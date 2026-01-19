ETV Bharat / entertainment

'হোক কলরব' নিয়ে জমজমাট আড্ডায় শাশ্বত ও তাঁর টিম

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রোহণ ভট্টাচার্য, জন ভট্টাচার্য, অভীকা মালাকার, দেবদত্ত রাহা, সামিউল আলম, ওম সাহানি ।

জমজমাট আড্ডায় শাশ্বত ও তাঁর টিম (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 8:13 PM IST

কলকাতা, 19 জানুয়ারি: 23 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত বাংলা ছবি 'হোক কলরব'। সেই ছবি নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় থেকে অন্যান্য কুশীলবেরা । 2026-এ রাজের প্রথম ছবি এটি ।

'হোক কলরব' শব্দের উদ্ভব ঠিক 11 বছর আগে । 2014-য় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী একদল সহপাঠীর বিরুদ্ধে তাঁর শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন । অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময়ে তাঁর অভিযোগের যথাযথ গুরুত্ব দেননি । যার জেরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ প্রতিবাদে মুখর হন । ক্রমে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশে, হ্যাশট্যাগ 'হোক কলরব' নাম নিয়ে । সে সময়ে এই শব্দবন্ধটি শাসকদলের বিরোধী আন্দোলনের মোক্ষম এক 'প্রতিশব্দ' হয়ে ওঠে । আর এবার সেই শব্দবন্ধটিই শাসকদলের বিধায়ক-প্রযোজক-পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর নতুন ছবির নাম হয়ে ফিরে আসতে চলেছে !

'হোক কলরব'-এর পোস্টার (নিজস্ব চিত্র)

কীভাবে তিনি গোটা বিষয়টা তুলে ধরবেন তা জানতে হলে সময়ই ভরসা, তবে তিনি ভরসা রেখেছেন ওম, রোহণ, জন, পুষণ, টিনটিন, অভীকা, সামিউল, দেবদত্তদের উপরে । সঙ্গে আছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিকেরা । বিপুল সাউয়ের চরিত্রে পুষণ দাশগুপ্ত । পুষণ এর আগে 'আবার প্রলয়'-এ অভিনয় করেছেন রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় । এই প্রথমবার রাজের ছবিতে অভিনয় করলেন তিনি ।

পুষণের কথায়, "এই ছবিটা খুব দরকারি একটা ছবি ।" শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন ক্ষুদিরাম চাকীর ভূমিকায় । নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "ক্ষুদিরাম চাকীর মধ্যে একটা মানবিক দিক আছে । সে চিরকাল বলে এসেছে যে এরা স্টুডেন্ট, এরা ক্রিমিনাল নয় । কাজেই ওদের সেইভাবে ট্রিট করতে হবে । ক্ষুদিরাম শবর বা অনিমেষ দত্তর মতো নয় । ক্ষুদিরাম প্রয়োজনে দাবড়েছে । কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যভাবে সামলেছে ব্যাপারটা । এটাই এই ছবিটার একটা ইন্টারেস্টিং দিক ।"

'হোক কলরব' নিয়ে জমজমাট আড্ডা (নিজস্ব চিত্র)

অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রোহণ ভট্টাচার্য, জন ভট্টাচার্য, অভীকা মালাকার, দেবদত্ত রাহা, সামিউল আলম, ওম সাহানি । প্রত্যেকেই এদিন আড্ডায় ছিলেন খোশমেজাজে । উঠে আসে শুটিঙের সময়ের গল্প । রাত তিনটের সময় অভীকার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে জাগে মনে । ইচ্ছে মেটান দেবদত্ত । ওম শোনান একদিন লোকাল ট্রেনে উঠে তাঁর এক সত্য অভিজ্ঞতার কথা । রোহণের কথায়, "শুভশ্রীদি বলেছিল রাজদা সেটে বেশ মেজাজি । কিন্তু আমরা এতটুকু রাগতে দেখিনি রাজদা'কে ।"

23 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে 'হোক কলরব' (নিজস্ব চিত্র)

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, "ছেলেমেয়েগুলো এক একজন ধানী লঙ্কা । পোস্টারে আমার মুখটা হয়ত বড় করে দেখা যাচ্ছে । তবে, ছবিটা দেখার পর অনেকগুলো মুখ বড় হয়ে যাবে, এটা গ্যারান্টি দিচ্ছি ।"

আড্ডার মাঝেই হাজির হন ছবির প্রযোজক শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক রাজ চক্রবর্তী । রাজ বলেন, "আমি আর অপুদা এখানে কিছুই না, এই ছোটদের দলটাই সব । ওরাই বেস্ট ।" ওদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে খুশি শুভশ্রীও । বলেন, "অনেকদিন পর এত ভালো একটা টিমের সঙ্গে কাজ করলাম ।" এদিন আড্ডা, গান, নাচ সবেতেই জমে ওঠে সাক্ষাৎকার পর্ব ।

