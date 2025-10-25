সতীশের প্রয়াণে বন্ধুহারা জনি লিভার, শোকপ্রকাশ তারকাদের

সতীশের প্রয়াণে বন্ধুহারা জনি লিভার, শোকপ্রকাশ তারকাদের
পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর থেকে অভিনেতা জনি লিভার শোক প্রকাশ করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ একনজরে দেখে নেওয়া অভিনেতার অজানা কিছু কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 5:11 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: একের পর এক মৃত্যু মিছিল বলিউডে ৷ প্রয়াত হিন্দি সিনেমার প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা সতীশ শাহ (Satish Shah) ৷ শনিবার দুপুর আড়াইটায় মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে 74 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা ৷ জানা গিয়েছে, অভিনেতা কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছেন প্রবীণ অভিনেতার ৷ শোকের ছায়া বলিউডে ৷ পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর থেকে অভিনেতা জনি লিভার শোক প্রকাশ করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ একনজরে দেখে নেওয়া অভিনেতার অজানা কিছু কথা ৷
শোকপ্রকাশ বলি তারকাদের
অভিনেতা সত্যজিৎ দুবে এক্স হ্যান্ডেলে অভিনেতার একটি ছবি শেয়ার করে শোকপ্রকাশ করেন ৷ তিনি লেখেন, "সতীশ শাহ স্যারের মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি এতটাই অসাধারণ একজন অভিনেতা ছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রতিটি চরিত্রকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। আমার প্রথম ছবি 'অলওয়েজ কভি কভি'-তে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল ৷ তাঁর উষ্ণতা এবং প্রতিভা তখন থেকেই আমার মনে রয়ে গিয়েছে।"
Deeply saddened to hear about Satish Shah sir’s passing. He was such an incredible actor, he lit up every frame he was in. I had the privilege of working with him in my debut film Always Kabhi Kabhi, and his warmth and brilliance have stayed with me ever since. 💔 pic.twitter.com/MQ64UUt8Zs— Satyajeet Dubey (@satyajeet_dubey) October 25, 2025
অভিনেতা জনি লিভার লেখেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা একজন মহান শিল্পী এবং আমার 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রিয় বন্ধুকে হারালাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ৷ দু'দিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সতীশ ভাই, আপনার অভাব সত্যিই অনুভূত হবে। সিনেমা এবং টেলিভিশনে আপনার অসামান্য অবদান কখনও ভোলা যাবে না।"
পরিচালক মধুর ভান্ডারকর শোক প্রকাশ করে লেখেন, "প্রতিভাবান অভিনেতা সতীশ শাহ স্যারের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বড় পর্দা এবং টেলিভিশনে, তিনি তাঁর বৈচিত্র্যময় ভূমিকা এবং অসাধারণ অভিনয় দিয়ে আমাদের বিনোদন দিয়েছিলেন , মন জয় করেছিলেন। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল।"
উল্লেখ্য, 'জানে ভি দো ইয়ারো', 'সারাভাই বনাম সারাভাই', 'ম্যায় হুঁ না' এবং 'ওম শান্তি ওম'-র মতো একাধিক উল্লেখ্যযোগ্য সিনেমা ও সিরিয়ালে অভিনেতার কাজ দর্শকদের মন জয় করেছে ৷
একনজরে দেখে নেওয়া তারকার অজানা কিছু কথা
আইএমডিবি-র তথ্য অনুযায়ী, এফটিআইআই- পড়াকালীন অভিনেত্রী দলজিৎ কৌরের প্রেমে পাগল ছিলেন অভিনেতা সতীশ শাহ ৷ এমনকী, অভিনেতা শক্তি কাপুরও একই মেয়ের প্রেমে পাগল ছিলেন ৷ দলজিৎকে নিয়ে নাকি সতীশ ও শক্তি কাপুরের লড়াইও হয়েছিল ৷ পিছনে ছুটতেন। শক্তি কাপুরও তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে দুজনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়।
তিনি 1983 সালে 'জানে ভি দো ইয়ারো'-তে কমিশনার ডি'মেলো চরিত্রের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। এর আগে তিনি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
স্টার ওয়ানে ডিডি সিরিজ 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি' এবং 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' ধারাবাহিকের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছান ৷
1978 সালে হিন্দিতে অরবিন্দ দেশাই-এর আজিব দাস্তান সিনেমার দিয়ে বিটাউনে আত্মপ্রকাশ ঘটে সতীশের ৷ 1987 সালে 'গাম্মাত জাম্মাত' সিনেমা দিয়ে মারাঠি বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখেন়।
1972 সালে তিনি ডিজাইনার মধু শাহকে বিয়ে করেন ৷ তাঁদের কোনও সন্তান নেই ৷