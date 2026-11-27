মায়ের অভিষেকের 40 বছর পর বড় পর্দায় ডেবিউ ! অভিনয়ে হাতেখড়ি শতাব্দী কন্যা শামিয়ানার
Satabdi Roy daughter Debut in Bengali Movie:ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের মেয়েকে ৷ জানেন কোন চরিত্রের হাত ধরে পর্দায় অভিষেক হচ্ছে শামিয়ানার?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: মায়ের অভিনয় জীবন শুরুর ঠিক 40 বছর পর বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন অভিনেত্রী-সাংসদ শতাব্দী রায়ের কন্যা শামিয়ানা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক অতনু রায়ের আসন্ন ঐতিহাসিক ছবি ‘ফাতমা’-য় অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে তাঁর। ছবিতে ভারতের প্রথম মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতা ফাতমা বেগমের দ্বিতীয় কন্যা জুবেদার কিশোরী বয়সের চরিত্রে অভিনয় করবেন শামিয়ানা, যিনি পরিবারের কাছে জুমি নামেই পরিচিত। 1986 সালে তপন সিংহের ‘আতঙ্ক’ ছবির মাধ্যমে অভিনয়জীবন শুরু করেছিলেন শতাব্দী। ঠিক চার দশক পর 2026 সালে মেয়ের অভিনয়জীবন শুরু হওয়া তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে আবেগের মুহূর্ত।
কলকাতার মডার্ন হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শামিয়ানা ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী। মায়ের অভিনীত ছবিগুলি দেখেই তাঁর এই ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতেও অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান তিনি। প্রথম ছবিতে এমন এক ঐতিহাসিক চরিত্রের শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত শামিয়ানা। ছবিতে ফাতমা বেগমের নামভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আর প্রাপ্তবয়স্ক জুবেদার চরিত্রে দেখা যাবে আনন্দরূপা চক্রবর্তীকে। অর্থাৎ, শামিয়ানার চরিত্রটি এমন এক নারীর বেড়ে ওঠার সময়কে তুলে ধরবে, যে পরবর্তীকালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগের অন্যতম পরিচিত অভিনেত্রী হয়ে ওঠে এবং সবাক ছবির যুগেও নিজের সাফল্য ধরে রাখে।
মেয়ের অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে শতাব্দী রায় বলেন, "অতনু রায়ের ‘ফাতমা’ ছবিতে আমার মেয়ে শামিয়ানা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অভিনয় করবে। ফাতমা বেগমের মেজো মেয়ে জুবেদার ছোটবেলার চরিত্রে। শামিয়ানার অভিনয়ের ইচ্ছা আছে, আমার ছেলের একদম নেই। আমি চাই শতাব্দী রায়ের মেয়ে হিসেবে নয়, নিজের যোগ্যতায় আমার মেয়ে অভিনয় জগতে কাজ করুক। ও ভালো কাজ করলে আমার খুব ভালো লাগবে। এই ছবির বিষয়বস্তু আমাদের দেশের প্রথম মহিলা পরিচালক, যাঁর কথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক সিনেমাপ্রেমী মানুষও জানেন না। এই ছবির মাধ্যমে মানুষ জানবেন। খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। 1986 সালে মুক্তি পাওয়া তপন সিংহের ‘আতঙ্ক’ ছিল আমার প্রথম ছবি। 40 বছর পর, 2026 সালে আমার মেয়ে বড় পর্দায় কাজ শুরু করছে, এটা আমার কাছে আনন্দের। ঋতুপর্ণার মেয়ের ভূমিকায় থাকবে শামিয়ানা। ঋতুকে অনেক শুভেচ্ছা। প্রযোজক অঞ্জনদা, পরিচালক এবং পুরো টিমকে আমার অভিনন্দন।"
শামিয়ানার কথায়, "আমি মায়ের অনেক সিনেমা দেখেছি। সেগুলো দেখে ছোটবেলা থেকেই আমার অ্যাক্টিং করার খুব ইচ্ছে। বড় হয়েও অভিনয়কে পেশা করতে চাই। অতনু রায়ের ‘ফাতমা’-তে আমার চরিত্রের নাম জুবেদা। আশা করি, আমার প্রথম কাজ মানুষের ভালো লাগবে।"
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পক্ষে অঞ্জন বোস প্রযোজিত ‘ফাতমা’ একটি ঐতিহাসিক ছবি। 1926 সালে ফাতমা বেগম পরিচালিত ঐতিহাসিক নির্বাক ফ্যান্টাসি ছবি ‘বুলবুল-ই-পরিস্তান’-এর শতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত হচ্ছে এই ছবি। ফাতমা বেগমের জীবন, তাঁর সংগ্রাম, পরিবার, স্বাধীন চলচ্চিত্র সংস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন ও ভারতীয় সিনেমার প্রাথমিক বিকাশে তাঁর অবদান উঠে আসবে ছবিতে।
নির্বাক যুগেই অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ফাতমা বেগমের কন্যা জুবেদা। পরবর্তীকালে ভারতের প্রথম সবাক ছবি ‘আলম আরা’ (1931)-তে অভিনয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। এই ছবিই তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে ওঠে। 1930-এর দশক থেকে 1940-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত সুভদ্রা, উত্তরা ও দ্রৌপদীর মতো ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন জুবেদা। কন্যার চলচ্চিত্রজীবন গড়ে তুলতে ফাতমা বেগমের ভূমিকা ও তাঁর লড়াইও ছবির কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
শতাব্দীর কন্যার অভিনয়ে আত্মপ্রকাশের খবর শুনে খুশি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও। অভিনেত্রী বলেন, "শতাব্দীর কন্যা জুবেদার চরিত্রে অভিনয় করছে জেনে আমি খুবই খুশি। বেশ কয়েকটি ছবিতে আমি শতাব্দীর সহ-অভিনেত্রী ছিলাম, আর ‘ওম শান্তি’ ছবিতে ও আমাকে পরিচালনাও করেছে। ওর মেয়ের এই যাত্রা শুরু হচ্ছে জেনে ভালো লাগছে। আগামী বছর ‘ফাতমা’ আমার কাছে অত্যন্ত বিশেষ একটি ছবি হতে চলেছে।"
কিশোরী জুবেদার চরিত্রের জন্য শামিয়ানাকে বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গে পরিচালক অতনু রায় বলেন, "কিশোরী জুবেদার চরিত্রের জন্য উপযুক্ত অভিনেত্রী খুঁজতে গিয়ে, আগে শামিয়ানার সঙ্গে কথা বলার পর আমার বিশ্বাস জন্মায় যে সে-ই সঠিক পছন্দ। এই ছবির প্রতি আমার ভাবনার ওপর আস্থা রাখার জন্য অঞ্জন বোস, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও শতাব্দী রায়ের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"
মায়ের অভিনয়জীবনের চার দশক পূর্তির বছরেই মেয়ের প্রথম ছবিতে অভিনয়-শতাব্দী ও শামিয়ানার কাছে এই ঘটনাটি নিছক সময়ের মিল নয়, বরং বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে এক নতুন প্রজন্মের সংযোগেরও বিশেষ মুহূর্ত।