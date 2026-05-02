বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সেলফি তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়: বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্মদিনে বিশেষজ্ঞ দেবাশিস

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সেলফি তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়: বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্মদিনে বিশেষজ্ঞ দেবাশিস
বাঙালির শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সদা-জাগ্রত সত্যজিৎ রায় ৷ তাঁর জন্মবার্ষিকীতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ফেলুদা-স্রষ্টার অজানা দিক তুলে ধরলেন বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৷
Published : May 2, 2026 at 8:34 PM IST
চন্দননগর, 2 মে: মুহূর্তকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রযুক্তি যে শতকে আবিষ্কার হল, সেই শতকের শেষ দিকে ফোটোগ্রাফি পৌঁছেছিল কলকাতায় ৷ ফটোগ্রাফির সম্ভাবনা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন এক বাঙালি তরুণ মুদ্রণ বিশেষজ্ঞের হাত ধরে ৷ তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৷ ছবি এঁকে, হাফটোন ব্লক তৈরি করে, রঙিন ছবি ছাপিয়ে বাঙালি তথা বিশ্বের কাছে ছবির এক নতুন পথ উন্মোচন করে দিলেন ৷
ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোরের প্রয়াণের কয়েক বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায় ৷ তাঁর বয়স যখন আড়াই বছরের কিছু বেশি, তখন বাবা সুকুমার রায় কালাজ্বরে ভুগে প্রয়াত হন ৷ তাই তাঁদের কাউকে সচক্ষে দেখেননি সত্যজিৎ রায় ৷ কিন্তু শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ি ছিল ছবিময় ৷ উত্তরাধিকার সূত্রে ছবির জগৎ তাঁর কাছে ছিল অনায়াস ৷
বিংশ শতকে ফটোগ্রাফিকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, তার সূচনা হয়েছিল অনেক অল্প বয়সেই ৷ এমনকী বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক সেইযুগে কৈশোরে তুলে ফেলেছিলেন সেলফি, ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানালেন সত্যজিৎ-বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৷
চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে বিশ্বজয়ী সুকুমার-পুত্রের ফোটোগ্রাফিও ছিল বিশ্বমানের ৷ তিনি গুরু মানতেন কার্তিয়ের ব্রেসোকে (Henri Cartier-Bresson) ৷ তাঁর চলচ্চিত্রের বহু ফ্রেমই কার্তিয়ের অনুপ্রেরণায় তৈরি ৷ কার্তিয়ের ভারতীয় ছবির অ্যালবামের ভূমিকা লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় ৷ তাঁর প্রিয় আরেক ফটোগ্রাফার ছিলেন রঘুবীর সিং ৷ তাঁর রাজস্থান অ্যালবামের ভূমিকা লিখেছিলেন 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র ৷
পরে সিনেমা তৈরির সময় লোকেশন ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্ক্রিন টেস্ট করার জন্য ছবি তুলতেন সত্যজিৎ নিজে ৷ দেশের বাইরে বিদেশে তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় নিজের সঙ্গে ক্যামেরা রাখতেন তিনি ৷ আজ সত্যজিৎ রায়ের 105 তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁর ফোটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন সত্যজিৎ বিশেষজ্ঞ-দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৷
তাঁর কথায়, "সত্যজিৎ রায়ের ফোটোগ্রাফি তাঁর রক্তেই ছিল ৷ তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ক্যামেরা আসার 10-12 বছরের মধ্যেই ছবি তোলা শুরু করেন 1880 সালের পর থেকেই ৷ উপেন্দ্রকিশোর শুধু ছবি তুলতেন না, তাঁর পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হতো, তিনি ব্লক তৈরি করতেন ৷ সেই ঘরানা ছিল সুকুমার রায়ের মধ্যে ৷ রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবি সুকুমার রায়ের তোলা ৷ সেই সূত্রে সুকুমার রায়ের পর খুব অল্প বয়স থেকেই ছবি তুলতে শুরু করেন সত্যজিৎ রায় ৷ তাঁর মাত্র 10 বছর বয়সে তাঁর হাতে বক্স ক্যামেরা আসে ৷ সেই ক্যামেরা দিয়েই চারপাশের প্রকৃতি, তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই ছবি তুলতেন ৷ কোথাও বেড়াতে গেলে সেই বক্স ক্যামেরা নিয়ে যেতেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "নলিনী দাস ওনার পিসতুতো দিদি ৷ তাঁর লেখায় কিশোর সত্যজিতের ফটোগ্রাফি জীবনের অনেক কথাই লেখা আছে ৷ সত্যজিতের ছবিও তাঁর বইয়ে ব্যবহার হয়েছিল ৷ ছবি তোলা সত্যজিৎ রায়ের প্যাশন ছিল ৷ কিশোর বয়সেই লন্ডনের একটি পত্রিকায় তাঁর ছবি ছাপা হয়, তিনি পুরস্কার পাচ্ছেন ৷ সেই সার্টিফিকেটও আমরা দেখেছি ৷"
'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'দেবী'র নির্মাতা সত্যজিত সম্পর্কে দেবাশিস বলেন, "যখন তিনি চলচ্চিত্রে এলেন, চলচিত্র হল চলমান ফটোগ্রাফি ৷ সত্যজিৎ নিজে ছবি তুলে আগে ফ্রেমগুলি দেখে নিতেন ৷ তিনি যখন লোকেশন দেখতে যেতেন, তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা থাকত ৷"
প্রথম সেলফি তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায় ৷ এই বিষয়ে দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, "ক্যামেরায় সুতো বেঁধে তাঁর ও তার মায়ের ছবি একসঙ্গে তুলছিলেন সত্যজিৎ রায় ৷ বলা যায়, বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সেলফি তিনিই তুলেছেন ৷ তাঁর ফোটোগ্রাফি নিয়ে সেভাবে প্রচার করেননি সত্যজিৎ ৷ তাঁর জীবৎকালে একটিই মাত্র প্রদর্শনী হয়েছিল বেঙ্গালুরুর ম্যাক্সমুলার ভবনে ৷ কলকাতায় কখনও কোনও প্রদর্শনী হয়নি ৷ তাঁর মৃত্যুর পর 2011 সালে কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিতের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল ৷"