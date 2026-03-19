'সরকে চুনার' গান ঘিরে বিতর্ক, প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে কী বার্তা দিলেন পরিচালক প্রেম ?

বিতর্কের জেরে ক্ষমা চাইলেন পরিচালক প্রেম ৷ আর কী বললেন তিনি ?

Sarke Chunar controversy: KD The Devil Director Prem apologises and Promises To Rewrite Lyrics After Backlash
'সরকে চুনার' গান ঘিরে বিতর্ক (এএনআই/ফিল্ম পোস্টার)
Published : March 19, 2026 at 11:39 AM IST

হায়দরাবাদ, 19 মার্চ: 'কেডি: দ্য ডেভিল '(KD: The Devil) সিনেমার 'সরকে চুনর' (Sarke Chunar) গান নিয়ে ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে ৷ গানের কথায় অশ্লীল-চটুল শব্দ ব্যবহারের কারণে বিতর্ক-সমালোচনা চলছেই ৷ এর জেরে পরিচালক ও গীতিকার প্রেম ক্ষমা চেয়েছেন ৷ পাশাপাশি ঘোষণা করেছেন, গানটির হিন্দি সংস্করণ নতুন করে লেখা হবে ৷

নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্ত অভিনীত এই সিনেমার হিন্দি ভার্সন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। গানটির কিছু পংক্তি বা কথা অধিকাংশ নেটিজেনদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে ৷ এমনকী, বিতর্ক গড়িয়েছে সংসদ পর্যন্তও ৷ তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মহিলা কমিশন-সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সিনেমাটির নির্মাতাদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে অবশেষে বিতর্ক নিয়ে নীরবতা ভাঙেন পরিচালক-গীতিকার প্রেম ৷ তিনি জানান, কাউকে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। তিনি বলেন, "কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে না। আমি মা, ঈশ্বর, প্রেম, সম্পর্ক এবং লোকজ বিষয়বস্তু নিয়ে গান লিখেছি। দর্শকরা ভালো গানের প্রত্যাশা নিয়েই আমার সিনেমা দেখতে আসেন এবং আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।" গানটির পেছনের ভাবনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "যখন আমি 'সরসে নিন্না সেরা গা সরসে' (হিন্দি: সরকে চুনার) গানটি লিখেছিলাম, তখন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছিল। এর চিত্রকল্পটি মূলত একটি বোতল এবং আচারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল। আমি গানের পংক্তিগুলো এমনভাবে সাজিয়েছিলাম যাতে শ্রোতাদের মনে কৌতূহল জাগে। আমার মনে অশ্লীলতার কোনও চিন্তাই ছিল না ৷ কিন্তু গানটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

ভিডিয়ো বার্তায় পরিচালক সমালোচনার বিষয়টি স্বীকার করে নেন ৷ এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেন। তিনি বলেন, "যদি মানুষের মনে কোনও আঘাত লেগে থাকে, তবে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এমনটা করা কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি কখনোই অশ্লীল অর্থবোধক কিছু লিখিনি ৷ আমৃত্যু আমি এমন কিছু লিখবও না। আমি গানটি নতুন করে লিখব ৷ পাশাপাশি এর নতুন হিন্দি ভার্সন প্রকাশ করব।" প্রেম গানটির হিন্দি রূপান্তর নিয়েও কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, যা লিখেছিলেন রাকিব আলম। তিনি জানান যে, হিন্দি সংস্করণের কিছু শব্দচয়ন তাঁর কাছে খুব একটা মানানসই মনে হয়নি এবং ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি হিন্দি গানের কথাগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেননি। তবে রাকিব আলম নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমি কোনও ভুল করিনি। আমি কেবল গানটির মূল কন্নড় সংস্করণটিকে হুবহু হিন্দিতে অনুবাদ করেছি।"

নোরা ফাতেহির মন্তব্যের জবাবে এবং এই বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রেম বলেন, "একজন অভিনেতা কোনও প্রকল্পে তখনই যুক্ত হন, যখন তিনি মনে করেন যে এটি সঠিক ৷ গানের কথাগুলো ভালোভাবে বোঝার পরেই তিনি তাতে অভিনয় করেন। তা না হলে, যথাযথ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এর আগে তিনি এই গানটি সম্পর্কে ইতিবাচক কথাই বলেছিলেন ৷ তিনি এখন যা বলেছেন, তা হতাশাজনক ৷ তবে তাতে কিছু যায় আসে না।"

প্রেম জানান, কারও অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে, তা নিশ্চিত করতে তিনি পরবর্তী সময়ে সতর্ক থাকবেন ৷ মূলত, বিতর্ক শুরু হতেই, বুধবার নোরা ফতেহি ভিডিয়ো বার্তায় জানান, শিল্পীদের কটাক্ষের শিকার না করে বরং পরিচালকদেরই দায়ী করা উচিত ৷ নোরা আরও জানান যে, তিনি জানতেন না যে পরবর্তীতে বিতর্কিত কথা দিয়ে এর হিন্দি সংস্করণ 'সরকে চুনার' তৈরি করা হবে। তিনি দাবি করেন যে, তাঁর অনুমোদন ছাড়াই এই হিন্দি সংস্করণটি তৈরি করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যখন তিনি প্রথম হিন্দি গানটি শোনেন, তখনই তিনি বিপদের আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি পরিচালককে বলেছিলেন, এমন গান তীব্র সমালোচনার মুখে পড়বে।

উল্লেখ্য, প্রেম পরিচালিত চলচ্চিত্র 'কেডি: দ্য ডেভিল' আগামী 30 এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। হিন্দি গানের ভার্সন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলেও, নির্মাতারা সিনেমা মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করেননি ৷

