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টাকা নিয়ে অলিপাবে 'গোমাংস' বিতর্ক তৈরি ! সায়ক চক্রবর্তীকে ফের তুলোধনা তারকাদের

Sayak Chakraborty Olypub Controversy: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের কনটেন্ট তৈরির জন্য টাকা পেয়েছেন সায়ক চক্রবর্তী। নতুন করে 'বিফ-কাণ্ড' নিয়ে তোলপাড় সোশাল মিডিয়া ৷

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সায়ক চক্রবর্তীকে তুলোধনা তারকাদের (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 9:41 AM IST

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হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: অলিপাবে টাকা নিয়ে 'গোমাংস' বিতর্ক তৈরি করেছিলেন ইউটিউবার সায়ক চক্রবর্তী ৷ সামাজিক মাধ্যমে ফের একবার প্রবল সমালোচনার মুখে সায়ক ৷ বিগ বস-এর ঘর থেকে বেরোতেই পুরনো বিতর্ককে কেন্দ্র করে কটাক্ষের মুখে এই কনটেন্ট ক্রিয়েটর ৷

বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ায় ইসিআই-এর একটা তালিকা ৷ যেখানে তথ্য হিসাবে উঠে আসে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ মোট 5টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টি 529.38 কোটি টাকা নির্বাচনী প্রচারের জন্য খরচ করেছে। যদিও, এই তথ্য যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ সেই তালিকায়, দেখা যায় বাংলার দুই নামজাদা কনটেন্ট ক্রিয়েটর, সায়ক চক্রবর্তী ও শমীক অধিকারি ওরফে ননসেন, টাকা নিয়েছেন ৷ এই তালিকা অনুসারে সায়ক চক্রবর্তী পেয়েছেন আড়াই লাখ টাকা। আর এরপরেই ফের সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনা-কটাক্ষের মুখে পড়েছেন সায়ক-শমীক ৷ অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র, অভিনেত্রী পারমিতা মুখোপাধ্যায় থেকে ইউটিউবার মৃন্ময় দাস, সায়কের নিন্দায় সরব ৷ অন্যদিকে, নাম না করে সমালোচনা করেন অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ও ৷

রূপাঞ্জনার পোস্ট

"একটুও যদি লজ্জা থেকে থাকে তাহলে Olly Pub গিয়ে ওই ছেলেটির সামনে হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ কতটা নির্লজ্জ হলে 2.5 লাখ টাকা নিয়ে পদবীর দোহায়ি দিয়ে একজন ফালতু কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে এই পঁচে যাওয়া সমাজ বাহবাহ দেয়| ধর্মের বিভাজন করে কনটেন্ট দেখাচ্ছ?"

পারমিতা মুখোপাধ্যায়ের পোস্ট

"উনি সনাতনী .... তাই গো মাংস না খেয়ে টাকা খেয়েছেন ।"

অনিন্দ্যর পোস্ট

আজকে ফেসবুকে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' দেখলাম ।

মৃন্ময় দাসের পোস্ট

একটা 2.5 লাখ টাকার জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস কেলেঙ্কারি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করলো , আর একটা 13 লাখ টাকা নিয়ে 2টো বোতাম খুললো , "বাটন" খুললে সত্যি পেমেন্ট বেশি পাওয়া যায় আর বাকি opposition party র জন্য বিক্রি হওয়া ক্রিয়েটর নামক বিপ্লবী গুলোকে তো আগেই roast করে দিয়েছি , কেউ বলে বিপ্লবী- কেউ বলে দালাল রাজনৈতিক মতাদর্শ কারো থাকতেই পারে এতে দোষ কিছু নেই, তো বুক ঠুকে সেই পার্টির হয়ে প্রচার কর না...

সায়কের 'বিফ কাণ্ড'

সায়ক চক্রবর্তী টলিপাড়ার পরিচিত মুখ। তিনি যেমন অভিনেতা, তেমনই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে পার্ক স্ট্রিটের এক পাবে খেতে গিয়েছিলেন সায়ক। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু অনন্যা গুহ আর সুকান্ত কুণ্ডু। অভিযোগ, তাঁরা একটা মাটন স্টেক অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের না জানিয়েই পরিবেশন করা হয় বিফ স্টেক। যেহেতু তাঁদের খিদে পেয়েছিল, তাঁরা না বুঝে সেটা খেয়ে নেন। এরপর ওয়েটার মাটন স্টেক নিয়ে এসে সার্ভ করেন। তখন সায়ক বুঝতে পারেন, তাঁকে না জানিয়েই বিফ স্টেক খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেখান থেকেই গড়ায় বিতর্কের জল ৷ নির্বাচন কমিশনের Schedule-4 এ প্রকাশ - কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের পেমেন্ট রেকর্ড দেখে এখন ফের একবার বিপাকে সায়ক ৷ বিগ বস বাংলার ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন সায়ক চক্রবর্তী ৷ ট্রোলিংয়ের শিকার শমীক অধিকারিও ৷

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