'হোক কলরব' নিয়ে জমজমাট আড্ডায় শাশ্বত ও তাঁর টিম

'হোক কলরব' নিয়ে জমজমাট আড্ডায় শাশ্বত ও তাঁর টিম
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রোহণ ভট্টাচার্য, জন ভট্টাচার্য, অভীকা মালাকার, দেবদত্ত রাহা, সামিউল আলম, ওম সাহানি ।
Published : January 19, 2026 at 8:13 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: 23 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত বাংলা ছবি 'হোক কলরব'। সেই ছবি নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় থেকে অন্যান্য কুশীলবেরা । 2026-এ রাজের প্রথম ছবি এটি ।
'হোক কলরব' শব্দের উদ্ভব ঠিক 11 বছর আগে । 2014-য় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী একদল সহপাঠীর বিরুদ্ধে তাঁর শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন । অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময়ে তাঁর অভিযোগের যথাযথ গুরুত্ব দেননি । যার জেরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ প্রতিবাদে মুখর হন । ক্রমে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশে, হ্যাশট্যাগ 'হোক কলরব' নাম নিয়ে । সে সময়ে এই শব্দবন্ধটি শাসকদলের বিরোধী আন্দোলনের মোক্ষম এক 'প্রতিশব্দ' হয়ে ওঠে । আর এবার সেই শব্দবন্ধটিই শাসকদলের বিধায়ক-প্রযোজক-পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর নতুন ছবির নাম হয়ে ফিরে আসতে চলেছে !
কীভাবে তিনি গোটা বিষয়টা তুলে ধরবেন তা জানতে হলে সময়ই ভরসা, তবে তিনি ভরসা রেখেছেন ওম, রোহণ, জন, পুষণ, টিনটিন, অভীকা, সামিউল, দেবদত্তদের উপরে । সঙ্গে আছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিকেরা । বিপুল সাউয়ের চরিত্রে পুষণ দাশগুপ্ত । পুষণ এর আগে 'আবার প্রলয়'-এ অভিনয় করেছেন রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় । এই প্রথমবার রাজের ছবিতে অভিনয় করলেন তিনি ।
পুষণের কথায়, "এই ছবিটা খুব দরকারি একটা ছবি ।" শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন ক্ষুদিরাম চাকীর ভূমিকায় । নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "ক্ষুদিরাম চাকীর মধ্যে একটা মানবিক দিক আছে । সে চিরকাল বলে এসেছে যে এরা স্টুডেন্ট, এরা ক্রিমিনাল নয় । কাজেই ওদের সেইভাবে ট্রিট করতে হবে । ক্ষুদিরাম শবর বা অনিমেষ দত্তর মতো নয় । ক্ষুদিরাম প্রয়োজনে দাবড়েছে । কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যভাবে সামলেছে ব্যাপারটা । এটাই এই ছবিটার একটা ইন্টারেস্টিং দিক ।"
অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রোহণ ভট্টাচার্য, জন ভট্টাচার্য, অভীকা মালাকার, দেবদত্ত রাহা, সামিউল আলম, ওম সাহানি । প্রত্যেকেই এদিন আড্ডায় ছিলেন খোশমেজাজে । উঠে আসে শুটিঙের সময়ের গল্প । রাত তিনটের সময় অভীকার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে জাগে মনে । ইচ্ছে মেটান দেবদত্ত । ওম শোনান একদিন লোকাল ট্রেনে উঠে তাঁর এক সত্য অভিজ্ঞতার কথা । রোহণের কথায়, "শুভশ্রীদি বলেছিল রাজদা সেটে বেশ মেজাজি । কিন্তু আমরা এতটুকু রাগতে দেখিনি রাজদা'কে ।"
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, "ছেলেমেয়েগুলো এক একজন ধানী লঙ্কা । পোস্টারে আমার মুখটা হয়ত বড় করে দেখা যাচ্ছে । তবে, ছবিটা দেখার পর অনেকগুলো মুখ বড় হয়ে যাবে, এটা গ্যারান্টি দিচ্ছি ।"
আড্ডার মাঝেই হাজির হন ছবির প্রযোজক শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক রাজ চক্রবর্তী । রাজ বলেন, "আমি আর অপুদা এখানে কিছুই না, এই ছোটদের দলটাই সব । ওরাই বেস্ট ।" ওদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে খুশি শুভশ্রীও । বলেন, "অনেকদিন পর এত ভালো একটা টিমের সঙ্গে কাজ করলাম ।" এদিন আড্ডা, গান, নাচ সবেতেই জমে ওঠে সাক্ষাৎকার পর্ব ।