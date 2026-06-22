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সুরাবর্দি অ্যাভিনিউর নাম বদলে গোপাল মুখার্জি রোড ! কী বললেন পর্দার 'গোপাল পাঁঠা' সৌরভ ?

সুরাবর্দি অ্যাভেনিউয়ের নাম বদলে গোপাল মুখার্জি রোড ৷ নিজের খুশি ব্যক্তি করেছেন অভিনেতা সৌরভ দাস।

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পর্দার 'গোপাল পাঁঠা' সৌরভ (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 2:18 PM IST

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হায়দরাবাদ/কলকাতা, 22 জুন: বাংলার যে ইতিহাস বা যে মানুষটার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, আজ সেই মানুষটার নামেই এবার রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে ৷ পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্ট থেকে ডন বস্কো সার্কেল পর্যন্ত এই রাস্তা এত দিন সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ নামে পরিচিত ছিল। এ বার থেকে ওই রাস্তার নাম পাল্টে হচ্ছে গোপাল মুখার্জি রোড। সিদ্ধান্ত শুনে খুশি অভিনেতা সৌরভ দাস ৷ 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমায় গোপাল পাঁঠার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। এবার গোপাল পাঁঠার নামে কলকাতার রাস্তার নামকরণ হওয়ায় নিজের খুশি ব্যক্তি করেছেন অভিনেতা সৌরভ দাস।

তিনি বলেন, "এটা অসাধারণ একটা খবর ৷ কারণ, ওই রকম ব্যক্তিত্ব, যাঁর নাম মুখে আনায় বারণ ছিল, বা তাঁর ব্যাপারে কথা বলায় বারণ ছিল বা তিনি কি করেছিলেন, সেটা বলায় অসুবিধা, সেই জায়গা থেকে তাঁর নামে রাস্তা, সত্যিই অসাধারণ জার্নি ৷ আমার মনে হয়, গোপাল মুখোপাধ্যায় এই সম্মান ডিজার্ভ করেন ৷ আমি এই সিদ্ধান্তে সত্যিই ভীষণ খুশি ৷"

20 জুন ছিল পশ্চিমবঙ্গ দিবস ৷ কলকাতা পুরসভার তরফে এই নাম পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয় ৷ পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। মজার বিষয়, অভিনয়ের দৌলতে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো নির্ভীক চরিত্রে অভিনয় করে ফেলেছেন সৌরভ ৷ বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমায় সৌরভকে দেখা গিয়েছে গোপাল পাঁঠার চরিত্রে ৷ যা নজর কেড়েছে সকলের ৷

সেই মানুষটার নামে যখন রাস্তার নাম রাখা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, "আমি যখন বেঙ্গল ফাইলস সিনেমায় গোপাল পাঁঠার চরিত্র করেছিলাম, তখন থেকে মানুষজন যাঁরা জানতেনও না তাঁরা জেনেছেন ৷ যাতে তাঁর নাম সাধারণ মানুষ জানতে না পারে, সেইভাবেই রাখা হয়েছিল ৷ আসলে, এই নামকরণ, গোপাল মুখোপাধ্যায় চরিত্রে অভিনয় করেছি বলে ভালো লেগেছে তা নয়, সেই মানুষটার নামে হয়েছে বলে, বাঙালি হিসাবে খুব ভালো লাগছে ৷"

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় নাম পরিবর্তনের কথা জানান ৷ তাঁর মতো, 1946 সালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন গোপাল। তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করায় এত দিনে প্রকৃত অভিভাবক এবং ত্রাণকর্তাকে সম্মান জানানো হয়েছে।

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