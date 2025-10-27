ETV Bharat / entertainment

ফের বড় পর্দায় সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি', কবে এবং কোথায়?

ঠিক পাঁচ দশক পর ফের বড়পর্দায় বাঙালির দগদগে নস্ট্যালজিয়া। আরও একবার বড় পর্দায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'।

Satyajit Ray's Bengali Film Aranyer Din Ratri
ফের বড় পর্দায় সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 10:56 PM IST

কলকাতা, 27 অক্টোবর: আরও একবার বড় পর্দায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। ঠিক পাঁচ দশক পর ফের বড়পর্দায় বাঙালির দগদগে নস্ট্যালজিয়া। ছবিটি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে এমন খবর আগেই দিয়েছে ইটিভি ভারত। আর এবার সেটির প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তির পালা। চলতি বছর 'কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এ দেখানোর পর এবার পুনরুদ্ধার করা 'অরণের দিনরাত্রি' দেখানো কবে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এও। তবে, তার আগে 7 নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ‘প্রিয়া’ সিনেমা হলে ইংরেজি সাবটাইটেল-সহ প্রদর্শিত হবে সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী এই ছবি। সেই কারণে আমন্ত্রণ পেয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর। আসার কথা আছে তাঁর।

অরণ্যের দিনরাত্রি'তে বিভিন্ন চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, সিমি গারেওয়াল, কাবেরি বসু, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং পাহাড়ি সান্যাল প্রমুখ। আরও জানা গিয়েছে তার পরের এক সপ্তাহ জুড়ে সারা বাংলা সহ গোটা দেশজুড়ে বেশ কিছু প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে ‘নায়ক’। এই ছবির মুখ্য চরিত্রে ছিলেন উত্তম কুমার, শর্মিলা ঠাকুর, ভারতী দেবী সহ আরও অনেকে। এই ছবিও পাঁচ দশক পেরিয়ে এবার আরও একবার বড়পর্দায়। এটিও ইংরেজি সাব টাইটেল সহ প্রদর্শিত হবে। খবরটিকে সামাজিক মাধ্যমে শিলমোহর দিয়েছেন 'প্রিয়া'র কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত।

Aranyer Din Ratri
পুনরুদ্ধার করা 'অরণের দিনরাত্রি' দেখানো কবে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ (ইটিভি ভারত)

অরিজিৎ দত্ত নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “অবশ্যই বড়পর্দায় ফের দেখা উচিত এই ছবি... 7 নভেম্বর থেকে বড়পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি... আর হ্যাঁ, সারা দেশ জুড়েই মুক্তি পাবে এই ছবি, তবে হ্যাঁ নির্বাচিত কিছু প্রেক্ষাগৃহে।” অরিজিৎ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ এই ছবি প্রদর্শিত হবে, সেইজন্য তাঁদের তরফে শর্মিলা ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আসবেন। আর তার ঠিক আগের দিন 'প্রিয়া'তে আসবে এই ছবি। দর্শক যদি এই ছবিটিকে আরও একবার ভালবাসায় ভরিয়ে দিলে এক সপ্তাহ কেন, দু-তিন সপ্তাহ চলবে। চলতে পারে তারও বেশি সময় ধরে।" বলা বাহুল্য, এই ছবির প্রযোজক ছিলেন অরিজিৎ দত্তের বাবা এবং মা।

সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়ের বিশেষ পছন্দের ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। তিনি ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "ছবিটির সংস্কার সাধনের দায়িত্বে ছিলেন দুই পরিচালক মার্টিন স্করসিজি, অ্যান্ডারসন। পাঁচ দশক পেরিয়ে গিয়েছে ৷ তবে, ছবির অনেক চরিত্রাভিনেতাই আজ আর বেঁচে নেই। এটা ভেবেই খারাপ লাগছে। শর্মিলা ঠাকুর, সিমি গারেওয়াল বর্তমান। বাকিরা মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ সকলেই তো প্রয়াত। বাবা কোনও ছবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেবেন বলে ছবি বানাননি। বানানো হয়ে যাওয়ার পর সেটা আন্তর্জাতিক মানের হয়ে গিয়েছে। ঠিক যেমন 'পথের পাঁচালী'।"

উল্লেখ্য, 1970 সালের সালের 16 জানুয়ারি ভারতে এবং 1973 সালের 14 মার্চ আমেরিকায় মুক্তি পায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। 20তম বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবির পুরস্কার পায় এই ছবি।

