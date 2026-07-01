'হয়ত কোনও খামতি ছিল'- সারেগামাপার জার্নি নিয়ে অকপট সালকিয়ার সায়ন্তনী

'হয়ত কোনও খামতি ছিল'- সারেগামাপার জার্নি নিয়ে অকপট সালকিয়ার সায়ন্তনী
সারেগামাপার পর ভবিষ্যতে আর কোনও রিয়ালিটি শো'তও যেতে চান না এই কন্যে। কেন ? জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: 'সারেগামাপা'র (Saregamapa Bengali) জার্নি শেষ। জয়ের ট্রফি হাতে না আসায় কোনও আক্ষেপ নেই হাওড়া সালকিয়ার মেয়ে সায়ন্তনীর। বরং নিজের কোনও খামতি ছিল বলেই মনে করেন তিনি। দীর্ঘ এই জার্নি নিয়ে আর কী বললেন সায়ন্তনী ঘোষ (Sayantani Ghosh) ? কী রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ?
ইটিভি ভারত: কেমন ছিল সারেগামাপা'র জার্নি?
সায়ন্তনী: জার্নিটা তো ভীষণ সুন্দর ছিল। শুধু সুন্দর ছিল না। অনেক হার্ডলস ছিল। অনেক পরিশ্রম করেছি আমরা। ক্যামেরায় যেটুকু উঠে আসে সেটা দেখেন দর্শক। ক্যামেরার পিছনের পরিশ্রমটা তো তাঁরা দেখতে পান না। অনেক পরিশ্রম করেছি বলেই হয়তো মানুষ এত ভালোবাসা দিচ্ছেন আজ।
ইটিভি ভারত: জয়ের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছেও হল না জয়।...
সায়ন্তনী: আমি তো কখনও ভাবিইনি যে অডিশনে সিলেক্ট হব। সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছি। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম আমার স্বপ্নের মঞ্চ, আমার পরিবারের স্বপ্নের মঞ্চটাকে আমি ফাঁকি দেব না কখনও। যতটা পারব প্রত্যেকটা গান ভালো গাওয়ার চেষ্টা করব। আর সেটাই করেছি। ফিনালেতেও সেই চেষ্টা জারি ছিল। এতটুকু ফাঁকি দিইনি আমি। তারপরও যেটুকু পেয়েছি সেটা ঈশ্বরেরই দেওয়া আমি বলব। হয়তো আমার কোথাও খামতি ছিল তাই জয়ী হইনি। সেখানে গীতশ্রী, আয়ুষ, সৃজনের আরও বেশি পরিশ্রম, নিষ্ঠা ছিল। আমি যে গুরুত্ব, সম্মান পেয়েছি তাতেই আমি ধন্য। দর্শক আমার পাশে আছেন, আমার হয়ে কথা বলছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এত বড় চলার পথ কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই জিতে যাবো।
ইটিভি ভারত: রিয়ালিটি শোতে যাওয়ার আগে এর সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল ? আর যাওয়ার পরে কী ধারণা হল?
সায়ন্তনী: যদি আমি না যেতাম আগে যেটা ভাবতাম সেই ধারণাটাই থেকে যেত। 15-16 বার অডিশনের পরে আমি এবার মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম। আমি তো একটা সময় হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম। যাঁরা গিয়ে ওই মঞ্চে দাঁড়ায় তাঁরা যে কতটা পরিশ্রম করে আজ বুঝতে পারি। আমি আজ তাঁদের যে চোখে দেখি, যতটা সম্মান করি আমি আগে অত বুঝতে পারতাম না। আমি ভাবতাম আমিও তো গান তুলছি কেন পারছি না যেতে। সেই পরিশ্রমটা হয়তো আমার মধ্যে ছিল না।
যেখানে শুটিং হয় সারেগামাপার, অর্থাৎ ডিআরআর স্টুডিয়োতে একটা লাল গেট আছে। ওটা ক্রস না করলে কেউ বুঝতে পারবে না আদতে কী চলে ওখানে। প্রচুর রিহার্সাল, গ্রুমিং হত আমাদের। 'হ্যালো' বলে মাইক টেস্ট আগেই করে নিতে হয়। কোনও অসুবিধা থাকলে বলে নিতে হয় আগেই। অভিজিৎ স্যার (অভিজিৎ সেন পরিচালক) অ্যাকশন বলে দেওয়ার পর আর গান থামানো যাবে না। তা সে কাশি পাক, গলা ধরে যাক, এক টেক-এ গানটা গাইতে হবে। আমাদের এই ট্রেনিংটা দেওয়া হয়েছিল শুরু থেকেই। বলে দেওয়া হয়েছিল গানের মাঝে থেমে গেলে শো থেকে বের করে দেওয়া হবে। দর্শক যেটা দেখেন সেটা আমাদের এক টেক-এ গাওয়া থাকে।
ইটিভি ভারত: কী শিখলেন নবরত্ন বিচারকের কাছ থেকে?
