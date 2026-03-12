ETV Bharat / entertainment

একইদিনে তিন-চারটে বাংলা ছবির মুক্তি নয় ! স্ক্রিনিং কমিটির কাছে আর কোন আর্জি এক্সিবিটরদের ?

ভালো বাংলা ছবির অভাবে বন্ধ শহরের একাধিক সিনেমা হল। সমাধান খুঁজতে প্রযোজক, পরিবেশক আর হলমালিকদের সঙ্গে বুধবার ইমপা-র অফিসে বৈঠক স্ক্রিনিং কমিটির সভাপতি পিয়ার।

screening-committee-meeting-with-exhibitor-no-producers-present
স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক (ইটিভি ভারত)
Published : March 12, 2026 at 10:51 AM IST

কলকাতা, 12 মার্চ: ভালো বাংলা সিনেমার অভাবে ব্যবসায় মন্দা সিনেমা হল মালিকদের। উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে দরজা বন্ধ কলকাতার একাধিক সিনেমা হলের। যেগুলো খোলা আছে সেগুলিরও কোনও কোনও শো-এর টিকিট বিক্রির হাল তলানিতে। ফলে, হল খোলা রেখে সিনেমার প্রদর্শন লাভের বদলে লোকসানের মুখ দেখাচ্ছে বলে দাবি তুলেছেন সিনেমা হল মালিকরা। আরও দাবি, সাম্প্রতিককালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি দেখতে আশানুরূপ দর্শক না আসার কারণেই সিনেমা হলের দরজা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

আরও জানা গিয়েছে, সিনেমা হলে বাংলা ছবিকে প্রাধান‍্য দিলে হিন্দি ছবির ডিসট্রিবিউটাররা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন না। এহেন পরিস্থিতিতে কিছু সিনেমা হল মালিকদের তরফ থেকে চিঠি গিয়েছে স্ক্রিনিং কমিটির কাছে। বুধ সন্ধ্যায় ইমপা হাউজে এই নিয়ে আলোচনার জন্য মিটিং ডাকেন পিয়া সেনগুপ্ত। মিটিং-এ হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, নবীনা সিনেমা হলের কর্ণধার নবীন চোখানি, অজন্তা সিনেমা এবং এসএস আর-এর তরফে শতদীপ সাহা, বিনোদিনী থিয়েটারের কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক এবং হলমালিক পঙ্কজ লাডিয়া-সহ জনাকয়েক হল মালিক।

এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "আমাদের বৈঠকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্ক্রিনিং কমিটির সঙ্গে এক্সিবিটরদের বৈঠক। দিনকয়েক আগে এক্সিবিটর কমিটির চেয়ারম্যান সকল এক্সিবিটরদের তরফে আমাদের কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠান যে, একইদিনে একাধিক বাংলা সিনেমা আসার বদলে যেন সারা বছর ধরে বাংলা সিনেমা আসে। প্রযোজকরা সবাই যেন একটি বিশেষ দিনকে তাঁদের ছবিমুক্তির জন্য বেছে না নেন।"

পিয়া আরও বলেন, "কয়েক সপ্তাহ আগেই বেশ বড় বড় কিছু সিনেমা হলের মালিক তাঁদের হল বন্ধ করতে বাধ্য হন। কারণ তেমন কোনও ভালো ছবি ছিল না, যা ব্যবসা দিতে পারে। যে ছবিগুলিও চলছিল সেগুলি দেখতে সেরকম লোক আসছিল না সিনেমা হলে। তাই তাঁরা সিনেমা হল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা অভিপ্রেত নয়। তাই তাঁরা আমাদের কাছে চিঠি পাঠান এর সুরাহা চেয়ে। মিটিং-এ তাঁদের বক্তব্য, বড় বড় প্রোডিউসার যাঁরা আছেন তাঁরা ছবি রিলিজের জন্য উৎসবের দিনগুলোকেই বেছে নিচ্ছেন। প্রাইম ডেট নিয়ে তাঁরা মাতামাতি করছেন। একই দিনে তিনটে-চারটে করে ছবি রিলিজ হচ্ছে। এরপর বাকি যে সপ্তাহগুলো পড়ে থাকছে সেগুলোতে আর ভালো কনটেন্টের ছবি, অর্থাৎ যাঁদের ছবি মানুষ টিকিট কেটে সিনেমা হলে নিয়মিত দেখতে আসেন সেই সব ছবি আর আসছে না। এক্সিবিটরদের বক্তব্য, ছবিগুলিকে যেন 52 সপ্তাহে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়। তাতে হলগুলি প্রত্যেক সপ্তাহেই খাদ্য পাবে। হলগুলিও চলবে আর বাংলা ইন্ডাস্ট্রিও বাঁচবে। স্ক্রিনিং কমিটির কাছে তাঁদের একটাই অনুরোধ, বাংলা ছবি সারা বছর ধরে আসুক, শুধু উৎসবে নয়। কিংবা একইদিনে একইসঙ্গে তিন-চারটে ছবি নয়।"

