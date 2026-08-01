মাথায় টোপর শান্তিলালের, লাজুকলতা সৌরসেনী ! কেসটা কী ?

মাথায় টোপর শান্তিলালের, লাজুকলতা সৌরসেনী ! কেসটা কী ?
এই ট্রিপ পরিণত হয় হিংসা, রসিকতা এবং উন্মাদনায় ভরা এক বিপজ্জনক অভিযানে ৷ যেখানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ভালবাসা, ক্ষমতা আর সমাজের ভণ্ডামি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অন্ধকার গোপন তথ্য সম্বলিত একটা হার্ড ড্রাইভ ৷ যা চুরি করে বসে বিষাক্ত সম্পর্কে থাকা দুই তরুণ-তরুণী ৷ তখন বাংলা জুড়ে তাদের রোমাঞ্চকর রোড ট্রিপ হয়ে ওঠে উন্মাদনায় ভরা ৷ শুধু তাই নয়, এই ট্রিপ পরিণত হয় হিংসা, রসিকতা এবং উন্মাদনায় ভরা এক বিপজ্জনক অভিযানে ৷ যেখানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ভালবাসা, ক্ষমতা আর সমাজের ভণ্ডামি। 'নিব্বা নিব্বি' (Nibba Nibbi) হল এই বছর জি-ফাইভ (Zee5) বাংলার জন্য তৈরি প্রথম সরাসরি-ডিজিটাল (direct-to-digital) অরিজিনাল সিনেমা। 14 অগস্ট জি ফাইভ বাংলার মুক্তি পেতে চলেছে 'নিব্বা নিব্বি'।
সামনে এসেছে সিনেমার চরিত্রদের ফার্স্ট লুক ৷ ছবিটির মুখ্যভূমিকায় দেখা যাবে জনপ্রিয় দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র এবং ঋষভ বসুকে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে শঙ্কর চক্রবর্তী ও শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে ৷ ছবিতে টোপর মাথায় দেখা গিয়েছে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে ৷ সৌরসেনী মৈত্রর লুকও চমকে দেওয়ার মতো ৷
জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বাংলার বিজনেস হেড রুশা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "'নিব্বা নিব্বি' এই বছরের আমাদের প্রথম বেঙ্গলি ডিরেক্ট-টু-ডিজিটাল অরিজিনাল সিনেমা। প্রেম, রাগ, মজায় ভরপুর এই ছবি দর্শকদের অন্যরকম অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবে। আশা করা যায়, ঋষভ ও সৌরসেনীর রসায়ন চমকে দেবে দর্শকদের । সিনেমা প্রসঙ্গে পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায় জানান, এই ছবিটি 'ফান উইথ গানস'-এর গল্প। যা ওয়াইল্ড এক কাপলের যাত্রাপথের কাহিনি। যারা সারাক্ষণ ছুটে চলে, জীবনকে উপভোগ করতে চায়। একটা রোড মুভি, যেখানে দুই পাগল প্রেমিকের বিশৃঙ্খল জার্নিকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ কিন্তু তারা যেখানে যায়, সেখানেই বিপত্তির সৃষ্টি করে।" সাহসী, ছকভাঙা ওয়াইল্ড এক কাপলের যাত্রাপথের কাহিনি বাংলা জি ফাইভ-এ দেখা যাবে 14 অগস্ট।