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বাংলা সিনেমায় আবার খেলাধুলো ? রানা সরকারের পোস্টে তেমনই ইঙ্গিত, কী বললেন পরিচালক সৌরভ ?

Saurav Palodhi New movie: নতুন ছবির ঘোষণায় পোস্টার দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে খেলার কোনও গল্প নিয়েই এবার সৌরভ-রানা জুটি বেঁধেছেন।

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নতুন ছবির ঘোষণায় রানা-সৌরভ (ফাইল/সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 12:51 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 1:03 PM IST

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কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: 'অঙ্ক কি কঠিন'-এ জাতীয় পুরস্কার জেতার পর ফের ছোটদের জন্য বাংলা ছবি নিয়ে আসন্ন গরমের ছুটিতে হাজির হচ্ছেন পরিচালক সৌরভ পালোধি। প্রযোজনায় রানা সরকার। তবে, ছবির নাম জানা যায়নি এখনও। সবটাই ক্রমশ প্রকাশ্য। সেই আভাস দেওয়া হয়েছে প্রযোজনা সংস্থার তরফে।

'অঙ্ক কি কঠিন' জাতীয় পুরস্কার পেতে চলেছে এই খবর সামনে আসার পরেই ইটিভি ভারত সাক্ষাৎকার নেয় পরিচালক সৌরভ পালোধি এবং তাঁর তিন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী লিটল স্টারের অর্থাৎ ঋদ্ধিমান, গীতশ্রী ও তপোময়ের। সেদিনই সৌরভ জানান, আবারও তিনি ছোটদের গল্প বলবেন। তবে এও জানান, কোনও কারণ ছাড়া ছোটদের গল্প তিনি বলতে চান না। সুতরাং এবারেও নিশ্চয়ই কোনও কারণেই বলবেন ছোটদের গল্প।

সামাজিক মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দুটি বাচ্চার ফুটবল খেলার একটি প্রতীকী ছবি আর তার সঙ্গে 'ধন্যি মেয়ে' ছবির সেই বিখ্যাত গান শুনেই আন্দাজ করা যাচ্ছে খেলা নিয়েই এবার সৌরভ-রানা জুটির আসন্ন ছবি। সৌরভ পালোধির সঙ্গে যোগাযোগ ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "সব জানাব পরে। এখনও অনেক দেরি আছে।"

প্রসঙ্গত, ছোটদের জন্য ভারতীয় সিনেমার সংখ্যা কমতে কমতে আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। একইসঙ্গে বাংলায় খেলাধুলো নিয়েও ছবি কমই হয়। তবে, পিছনের দিকে হাঁটলে চিত্রটা অন্যরকম। ফুটবল নিয়ে বাংলা সিনেমার কথা উঠলেই সবার আগে মনে আসে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ধন্যি মেয়ে’র কথা। 1971-এর এই ছবিতে উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ি, পার্থ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, রবি ঘোষদের অভিনয়ের পাশাপাশি ফুটবল যেন ছবিরই এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় ক্লাব, ম্যাচ, সমর্থকদের উন্মাদনা—সব মিলিয়ে ছবিটি বাঙালির ফুটবলপ্রেমকে হাসি-মজার মোড়কে পর্দায় তুলে ধরেছিল। ‘সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল’ গানটিও সেই আবেগের সঙ্গে আজও জড়িয়ে আছে।

এরও আগে-পরে বাংলা ছবিতে ফুটবলের উপস্থিতি ছিল। ‘গড়ের মাঠ’-এর মতো ছবিতে বাস্তব ফুটবল জগতের কিংবদন্তিদেরও দেখা গিয়েছিল। আবার সত্যজিৎ রায়ের ‘জন অরণ্য’-এর মতো ছবিতেও কলকাতার ফুটবল আবেগকে সময়ের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। অর্থাৎ, ফুটবল কখনও ছবির মূল বিষয়, কখনও আবার শহর ও বাঙালি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক চিহ্ন। তবে খেলাধুলার সিনেমা মানেই শুধু ফুটবল নয়। বাংলা সিনেমার অন্যতম স্মরণীয় স্পোর্টস ফিল্ম ‘কোনি’। মতি নন্দীর উপন্যাস অবলম্বনে সরোজ দে-র 1984 সালের এই ছবিতে সাঁতারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এক কোচ ও প্রতিভাবান তরুণীর লড়াই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্ষিদ্দা’ এবং কোনির সম্পর্ক ছবিটিকে শুধুমাত্র একটি সাঁতারের গল্পের মধ্যে আটকে রাখেনি। দারিদ্র্য, সুযোগের অভাব, আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজের জায়গা তৈরি করার গল্প হয়ে উঠেছে ‘কোনি’। ছবিটির জনপ্রিয় সংলাপ ‘ফাইট কোনি ফাইট’ আজও বাংলা সংস্কৃতির অংশ হয়ে রয়েছে।

