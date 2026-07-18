'কিছু লোককে খুশি করতে আমাকে'- 'সতলুজ' বিতর্ক নিয়ে অকপট পরিচালক হানি

'কিছু লোককে খুশি করতে আমাকে'- 'সতলুজ' বিতর্ক নিয়ে অকপট পরিচালক হানি
'সতলুজ' সিনেমা প্রথমে ব্য়ান, তারপর ওটিটি থেকে সরতেই বিতর্ক ফের তাজা হয়ে উঠেছে ৷ সিনেমার তৈরির জার্নি থেকে বিতর্ক নিয়ে সরব পরিচালক হানি ত্রেহন ৷
By Seema Sinha
Published : July 18, 2026 at 12:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্পের জন্য দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পাঞ্জাবি সিনেমা 'সতলুজ' ৷ তিন বছর সেন্সর বোর্ডে আটকে থাকার পর, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমাটি সরিয়ে ফেলা হয়। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলার পর, পাঞ্জাবের গ্রাম ও শহর জুড়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো এর ব্যাপক গণপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। মানবাধিকার কর্মী যশবন্ত সিং খালরার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিনেমা। ব্যান থেকে বিতর্ক নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে অকপট পরিচালক হানি ত্রেহন ৷
'সতলুজ' 1980 ও 1990-এর দশকের অশান্ত পাঞ্জাবকে তুলে ধরেছে ৷ যেখানে হাজার হাজার গোপন তথ্য উন্মোচন এবং পুলিশের দ্বারা পরিচয়হীন মৃতদেহের অবৈধ দাহকার্য ফাঁস করার জন্য খালরার প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ এই সিনেমা 5 জুলাই কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সরিয়ে ফেলা হয়। 2022 সালে এর মুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছিল। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন 127টি দৃশ্য কাটছাঁট করার কথা বলে ৷
কিন্তু নির্মাতারা তা না মানলে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে সিনেমাটি আটকে ছিল। বোর্ডের দাবি পূরণ না হওয়ায়, নির্মাতারা ছবির নাম পরিবর্তন করে 'সতলুজ' রাখেন এবং চুপিসারে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিফাইভে (ZEE5)-এ অসম্পাদিত সংস্করণটি মুক্তি দেন। মাত্র 48 ঘণ্টার মধ্যেই, ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক হস্তক্ষেপ করে এবং বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন উপেক্ষা করা ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ কথা উল্লেখ করে ওটিটি থেকে ছবিটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।
পরিচালক হানি ত্রেহন বলেন, "সরকার সাড়ে তিন বছর নষ্ট করেছে ৷ সিনেমাটি আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে এই বলে আমাকে সার্টিফিকেটও দেয়নি। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সিনেমা আসলে কী করেছে? এটি সমগ্র পাঞ্জাবকে এক মঞ্চে একত্রিত করেছে। প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ এই সিনেমাকে এত ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে... সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে খেতে ছবিটি দেখছে। 'খালরা' প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গিয়েছে ৷ হয়তো প্রেক্ষাগৃহে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনেকেই এটি দেখতে পেতেন না। সবার পক্ষে এটি দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু এখন পাঞ্জাবের প্রায় প্রতিটি গ্রামে নারী, শিশু, ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলিম... সবাই একসঙ্গে বসে 'সতলুজ' দেখছে। এখন ছবিটি প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। যদি এটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেত, তাহলে সম্ভবত অনেকেই এটা দেখতে পেতেন না।"
