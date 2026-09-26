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'হেটার্সদের বাজে কথায় আমার কিছু যায় আসে না...' বিতর্ক নিয়ে সরব সায়ক

sayak chakraborty on money controversy: সোশাল মিডিয়ায় সায়ক জানান, অলিপাবের 'বিফ কাণ্ড'-এর সঙ্গে আড়াই লাখ টাকা নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আর কী বললেন ?

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বিতর্ক নিয়ে সরব সায়ক (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 1:23 PM IST

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হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: বিগত দু'দিন ধরে সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনা ঝড় সায়ক চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে ৷ তিনি নাকি টাকার পরিবর্তে অলি পাবে গোমাংস বিতর্ক তৈরি করে বিভাজনমূলক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷ সম্প্রতি, সায়কের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে সরগরম নেটপাড়া ৷ তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি টলিউড ইন্ডাস্ট্রির তারকারাও ৷ এবার বিতর্কে যবনিকা টানতে সোশাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন সায়ক ৷ তিনি জানালেন, অলি পাবের ঘটনার সঙ্গে টাকা নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ সোশাল মিডিয়ায় আর কী লিখেছেন ইনফ্লুয়েন্সার সায়ক ?

সায়কের দাবি

এদিন, সকালে সায়ক সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "এটা শুধুমাত্র যারা আমাকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন তাদের জন্য ।অলি পাব রিঅ্যাকশন আমার ইনস্ট্যান্ট, সেটা অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে আমি নিজে সব ডিলিট করেছিলাম । আমি সেটা নিয়ে আর কথাও বলিনি, অলি পাব ভুল স্বীকার করে স্টেটমেন্টও দিয়েছিল । এটার সাথে অন্য কিছুরই কোনও সম্পর্ক নেই । ওটা ঘটনা , রাজনীতি না ৷ আমার মতে সেটা নিয়ে এখনও যারা উস্কাচ্ছে, তাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই, সেটা সরকার দেখবে ৷"

এরপরেই তিনি লেখেন, "আমি যা রোজগার করি সৎপথে । আফটার অলি পাব আমাকে কয়েকটা দল কন্টেন্ট বানানোর অ্যাপ্রোচ করে । তার আগেও করেছিল । কিন্তু ওই ঘটনায় বিজেপি এবং সমমনভাবাপন্ন মানুষ আমাকে সাপোর্ট করেছিলেন । তাই হ্যাঁ, আমি তাদের হয়ে কিছু কনটেন্ট বানিয়েছি ৷ কী সেটা ? SIR নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন এবং যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী চুপ থাকার কারণ এবং BJP campaign এর কাজ শেষ হয় নতুন CM কে congratulation জানিয়ে-মে মাসে । অলি পাবের ঘটনা জানুয়ারিতে । আমার বিজেপির হয়ে এই সব কনটেন্ট মার্চ- মে, সেটাও কমিশনের ওয়েবসাইটে পাবেন ৷"

সায়কের মতে, যে কনটেন্ট তাঁর কাছে খারাপ মনে হয় না , অন্য কেউ বললেও তিনি করতে পারেন ৷ কারণ এটা তাঁর আমার কেরিয়ারের একটা পার্ট ৷ তিনি বলেন, "এর সাথে যারা অলি পাব জুড়ছেন, ভুল করছেন। আর অলি পাবের সাথে আমার টাকা পয়সার কোনও সম্পর্ক নেই, এটা যারা জেনেও ইচ্ছে করে উসকাচ্ছেন, অন্যায় করছেন । আমি অন্যায় করিনি , হেটার্সদের এসব বাজে কথায় আমার তাই আর কিছু যায় আসে না । আসবেও না । হেটার্সদের সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার । যারা আমাকে ভালোবাসেন, অনেকে মেসেজ করেছিলেন । এটা তাদের জন্য দিনের শেষে ভালোবাসার জয় হয় , ঘেন্নার নয় ৷"

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই বিগ বস বাংলার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন সায়ক ৷ তিনি তাঁর কেরিয়ারে একটা ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু দর্শকদের বিচারে ও কম ভোট পাওয়ার কারণে তাঁকে শেষ করতে হয় বিগ বস বাংলার সফর ৷ আর তারপরেই পুরনো বিতর্কে নতুন করে জড়ান সায়ক চক্রবর্তী ৷

(বক্তার পোস্টের বানান অপরিবর্তিত)

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