ক্রিকেটও জায়গা করে নিয়েছে বাংলা সিনেমায়। ‘চলো পাল্টাই’-এর মতো ছবিতে ক্রিকেটকে ঘিরে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন, সম্পর্ক এবং জীবনের মোড় বদলের গল্প উঠে এসেছে। আবার ‘এগারো’-য় ফিরে দেখা হয়েছে বাঙালির ফুটবল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়-1911 সালে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয়। অর্থাৎ, খেলাকে কেন্দ্র করে তৈরি ছবিগুলি কখনও সমকালীন জীবনকে ধরেছে, আবার কখনও ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। এরপর বাংলা স্পোর্টস সিনেমায় এসেছে আরও নানা পরীক্ষা। ‘বাইসাইকেল কিক’, ‘লড়াই’, ‘এগারো', ‘টিকি-টাকা’—বিভিন্ন সময়ে ফুটবল বা অন্য খেলার আবহে তৈরি হয়েছে একাধিক ছবি। ‘লড়াই’-এ এক প্রাক্তন ফুটবলারের হাত ধরে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণদের মাঠে ফেরার গল্প যেমন এসেছে, তেমনই খেলাকে ব্যবহার করা হয়েছে সামাজিক পরিবর্তনের একটি মাধ্যম হিসেবেও।

তারপর এল ‘গোলন্দাজ’। দেব অভিনীত ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ছবি বাঙালির ফুটবল ইতিহাসকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যায়। ছবিটি নাগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবন ও ভারতীয় ফুটবলের শুরুর সময়কে কেন্দ্র করে তৈরি। ব্রিটিশ আমলে ফুটবলকে ঘিরে ভারতীয়দের আত্মপরিচয় ও প্রতিরোধের যে ইতিহাস, ‘গোলন্দাজ’ সেটিকে বাণিজ্যিক ছবির ভাষায় নতুন প্রজন্মের সামনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের বাংলা ছবিতেও খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর গল্প নিয়ে তৈরি ‘দামাল’ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষী সিনেমায় খেলাধুলা কখনও নিছক বিনোদন নয়-তার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে ইতিহাস, দেশ, সমাজ এবং মানুষের পরিচয়ও।
আসলে বাংলা সিনেমায় খেলাধুলার গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল-এখানে মাঠের বাইরের লড়াইটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ছবিতে দারিদ্র্য পেরিয়ে সাফল্যের স্বপ্ন, কোথাও হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা, কোথাও আবার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ফলে ফুটবল, সাঁতার কিংবা ক্রিকেট-খেলাটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে খেলোয়াড় বা খেলাপ্রেমী মানুষের গল্প।

বাঙালি তাই সিনেমার পর্দায় শুধু গোল বা মেডেল দেখতে চায়নি। দেখতে চেয়েছে নিজের স্বপ্ন, নিজের আবেগ, নিজের হার-জিত। আর সেই কারণেই ‘ধন্যি মেয়ে’ থেকে ‘কোনি’, ‘এগারো’ থেকে ‘গোলন্দাজ’—বাংলা সিনেমার মাঠে খেলা আসলে বারবার ফিরে এসেছে মানুষের জীবনের গল্প হয়ে। এবারও সেরকমই কোনও উদ্যোগ নিয়ে সৌরভ পালোধি এবং রানা সরকার এগোচ্ছেন কিনা সেটাই দেখার।

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Last Updated : September 25, 2026 at 1:03 PM IST

TAGGED:

BENGALI MOVIE FOR CHILD
বিকেলে দেখা হবে
SAURAV PALODHI RANA SARKAR
সৌরভ পালোধি
BENGALI SPORTS MOIVE

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