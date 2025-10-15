'জুতো খুলে পেটাবো না হলে কষিয়ে চড় মারব' ! কেন রেগে লাল অভিনেতা সায়ক ?

'জুতো খুলে পেটাবো না হলে কষিয়ে চড় মারব' ! কেন রেগে লাল অভিনেতা সায়ক ?
সোশাল মিডিয়ায় মাকে নিয়ে নোংরা মন্তব্যের প্রতিবাদ ৷ দুই নেটিজেনকে চরম শিক্ষা ছেলে সায়কের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: "সামনে পেলে হয় আপনাকে চড় মারব নাহলে জুতো খুলে পেটাব ৷" সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীর (Sayak Chakraborty) ৷ সাধারণত সোশাল মিডিয়ায় অভিনেতার অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ কাজ থেকে ব্যক্তিগত পরিসর সায়ক ভাগ করে নেন তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ৷ কিন্তু সায়কের এই রূপ বা তাঁর মুখে এই ধরনের কথা কখনই শোনা যায়নি ৷ আচমকা তাঁর রেগে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে বিশাল বড় কারণ ৷
নিজের পরিবারের খুঁটিনাটির মধ্যে সায়কের প্রতিদিনের ভ্লগে নানা সময়ে দেখা যায় তাঁর মাকে ৷ তিনি বারবার সোশাল মিডিয়ায় হোক বা সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন জীবনে মায়ের অবদানের কথা ৷ কতটা কষ্ট করে তাঁর মা তাঁকে ও দাদকে মানুষ করেছেন, তা বারবার বলেন সকলের সামনে ৷ এহেন তারকার মাকেই যখন সোশাল মিডিয়ায় নোংরা মন্তব্য করেন নেটিজেনরা, তখন আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারেননি অভিনেতা ৷ ভিডিয়ো বার্তায় দিলেন উচিৎ শিক্ষা ৷
এদিন চার মিনিটের ভিডিয়োটি মূলত সায়ক বানিয়েছিলেন নির্দিষ্ট দুই মহিলার বিরুদ্ধে, যাঁরা তাঁর মাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিল নেটপাড়ায় ৷ সম্প্রতি একটি সোনার দোকানে মাকে নিয়ে সোনা কিনতে গিয়েছিলেন অভিনেতা সায়ক ৷ সেই ভিডিয়োর কমেন্টে দুই মহিলা নেটিজেন অভিনেতার মাকে নিয়ে কুৎসিত কথা বলেন ৷ তাঁরই প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ছেলে ৷ তিনি বলেন, "আপনাদের এমন মনোভাব আসে কোথা থেকে ? আপনার আমার মাকে নিয়ে কথা বলার সাহস হয় কী করে ? যদি আপনার জীবনে সৎ সাহস থাকে রাস্তায় সামনে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করবেন ৷"
এরপরেই সায়ক বলেন, "আপনি একজন মহিলা হয়ে এই কমেন্ট করেছেন ৷ ঠাসিয়ে একটা চড় মারব ৷ তাতে যদি আমার জেলও হয়ে যায় হয়ে যাক ৷ কোনও যায় আসে না ৷" এক্ষেত্রে অভিনেতা সায়ককে সমর্থন জানিয়েছেন কাঞ্চন পত্নী শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক ৷ তিনি লেখেন, "ঠিক করেছিস ৷ এই ধরনের লোক কে এলোপাথাড়ি মারা উচিত ৷ এরা জন্তুরও অধম ৷"
উল্লেখ্য, সায়কের মতো শ্রীময়ীকেও সোশাল মিডিয়ায় নানা কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয় ৷ এমনকী, অভিনেত্রীর ছোট্ট মেয়েকে নিয়েও নানা কথা বলা হয়েছে সামাজিক মাধ্য়মে ৷ অকতুভয় শ্রীময়ীও তাঁর পাল্টা উত্তরও দেন ৷ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমাজমাধ্যমের পাতায় নোংরা ভাষায় আক্রমণ করার প্রতিবাদ যেমন শ্রীময়ী করেন তেমনই আজ প্রতিবাদ জানালেন সায়ত চক্রবর্তীও ৷