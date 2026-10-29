জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' থেকে অনুপ্রেরণা ! কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে ফিরল 'বেঙ্গল বিয়েনালে'

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' থেকে অনুপ্রেরণা ! কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে ফিরল 'বেঙ্গল বিয়েনালে'
Bengal Biennale in Kolkata-Santiniketan: জীবনানন্দ দাশের কালজয়ী কবিতা 'বনলতা সেন' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে শিল্পের নতুন ভাষা খুঁজবেন শিল্পী, গবেষক ও শিল্পপ্রেমীরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: শিল্প কি শুধুই ক্যানভাসে রং-তুলির খেলা? নাকি পুরনো বাড়ি, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে শিল্পের গল্প? এই ভাবনাকে সামনে রেখেই ফিরছে 'বেঙ্গল বিয়েনালে'। 2026-27 সালের দ্বিতীয় সংস্করণে জীবনানন্দ দাশের কালজয়ী কবিতা 'বনলতা সেন' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে শিল্পের নতুন ভাষা খুঁজবেন শিল্পী, গবেষক ও শিল্পপ্রেমীরা। 25 নভেম্বর থেকে শান্তিনিকেতনে শুরু হবে 'বেঙ্গল বিয়েনালে'। আর কলকাতায় এই শিল্প উৎসব শুরু হবে 28 নভেম্বর থেকে। চলবে আগামী বছর 2 জানুয়ারি পর্যন্ত।
গেমপ্ল্যান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিয়েনালের কর্ণধার জিৎ ও মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের যৌথ কিউরেটর কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠী ‘চাঁদের হাট’ এবং স্বাধীন কিউরেটর ও গবেষক ঋতিকা বিশ্বাস। এবারের মূল ভাবনা 'বনলতা'। কবিতার অনুভূতির পাশাপাশি বনলতাগুল্মের পরিবেশতত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই ভাবনা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, বিস্মৃত ইতিহাস, সহাবস্থান এবং প্রতিরোধের মতো বিষয় উঠে আসবে শিল্পকর্মে। কোনও একটি প্রদর্শনীস্থলে শিল্পকে সীমাবদ্ধ না রেখে দুই শহরের ঐতিহাসিক ভবন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পীদের নিজস্ব পরিসরকে যুক্ত করা হবে এই আয়োজনে।
শান্তিনিকেতনে নন্দন আর্ট মিউজিয়াম অ্যান্ড গ্যালারি, শান্তিনিকেতন সোসাইটি অফ ভিজ্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, অর্থশীলা, স্কাল্পচার পার্ক-সহ একাধিক স্থানে দেখা যাবে প্রদর্শনী। কলকাতায় থাকছে আলিপুর মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ললিতকলা অ্যাকাডেমি, নিউ এম্পায়ার এবং কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বিশেষ আকর্ষণ, কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটির উদ্যোগে বিয়েনালের প্রথম ‘Emerging Artists Open Call’, যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কাজ তুলে ধরা হবে। এবারের বিয়েনালে অংশ নিচ্ছেন অতুল দোদিয়া, অর্পিতা সিং, অমর কানওয়ার, জিতিশ কল্লাট, জয়শ্রী বর্মন, যোগেন চৌধুরী, শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পী। পাশাপাশি থাকছে যৌথ শিল্প-প্রকল্প, গোষ্ঠী প্রদর্শনী এবং মাস্টার্স বিভাগে বিশিষ্ট শিল্পীদের কাজ।
আয়োজকদের মতে, বিভাজন ও মেরুকরণের এই সময়ে প্রকৃতির কাছ থেকে সহাবস্থান ও সহনশীলতার শিক্ষা নেওয়া জরুরি। 2024 সালের প্রথম সংস্করণে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের ২৫টিরও বেশি প্রদর্শনীস্থলে শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণের পর এবার আরও বিস্তৃত পরিসরে ফিরছে এই আয়োজন। শিল্পের মাধ্যমে দুই শহরের নিজস্ব ঐতিহ্যকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করাই এই বিয়েনালের অন্যতম লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, 'বেঙ্গল বিয়েনালে 2026-27' শুধুমাত্র শিল্পকর্ম দেখার উৎসব নয়, বরং শহর, স্মৃতি, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক উদ্যোগ। আর সেই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে একটি নাম-'বনলতা'।