'গায়ের শেষ গয়না অবধি বিক্রি করে দিয়েছিল …!' মায়ের জন্মদিনে কাদের মুখে হাসি ফোটাতে চান সায়ক ?

'গায়ের শেষ গয়না অবধি বিক্রি করে দিয়েছিল …!' মায়ের জন্মদিনে কাদের মুখে হাসি ফোটাতে চান সায়ক ?
কী বলছেন অভিনেতা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 11:57 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী' কবিতার কথা মনে আছে ? রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়-এর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি বিখ্যাত অংশ ৷ যেখানে দেবী বর চাইতে বললে পাটনীহাত জোড় করে প্রার্থনা করেন, 'আমার সন্তান থেকে থাকে দুধে ভাতে ৷' মায়েরা এই রকই হয় ৷ সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিজের শেষ সম্বলটুকুও দিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে ৷
সেই সন্তান যখন মায়ের জীবন সংগ্রাম মনে রাখে কিংবা, মায়ের সুখ ফিরিয়ে দিতে মরিয়া হয়, তা যেন এক পরম সুখের মুহূর্ত হয়ে ওঠে ৷ জীবনে নানা চড়াই-উতরাই পার করার পর টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে আজ স্বাবলম্বী অভিনেতা সায়ক ৷ মায়ের দুর্দিনের লড়াইয়ের সাক্ষী তিনি ও তাঁর দাদা ৷ এবার মাকে ভালো রাখার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন এই দুই ভাই ৷ মায়ের জন্মদিনের আগে পুরনো স্মৃতি হাতড়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী (Sayak Chakraborty) ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি জন্মদিনের ছবি শেয়ার করেন ৷ লেখেন, "একটু একটু করে টাকা জমিয়ে তখন দুই ভাই মায়ের জন্য কেক কিনতাম, সোনারপুরে শাড়ির দোকান দেখে দাঁড়িয়ে ভাবতাম দাম নিশ্চই অনেক হবে…যখন আমি আরো বড় হব, তখন শাড়ি কিনবো মায়ের..." অভিনেতার কথায়, "ছোট বেলায় দেখা স্বপ্ন একটু একটু করে সত্যি হয়েছে ৷ শাড়ির অভাব নেই কারন শাড়ির দোকানের ফেস আমি! গয়নার দোকান? ওখানে আমরা যেতাম শুধু বিক্রি করতে... ৷"
এরপর সায়ক মায়ের অতীতের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন ৷ লেখেন, "সোনা থেকে রুপো এমনকী, মায়ের গায়ের শেষ গয়না রুপোর প্রবালের আংটি সেটা অবধি মা বিক্রি করে দিয়েছিল ৷ এখন গয়নার দোকানের ফেস আমি ৷ মায়ের হারানো সব ফিরিয়ে দিয়েছি ৷ এটা অহংকার নয় এটা আমার গর্ব ।" সায়কও মানেন, সৎ পথে থাকলে, হিংসা-অহঙ্কারকে দূরে সরিয়ে পরিশ্রম করলে ফল একদিন না একদিন মিলবেই ৷ অভিনেতা লেখেন, "আগামী 25 ডিসেম্বর মায়ের জন্মদিন আসছে… ৷ মায়ের হারানো গয়না থেকে শাড়ি-বাড়ি সব একটু একটু করে ফিরিয়ে দিয়েছি ৷ এবার ভাবছি মায়ের জন্মদিনটা বাকি অনেক মায়ের সাথে কাটাব ৷"
যাদের ছেলেমেয়েরা ভুলে গিয়েছে তাঁদের মায়ের ত্যাগ।" সায়কের এই বার্তা থেকে স্পষ্ট মায়ের জন্মদিন তিনি কাটাতে চান, বৃদ্ধাশ্রমে আড়ালে চোখের জল ফেলা মায়েদের সঙ্গে ৷ এর থেকে মহৎ কাজ আর কীইবা হতে পারে একজন সন্তানের কাছে ৷