাঁর দলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আজ শাবানাজির বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 102 ডিগ্রি জ্বর-সহ সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন।" বর্তমানে তিনি পাঁচ দিনের জন্য আইসোলেশনে রয়েছেন। অভিনেত্রী নিজেও সে কথা জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
গত কয়েক দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে সামনের সারিতে থেকে সংহতি জানিয়ে আসছিলেন শাবানা। এই প্রবীণ অভিনেত্রী কেবল সশরীরে আন্দোলনে অংশই নেননি, বরং সোশাল মিডিয়ায় নিয়মিত নানা তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শেয়ার করে তাঁর অনুসারীদেরও আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রেখেছেন। NEET পেপার লিক তথা অনিয়মের অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে, গত 20 জুলাই দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আয়োজিত 'চলো সংসদ' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন শাবানা। পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান যে, ওই বিক্ষোভ চলা টিয়ার গ্যাসের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর হাঁপানির (অ্যাজমা) সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল।
বিক্ষোভ চলাকালে যন্তরমন্তরে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শাবানা জানান, তিনি হাঁপানির রোগী ৷ টিয়ার গ্যাসের কারণে শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা অ্যাটাক হয়েছিল। তবে ইনহেলার (পাম্প) থাকায় তিনি সুস্থ হন ৷ শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার ফিরে গিয়ে লাঠিচার্জের শিকার হওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রসঙ্গত, নিজের অসুস্থার কথা জানিয়ে, শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে অভিনেত্রী তাঁর বাবা কাইফি আজমির কবিতার লিঙ্ক শেয়ার করেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানান, যুবাদের এমন সাহস থেকে তিনি প্রতি নিয়ত উদ্ধুদ্ধ হচ্ছেন ৷