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের গত বছরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সিনেমাহলে আগে জায়গা দিতে হবে বাংলা ছবিকে। প্রত্যেক দিন একটি করে প্রাইম টাইম শো-ও দিতে হবে বাংলা ছবিকে। আর উৎসবের সময়ে এই নির্দেশ পালন করতে গিয়‌ে হিন্দি ছবির পরিবেশকদের বিরাগভাজন হয়েছেন হলমালিক‌েরা। প্রথম সারির প্রযোজকদের প্রতি স্বরূপ এবং পিয়ার বক্তব্য, "সারা বছর ধরে ছবিমুক্তি পেলে সিনেমাহল বন্ধ রাখতে হয় না হল মালিকদের। উৎসবের মরশুমে একটি বা দু’টি বাংলা ছবি মুক্তি পেলে অন্যান্য ভাষার ছবিও মুক্তি পেতে পারে বাংলার সিনেমা হলে। সারা বছর সব ভাষার ছবি দেখানো হলে হল মালিকদের ব্যবসাতেও ভাটা পড়ে না।"

কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যে স্ক্রিনিং কমিটির এই বক্তব্য, বাংলা ছবির সেই প্রযোজক‌দের সিকিভাগও হাজির ছিলেন না এদিনের বৈঠকে। শুধুমাত্র উইন্ডোজের তরফে হাজির ছিলেন একজন। প্রযোজকরা অনুমতি না দিলে হলমালিকেরা কী করে ছবি দেখাবেন? পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, 'খুব অল্প সময়ের নোটিসে এই বৈঠক। রানে এবং শ্রীকান্ত মোহতা কলকাতায় নেই তাই আসতে পারেননি। বাকিরা কেন আসেননি জানা নেই আমাদের।"

ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে ইটিভি ভারত প্রশ্ন রাখে, এক্সিবিটরদের কথা অনুযায়ী সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি সেভাবে ব্যবসা দেয়নি। একইসঙ্গে একই সময়ে বা উৎসবের আবহে একাধিক বাংলা ছবি আসায় বছরের বাকি সময়ে সিনেমা হলে ভালো বাংলা ছবি আসছে না। তা হলে কি সেই সময়ে হিন্দি ছবিকে প্রাইম টাইম দেওয়ার কথা ভাবা হবে? ফেডারেশন কর্তা বলেন, "প্রাইম টাইম নিয়ে এক্সিবিটরদের কোনও আপত্তি নেই। তাঁদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। একইদিনে একসঙ্গে তিনটে-চারটে ছবি যে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা না করে যেন সারা বছর ধরে ছবি রিলিজ হয়।"

পিয়া সেনগুপ্তর কাছে ইটিভি ভারত জানতে চায়, হিন্দি ছবির ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে স্ক্রিনিং কমিটির কোনও কথা হয়েছে কিনা। ইমপার সভাপতি পিয়া জানান, "এর মধ্যে তো তেমন কোনও ভালো হিন্দি ছবিও আসেনি। অনেকদিন বাদে 'ধুরন্ধর টু' আসছে। যেহেতু এখন ভালো বাংলা সিনেমা নেই তাতে এখানকার ডিস্ট্রিবিউটররাও চাইছেন তাঁদের মতো করে এক্সিবিটরদের শর্ত দিতে। সবাই তো ভালো ফলের সুযোগ খোঁজে। সমস্যা হল সেলেব্রিটি প্রোডিউসারদের ছবিগুলি উৎসবের মরশুমেই আসছে। বাকি সময়ে তাঁরা আর ছবি আনছেন না। ফলে, সেই সময়টা ফাঁকা যাচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, সিনেমা হল বন্ধ রাখাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে দিনকয়েক আগে প্রযোজক তথা স্ক্রিনিং কমিটির সদস্য, রানা সরকার নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লেখেন, "শেষ চার সপ্তাহে কোন হিন্দি সিনেমা, বাংলার সিনেমা হলে ভালো ব্যবসা করেছে ? শুধু বাংলা সিনেমাকে দোষ দিয়ে কার লাভ হচ্ছে ? রমজান বা পরীক্ষার মরসুমে কোন সিনেমা চলে ?
রাজ্য সরকারের নোটিফিকেশনকে দোষারোপ করা উদ্দেশ্যমূলক... হল বন্ধ রাখা কারো ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত হতেই পারে, তার জন্য বাংলা সিনেমাকে দোষারোপ করা অর্থহীন। এর পেছনে কে আছে ? ভোটের আগে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ?" (বানান অপরিবর্তিত)

পিয়া এদিন স্ক্রিনিং কমিটির অন্যতম সদস্য রানা সরকারের প্রতি ইমপার তরফে ধিক্কার জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "আপনাদের কী মনে হয়, যে এক্সিবিটররা খাদ্য পাচ্ছে না তারা রাজনীতি করছে? কেউ এমনি এমনি সিনেমা হল বন্ধ রাখে? সিনেমা হল যাদের রুটি-রুজি দেয়, সেই সিনেমা হল কেউ এমনি এমনি বন্ধ রাখে কোনও কারণ ছাড়াই? মানুষ খাদ্য না পেলে রাজনীতি করবেন কীভাবে? আশা করিনি স্ক্রিনিং কমিটির মেম্বার হয়ে রানা সরকার এরকম কথা লিখবেন।" সামাজিক মাধ্যমে পালটা জবাব দিতে দেরি করেননি রানাও। বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন তিনিও ৷