1990-এর দশককে কেন্দ্রে রেখে তৈরি এই সিনেমা পাঞ্জাবের সহিংস বিদ্রোহের যুগকে তুলে ধরেছে ৷ যখন সেখানে মূলত এক পুলিশি রাষ্ট্রের মতো কাজ হত ৷ অভিনেতা-গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ খালরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি একজন ব্যাংক ম্যানেজার এবং পাঞ্জাব পুলিশের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের মুখোশ খুলে দেন ৷ হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে তুলে নিয়ে যাওয়া, "সন্ত্রাসী" বলে অভিযুক্ত করা এবং ভুয়া এনকাউন্টারে হত্যা করার মতো ঘটনা এই সিনেমায় তুলে ধরা হয় ৷ বিচলিত হয়ে খালরা চুপি চুপি তদন্ত শুরু করেন। পৌরসভার নথিপত্র ঘেঁটে, আরটিআই আবেদনের মাধ্যমে নথি সংগ্রহ করে এবং শবদাহে ব্যবহৃত কাঠের উৎস খুঁজে বের করে তিনি নিখোঁজ ব্যক্তিদের দেহ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহৃত হাজার হাজার অবৈধ, রাষ্ট্র-অনুমোদিত শ্মশানের প্রমাণ খুঁজে পান। সিনেমাটি সেই সময়ের রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং পুলিশের অরাজকতা তুলে ধরে, যার ফলে সেন্সরশিপ পেতে এই সিনেমাকে চার বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে।
পরিচালক বলেন, "আমরা প্রার্থনা করেছিলাম, ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই আশায়, কিন্তু ঈশ্বর বললেন, 'তোমরা প্রেক্ষাগৃহের জন্য কেন চিৎকার করছ? দেশের প্রতিটি গুরুদ্বারে এই ছবিটি চালাও...'" যা ছবিটি একটা প্রচারণামূলক প্রকল্প বা হিন্দু ও শিখদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী-এই উদ্বেগকে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছে।
রবিবার, 5 জুলাই, ছবিটি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর এক আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং তারা প্রযোজকদের কাছে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়ে চিঠি লেখে। ত্রেহান ব্যাখ্যা করেন, "আমি এটা আশা করিনি, কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণ মানুষ বোঝে না। পরিচালক যখন প্রযোজককে গল্প এবং তিনি যে জগৎটি তুলে ধরতে চান তা বর্ণনা করেন, তখন আমরা চিত্রনাট্যটি প্রযোজককে দিই, যিনি এরপর আইনি পর্যালোচনার জন্য সেটি আইনজীবীদের কাছে পাঠান। এরপর প্রযোজকের আইনজীবীরা নির্ধারণ করেন কী দেখানো যাবে এবং কী যাবে না। এই পুরো প্রক্রিয়ার পর, শুধুমাত্র যদি আইনি সংস্থাটি প্রযোজককে সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দেয় এবং প্রকল্পে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়, তবেই প্রযোজক বিনিয়োগ করেন। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জড়িত, কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝি বা অন্য কোনও কারণে আমাদের ছবিটি আটকে আছে, যদিও আমরা শুটিংয়ের আগে ও পরে হাইকোর্টের অনুমোদনসহ সমস্ত আইনি ছাড়পত্র পেয়েছিলাম।"
তিনি আরও বলেন, "ওটিটি-তে মুক্তির জন্য যদি সিবিএফসি সার্টিফিকেটের প্রয়োজন না হয়, তাহলে কী হচ্ছে? এটা তো নিপীড়ন, তাই না? আমি সত্যিই জানি না ব্যাপারটা কী; আমরা হয়তো কখনোই জানতে পারব না... এসবই রাজনীতি। সিনেমাটি নিয়ে আদালতের কোনও সমস্যা নেই। আমি একজন আইন মান্যকারী নাগরিক। আমি আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলব। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে সিবিএফসি 127টি দৃশ্য কাটার পরামর্শ দিয়েছিল ৷ আমি সেই কাটছাঁট করতে অস্বীকার করছি না ৷ আমি শুধু এর পেছনের যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। কারণগুলো জানা আমার সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু যদি কেউ কিছু লোকের ব্যক্তিগত রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে এবং কিছু লোককে খুশি করতে আমাকে দিয়ে এই কাটছাঁটগুলো করায়, তাহলে আমি সেই ধরনের পরিচালক নই; আমি কখনোই তা করব না। হঠাৎ করে আপনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছেন যে আপনি এটা কেটেছেন, ওটা যোগ করেছেন... এটা হতে পারে না। তারপর আপনি গিয়ে নিজের সিনেমা বানান।" যদি আমি ওই 127টি কাটছাঁটে রাজি হতাম, তাহলে আমার কাছে শুধু ট্রেলারটিই থাকত এবং যদি আমি সেন্সরশিপের জন্য ট্রেলারটি জমা দিতাম, তাহলে তারা সেটির উপরেও 127টি কাটছাঁট করত।"
