রঞ্জন আসছে ! কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সিনেমার কাহিনি ?

'রঞ্জন আসছে' এমনই এক সিনেমা যেখানে যখন প্রতিবাদই হয়ে ওঠে পরিচয়, আর নীরবতা ভাঙে এক চিৎকারে ৷

কবে মুক্তি পাবে পরিচালক পাবলোর এই সিনেমা ? (পোস্টার)
Published : April 16, 2026 at 1:24 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: পরিচালক পাবলো-র আসন্ন বাংলা সিনেমা 'রঞ্জন আসছে' এক অনন্য আর্ট-হাউস কাজ, যা আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত ৷ ছবিতে অভিনয় করেছেন সত্যকাম আনন্দ (জয়), মৌ (মন্দাক্রান্তা), যুধাজিৎ সরকার (নিশীথ), শ্রীতমা দে (নয়নতারা), দীপক হালদার ও শুভঙ্কর ঘটক ৷

ছবির কাহিনিতে দেখা যায় লেখক জয় তার প্রকাশিকা নয়নতারা’র তাগিদে নিজের সেরা গল্প লিখতে গিয়ে স্ত্রী মন্দাক্রান্তাকে ‘রেবতী’ হিসেবে কল্পনা করে-একজন শান্ত, ধার্মিক ও অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী হিসাবে ৷ কিন্তু বাস্তবে মন্দাক্রান্তার ভেতরে জন্ম নেয় এক প্রতিবাদী সত্তা ‘মায়া’, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে ৷ এই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েনের মাঝেই আসে নিশীথ, যার উপস্থিতিতে ‘রঞ্জন’-এর উদ্ভব-যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও এক জাগরণের প্রতীক ৷

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

পরিচালকের কথায়, "আমাদের এই ছবি 'রঞ্জন আসছে' খুব ভালোবাসার ও মনের খুব কাছের একটা কাজ ৷ এই ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজ শুরু 2022 থেকে। তবে সেই চিত্রনাট্য চূড়ান্ত রূপ পায় 2025- এর শেষে এসে। পুরো শুট টাই আমরা বোলপুরে করি। যারা উপস্থিত না থাকলে রঞ্জন আসার রাস্তাটা তৈরী হত না , তাদের মধ্যে যেমন অভিনেতা- অভিনেত্রীরা আছেন, ঠিক তেমনি আছেন আমার ক্রু মেম্বাররা। সকলেই তাঁদের কাজে পারদর্শী ও যথেষ্ট সিরিয়াস।"

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

পাবলো বলেন, "চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রেয়া দাস, ক্যামেরায় সৌরি দেব চট্টোপাধ্যায়, আলোয় রনি, মেক আপ-এ অতসি মন্ডল ও রাজু, প্রোডাকশন ম্যানেজার নিত্যানন্দ-র অবদান অনস্বীকার্য। এই ছবির অভিনেতাদের তো কোনও তুলনাই হয় না, যেমন যুধাজীৎ, মৌ, শ্রীতমা, দীপক হালদার, শুভঙ্কর ঘটক। সব শেষে যার নাম না বললেই নয়- সত্যকাম আনন্দ! মুম্বই ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসা সত্বেও, উনি এখানে আমাদের সঙ্গে পুরো বন্ধুর মতো মিশে গিয়ে কাজ করে গেছেন। এই মানুষ গুলো না থাকলে হয়তো রঞ্জনের আসার রাস্তাটা তৈরী হত না ৷ এই ছবিটি নিয়ে আমরা প্রথমে দেশ বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব গুলিতে নিয়ে যাব তারপর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।"

অভিনেত্রীর শ্রীতমা বলেন, "এই ছবিটি আর পাঁচটা ছবির ধারা থেকে আলাদা। এই ছবির গল্প, গল্প বলার ধরণ, এই ছবির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে, যে মেসেজ রয়েছে সেটা আর পাঁচটা ছবির থেকে একেবারে আলাদা, অন্যরকম। আমার কাছে এটি একটি ভীষণরকম রাজনৈতিক ছবি। আমরা যে সিস্টেমের মধ্যে আছি, যে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের বাস করতে হয়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই থাকতে হয়, তার একটা প্রতিচ্ছবি এই সিনেমার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাবে।"

সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

শ্রীতমা আরও বলেন, "কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, সেসব নানান বিষয়ের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে এই ছবিতে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের যে রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'রঞ্জন আসছে' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবি। রঞ্জন কে, সেটা আমাদের জানাটা খুব দরকার। সিনেমাটা দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে যে রঞ্জন আসলে কে, কেন তার আসাটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুব জরুরী। রঞ্জন কি করে, কোথায় থাকে, কেন সে আসছে !" অভিনেতা যুধাজিৎ জানান, "এটি এমন এক ছবি যা সমাজের সেই সব কথা বলে যা মানুষ বলতে ভয় পায় ৷" এই বছরই 'রঞ্জন আসছে' মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে ৷ তার আগে সিনেমাটি ক্লোজড ডোর স্ক্রিনিং ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করবে ৷

