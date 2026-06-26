'সারেগামাপা'র গ্র্যান্ড ফিনালেতে একাধিক চমক ! কে জিতবেন সেরার শিরোপা ?
এই সিজনে কে জিতে নেবে ট্রফি, গানে গানে কোন তারকার কী চমক থাকবে, সব জানা যাবে রবিবার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 8:03 AM IST
কলকাতা, 26 জুন: গুটি গুটি পায়ে সঙ্গীত সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো সারেগামাপা, এই সিজনের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে যেতে চলেছে। আগামী 28 জুন চূড়ান্ত পর্বের লড়াই। দীর্ঘ কয়েক মাসের অসাধারণ পারফরম্যান্স, কঠিন প্রতিযোগিতা এবং দর্শকদের ভালোবাসার পর এবার নির্ধারিত হবে এই সিজনের বিজয়ীর নাম।
এবার চূড়ান্ত পর্বে লড়বেন আয়ূশ গুপ্তা, সায়ন্তনী ঘোষ, গীতশ্রী চৌধুরী, বিশ্বপ্রিয় চক্রবর্তী, সৃজন পোরেল। শুধু প্রতিযোগীদের পারফরম্যান্সই নয়, থাকবে অতিথি শিল্পী এবং বিচারকদের দুর্দান্ত সব নিবেদন। এবার বিচারকের আসনে ছিল নবরত্ন। বিশেষ অতিথি হিসেবে শেষ দিনে উপস্থিত থাকবেন বলিউডের সঙ্গীত জগতের একাধিক তারকা। মিকা সিং থেকে শুরু করে পদ্মশ্রী শিবমণি। তাঁরা আলাদা আলাদা যেমন পারফর্ম করবেন তেমনই একসঙ্গে ডুয়েট পারফরমেন্সও করবেন। আসবেন ঊষা উত্থুপ। বরাবরের মতো এদিনও তিনি তাঁর গানের জাদুতে সকলকে মাতিয়ে তুলবেন। সেতার বাদক পূর্বায়ন চট্টোপাধ্যায়ও থাকবেন। সেতারের সুরে মন ভরাবেন তিনি।
এছাড়াও সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের বিভিন্ন ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা উপস্থিত থাকবেন। যেমন- 'অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা', 'কনে দেখা আলো', সাত পাকে বাঁধা সহ অন্যান্য ধারাবাহিকের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দেখা যাবে দর্শকাসনে। আগামী রবিবার অর্থাৎ 28 জুন নাচে গানে জমজমাট হয়ে উঠতে চলেছে এবারের 'সারেগামাপা'র গ্র্যান্ড ফিনালে। এই সিজনের বিচারক হিসেবে আছেন রূপম ইসলাম, শান্তনু মৈত্র, ইমন চক্রবর্তী, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্তরা মিত্র, রূপঙ্কর বাগচী, কৌশিকী চক্রবর্তী, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচজন প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে গ্র্যান্ড ফিনালে। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন আবির চট্টোপাধ্যায়।
গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে বলতে গিয়ে সারেগামাপার ডিরেক্টর রথীজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "এবারে যে পাঁচজন চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে দারুণ তৈরি। অনেক বেশি পরিশীলিত। তাঁরা টেকনিক্যাল বিষয়েও পারদর্শী। হয়তো অনেকদিন ধরে এই শো দেখার ফলে নিজেদের তৈরি করে ফেলেছেন তাঁরা।" প্রত্যেকের গানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিচারক থেকে অতিথিরা। বিচারকেরা এই এতগুলি দিনের জার্নি নিয়েও বললেন নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা। শেষ হতে চলেছে এতগুলি দিনের পথচলা। প্রতিযোগীদের মতো আবেগে ভাসলেন তাঁরাও।
প্রসঙ্গত 'সারেগামাপা' শেষ হওয়ার পর এই স্লটে আসছে 'দাদাগিরি আনলিমিটেড'। তবে এবারের সিজনে সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকবেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন অন্য বিনোদন চ্যানেলের আসন্ন শো 'বিগ বস বাংলা'র। মহারাজের সেই পোডিয়ামে এরপর থেকে দেখা যাবে বাংলার সুপারস্টার দেবকে। ইতিমধ্যেই প্রোমো হাজির হয়েছে ৷ দিকে দিকে চলছে অডিশন পর্ব। শীঘ্রই সম্প্রচার শুরু হবে এই জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ের।