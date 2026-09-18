সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে রণবীর-দীপিকা, চলতি সপ্তাহেই দ্বিতীয় সন্তানের আগমন ?

সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে রণবীর-দীপিকা, চলতি সপ্তাহেই দ্বিতীয় সন্তানের আগমন ?
Ranveer-Deepika at Siddhivinayak Temple: দ্বিতীয়বার মা হচ্ছেন দীপিকা ৷ সন্তান জন্মের আগে বাপ্পার আশীর্বাদ নিলেন ৷ সঙ্গে ছিলেন রণবীরও ৷ তবে কি 2024-এর পুনরাবৃত্তি?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 3:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: ইতিহাসের কি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ? দীপিকা পাড়ুকোন-রণবীর সিংয়ের গণপতি দর্শনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই কৌতুহলী প্রশ্ন নেটিজেনদের ৷ দু'বছর আগে অর্থাৎ 2024 সালের 7 সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন তারকা দম্পতি ৷ তারপর 8 সেপ্টেম্বর পৃথিবীর আলো দেখে মেয়ে দুয়া ৷ ব্যাক টু 2026 ৷ 18 সেপ্টেম্বর ফের একবার সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন দ্বিতীয়বার বাবা-মা হতে চলা রণবীর-দীপিকা ৷ সমাজমাধ্যমে নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, প্রথমবারের মতো হয়তো গজানন নিরঞ্জনের আগেই দীপবীরের জীবনে আসতে চলেছে তাঁদের দ্বিতীয় খুদে সদস্য ৷
অভিনেতা রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন শীঘ্রই দ্বিতীয় সন্তানের বাবা-মা হতে চলেছেন। এদিন, বলিউডের পাওয়ার কাপলকে গণেশ চতুর্থী উৎসব চলাকালীন 'বাপ্পা'-র আশীর্বাদ নিতে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে দেখা গিয়েছে ৷ এদিন রণবীরের পরনে ছিল বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা রঙের পাজামা ৷
অন্যদিকে, এই বছর দীপিকা বেছে নিয়েছিলেন ডিজাইনার চুড়িদার ৷ গতবার মস্তানি অভিনেত্রী পরে গিয়েছিলেন সবুজ রঙের শাড়ি ৷ এবার পরনে সালোয়ার ৷ কমলা রঙের সালোয়ার, বেগুনি রঙের পাজামা সঙ্গে হালকা সবজে রঙের ডিজাইন করা ওড়না ৷ মাথার খোপায় ফুলের মালা ৷ কানে ঝুমকো দুল ৷
সূত্রের খবর, এই মাসেই নাকি দীপিকা দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন ৷ তবে, এদিন দীপিকাকে দেখে অনেক নেটিজেনই অতীতের কথা মনে করছেন ৷ কারণ 2024 সালের 7 সেপ্টেম্বর সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন দীপিকা-রণবীর ৷ সেদিন বিকেলেই, অভিনেত্রী মুম্বইয়ের এইচ.এন রিলায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ 8 সেপ্টেম্বর মেয়ে দুয়ার জন্ম দেন দীপিকা ৷ এবারও কি তেমন কিছু হতে চলেছে, সেই প্রশ্ন ঘুরছে নেটপাড়ায় ৷
উল্লেখ্য, দীপিকা-রণবীর মেয়ে দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনে ম্যাটারনিটি ফটোশুট'-এর বেশ কিছু অন্তরঙ্গ সাদা-কালো ছবি শেয়ার করেছিলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে তাঁদের ছোট্ট মেয়েকেও দেখা গিয়েছে। ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে তারকা দম্পতি লেখেন, "বেবি দুয়া এবং আমাদের হৃদয়-উভয়ই বড় হচ্ছে ! আপনাদের আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ !" এপ্রিল মাসে, দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন দীপিকা ৷
মেয়ে দুয়ার হাতে প্রেগন্যান্সি টেস্টের কিট হাতে দেওয়া ছবি শেয়ার করে সুখবর জানান এই তারকা দম্পতি ৷ মনে করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এবার সন্তান জন্মের খবর দিতে চলেছেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং ৷