মূল আপত্তি কী ছিল এবং এতগুলো কাটছাঁটের পেছনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানতে চাইলে পরিচালক ব্যাখ্যা করেন, "আমি ওই পরিবর্তনগুলোর কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিনি। তারা 'পাঞ্জাব' শব্দটি বাদ দিতে চেয়েছিল। সিবিএফসি বলেছিল, 'পাঞ্জাব বলার পরিবর্তে আপনারা এখানে-ওখানে শব্দটি ব্যবহার করছেন না কেন?' তারা চায়নি আমরা 'পাঞ্জাব পুলিশ' বলি। আমাদের বলা হয়েছিল আমরা 'দিল্লি', 'দেশ', 'ব্যবস্থা', 'রাজ্য'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করতে পারব না। তারা বলেছিল আমাদের 'অ-বিচারিক', 'বিচার বিভাগ', 'আইন'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।" এমনকী, ইন্দিরা গান্ধির নাম উল্লেখ করতেও আমাদের বারণ করা হয়েছিল। ছবিটিতে একটি সংলাপ আছে, "ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর 11 বছর এবং পাঞ্জাব সরকার গঠনের তিন বছর হয়ে গিয়েছে," যা সত্যি... শ্রীমতি গান্ধিকে 1984 সালে হত্যা করা হয়েছিল এবং 'সতলুজ', যার তৎকালীন নাম ছিল 'পাঞ্জাব 95', সেই 1995 সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত, যখন খালরাকে অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল।"
ছবিটি তৈরির পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হানি ব্যাখ্যা করেন, "এই ছবিটি খালরার রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি নয় ৷ আমি যশবন্ত সিংকে যশবন্ত সিং নামেই ডাকতে থাকব ৷ কিছু লোকের নোংরা রাজনীতিকে সমর্থন করার জন্য আমি তার নাম সরাতে পারি না। কাল সেই লোকেরাই বলবে, ‘আমি কী ধরনের ছবি বানিয়েছি? একজন মানুষকে ওই নামে ডাকা যায় না।’ আমার ছবিটি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ‘পাঞ্জাব ডিপ স্টেট’-কে উন্মোচন করা নিয়ে।" কোনও রাজ্যে যদি কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে তা শুধুমাত্র রাজনীতিবিদরাই নেন। আমি তাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে নই। আমি তাদের প্রতি আস্থা রাখছি... আমি যদি আমার সিনেমা চালাতে চাই, তারা দেশ চালাতে চায়। তাদের নিজস্ব কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি ৷ ‘সুতলেজ’ যশবন্ত সিং খালরার জীবনী নয় ৷ আমি খালরার মাধ্যমে অশান্ত সময়ের গল্প বলছি। আপনি যদি সিনেমার প্রথম 50 মিনিট মনোযোগ দিয়ে দেখেন, খালরা সেখানে নেই ৷ এমনকী, দ্বিতীয়ার্ধেও নয়। তিনি কেবল শেষ 15 মিনিটের জন্য, ম্যাচের মাঝপথে আসেন।"
পরিচালক আরও বলেন, "যখন প্রযোজক আমাকে ফোন করে বললেন যে আমাদের 127টি দৃশ্য কাটতে হবে, আমি তাদের ছবিটি মুক্তি দিতে বারণ করিনি ৷ আমি বলেছিলাম, ‘আমি বুঝতে পারছি আপনাদের টাকা আটকে আছে। যদি আপনাদের বিবেক সায় দেয়, তাহলে আপনারা এই কাটছাঁটগুলো করতে পারেন।’ কিন্তু আমার একমাত্র দাবি ছিল যে, যদি এই কাটছাঁটগুলো করা হয়, তাহলে দিলজিৎ এবং আমি যেন এই ছবির সঙ্গে যুক্ত না থাকি, কারণ এটা আমার বানানো ছবি নয়। এমনকী, যদি তারা দাবি করেন যে ছবিটি সিবিএফসি এবং সরকারি কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়েছে, যারা কাটছাঁট করে এটি নিষিদ্ধ করতে চায়, তাতেও আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।"
ত্রেহান জানান, তিনি 2020 সালে কিছু সময় গবেষণা ও লেখার কাজে ব্যয় করেছিলেন ৷ কিন্তু তার খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন হয়নি, কারণ তিনি তরন তারানের বাসিন্দা৷ একই রকম পরিবেশে বড় হয়েছেন এবং তার পাড়া ও পরিবারে একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। মানুষ এর চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন ৷
নিজের বক্তব্য শেষ করে পরিচালক বলেন, "আমার সন্দেহ ছিল কিছু হবে কি না ৷ ওদের অহংকার অনেক বড়। এখন সিবিএফসি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তাদের অহংকারের শিকার বানিয়েছে, কিন্তু আমি সত্যিই খুব উচ্ছ্বসিত। অন্তত ছবিটি আড়াই দিনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেয়েছিল এবং মানুষ তা দেখতে পেরেছিল। যেকোনও পরিচালকের জন্য নিজের কাজ মানুষের কাছে পৌঁছানোটা খুব জরুরি। আমি এই ধরনের সাড়া আশা করিনি। যদিও আমি বিশ্বাস করতাম এবং জানতাম যে ছবিটি এবং এর বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবুও আমি যে ভালোবাসা ও প্রশংসা পেয়েছি তা আমার প্রত্যাশার বাইরে। আমি ছবিটির ভবিষ্যৎকে 'নিষিদ্ধ সিনেমা' হিসেবে দেখি না, কারণ এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে 'সতলুজ' এত দ্রুত একটা আন্দোলনে পরিণত হবে এবং মানুষ ডাউনলোড করা শুরু করবে। এই ভালোবাসা, প্রশংসা এবং উৎসাহে আমি অভিভূত।"