টলিপাড়ায় নতুন প্রেমের গুঞ্জন ! শ্যামৌপ্তি-সায়নের রসায়ন ঘিরে চর্চা এবার হেঁসেলে

টলিপাড়ায় নতুন প্রেমের গুঞ্জন ! শ্যামৌপ্তি-সায়নের রসায়ন ঘিরে চর্চা এবার হেঁসেলে
Raandhuni Na Kaandhuni Cooking Show: 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-তে রান্নার লড়াইয়ের মাঝে সায়ন-শ্যামৌপ্তির প্রেমের ছোঁয়া ! আসন্ন পর্বে তৈরি হতে চলেছে নতুন সমীকরণ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 11:57 AM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় জমে উঠেছে রান্নার রিয়েলিটি শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'। অঙ্কুশ হাজরার সঞ্চালনা আর প্রতিযোগীদের রান্নাঘরের কাণ্ডকারখানায় দম ফাটা হাসির মঞ্চ হয়ে উঠেছে এই শো। এরই মাঝে আবার জমেছে প্রেমের মৌতাত।
রান্নার প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই, তার সঙ্গে এবার যোগ হতে চলেছে রোম্যান্সের মশলা। বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-তে এবার বাড়তি আকর্ষণ সায়ন ও শ্যামৌপ্তির জমে ওঠা রসায়ন। রান্নার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি তাঁদের খুনসুটি, মজার মুহূর্ত এবং একে অপরের সঙ্গে ক্রমশ বাড়তে থাকা বন্ধুত্ব ঘিরে আসন্ন পর্বে তৈরি হতে চলেছে নতুন সমীকরণ। চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পর্বে দর্শকদের জন্য থাকছে নাটক, বিনোদন এবং রোম্যান্সের মজাদার মিশেল। রান্নার প্রতিযোগিতার চেনা আবহে এবার বাড়তি মাত্রা যোগ করবে সায়ন ও শ্যামৌপ্তির কথোপকথন এবং তাঁদের দুষ্টু-মিষ্টি খুনসুটি। শুধু তাই নয়, তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণে নতুন রং যোগ করতে দেখা যাবে ঘটকালির মজাও।
তবে চমক এখানেই শেষ নয়। রান্নার ব্যস্ততার মাঝেই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে দেখা যাবে তাৎক্ষণিক নাচের লড়াই। এই নাচের দ্বৈরথই অনুষ্ঠানে এনে দেবে অন্য মাত্রা। রান্নার প্রতিযোগিতার উত্তেজনার পাশাপাশি সায়ন ও শ্যামৌপ্তির রসায়ন কতটা জমে ওঠে, এখন সেটাই দেখার। সব মিলিয়ে, ‘রাঁধুনি না কাণ্ডুনি’-র আগামী পর্বে রান্নার স্বাদে মিশতে চলেছে বন্ধুত্ব, খুনসুটি আর রোম্যান্সের নতুন মশলা। দর্শকদের জন্য এই পর্ব যে বাড়তি বিনোদনের উপাদান নিয়ে আসতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে চ্যানেলের এই ঘোষণা।