সায়ন্তনী: আমি খুব ভীতু মানুষ। বারবার অডিশন দিয়েও চান্স পেতাম না। ভয় নিয়েই পরের পর অডিশন দিয়ে গিয়েছিলাম। এবারও ভয় নিয়েই অডিশন দিতে গিয়েছিলাম। শান্তনু দা খুব কড়া। উনি সকলকে খুব কম নম্বর দেন। খুব ভালো বলেন না কাউকে। ঠিক দোষটা ধরিয়ে দেন। আমার ঠাকুমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি শান্তনু দা'র সামনে গাই। আমি চাইতাম শান্তনু দা আমার গান শুনে আমার ভুল ত্রুটিগুলো ধরে দিক। তাতে স্ক্যানারের মতো বেরিয়ে আসবে আমার ভুলগুলো। শান্তনু দা'র কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছি। আমরা বাঙালি তাই সব হিন্দি উচ্চারণ আমাদের স্পষ্ট হয় না। প্রত্যেকটা অক্ষরের পার্থক্য উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্য বিচারকদের কাছ থেকেও অনেককিছু শিখেছি। এটাই প্রাপ্তি।
ইটিভি ভারত: ভয় পেতেন কোনও বিচারককে?
সায়ন্তনী: শান্তনু দা'কেই বেশি ভয় পেতাম। প্রতিযোগীদের গান শেষ হলে সবাইকে তো বলতে দিত না। বড়জোর 4 জন বিচারক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। আমি শান্তনু দা'কে ভয় পেলেও চাইতাম শান্তনু দা'ই আমার গান নিয়ে বলুক। বলুক কোনটা কানে লেগেছে।
ইটিভি ভারত: অডিশন জেতার পর কেমন অনুভূতি ছিল?
সায়ন্তনী: আমার থেকেও আমার বাড়ির লোক বেশি খুশি হয়েছিল।
ইটিভি ভারত: কবে থেকে গান শেখা শুরু। গুরু হিসেবে কাদের পেয়েছেন?
সায়ন্তনী: একদম ছোট থেকে। আমার মায়ের হারমোনিয়াম ছিল। আমার গানের প্রথম গুরু আমার মা। বাবাও খুব ভালো গান করেন। মা আমাকে হারমোনিয়ামে স্টিকার লাগিয়ে সারেগামাপা শিখিয়েছেন। মায়ের পরে আমি গুরু হিসেবে পেয়েছি শ্রদ্ধেয় গৌতম বর্ধনকে। এরপর শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত সরকারের কাছে গান শিখি। এখন আমি মিউজিক ডিরেক্টর টুনাই দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিখছি। আর ক্লাসিকাল শিখছি ললিত কলায় জয়ন্ত সরকারের ছেলে সীমান্ত সরকারের কাছে। এঁদের সকলের ভূমিকা আমার জীবনে অনেক।
ইটিভি ভারত: কাকে সবথেকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন?
সায়ন্তনী: আমাদের এই ব্যাচটা দারুণ ছিল। কেউ ভালো গাইলে তাকে ভয় না পেয়ে আরও ভালো গাওয়ার চেষ্টা জারি রাখতাম। মঞ্চে 'ছোটা ভাই', 'ছোট বোন' বলে কেউ কাউকে ভাবা হত না। মঞ্চে আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলব না এই ছিল প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ সকলেই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। গান হয়ে গেলে আবার সবাই একটা পরিবার হয়ে যেতাম। তবে, প্রমির গান আমার খুব ভালো লাগত। লড়াই থাকত না ওর সঙ্গে। আমি ওর ফ্যান ছিলাম আসলে।
ইটিভি ভারত: পরবর্তী পরিকল্পনা?
সায়ন্তনী: গান নিয়ে এগোনোর ইচ্ছা আছে। চাইব আমার নিজের সত্ত্বা বজায় থাকুক, আমার নিজের পরিচয় গড়ে উঠুক গানের মাধ্যমে। বেশ কিছু বাংলা গান, অরিজিনাল গান সকলকে শোনাতে চাই। আমার পাশে সকলে আছেন, এটাই আমার প্রাপ্তি। না জিতে তাঁদের হয়তো কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। তাও তাঁরা আমার পাশে আছেন। এটাতেই যেন মনে হচ্ছে কোথাও আমি জিতে গিয়েছি।
ইটিভি ভারত: আবারও কোনও রিয়ালিটির মঞ্চে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?
সায়ন্তনী: না। আর ইচ্ছে নেই। এই স্মৃতিটাকে যত্নে রাখতে চাই। আগামীদিনে গান দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই আরও। আরও বেশি দর্শকের কাছে নিজের গান নিয়ে পৌঁছ যেতে চাই। পরিকল্পনা করছি। সুযোগ পেলে সিনেমার গানের মাধ্যমেও পৌঁছে যাবো দর্শকের কাছে। তবে, রিয়ালিটি শো'তে আর নয়। আমার বাড়ির মানুষ চান আমি 'ইন্ডিয়ান আইডল' বা এই জাতীয় অন্য কোনও সম্মানীয় মঞ্চে আমি প্রতিযোগী হিসেবে যাই। কিন্তু আমি চাই না।