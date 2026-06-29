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নৃত্যশৈলীতে চমকে দিলেন আবির! প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের গানে জমজমাট 'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে, রইল বিজয়ীদের নাম

প্রতিযোগীদের পাশাপাশি 'পদ্মশ্রী, 'পদ্মভূষণ' প্রাপ্ত শিল্পীদের গানে এদিন আলাদা মাত্রা পায় 'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে।

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'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালের বিজয়ী (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 9:33 AM IST

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কলকাতা, 29 জুন: শেষ হল 'সারেগামাপা'র 2025-26 সিজনের সফর। সেরার শিরোপা পেলেন ইসলামপুরের ভূমিপুত্র আয়ূষ গুপ্তা। ফার্স্ট রানার আপ গীতশ্রী চৌধুরী আর সেকেন্ড রানার আপ হলেন সৃজন পোড়েল। একে অপরকে টেক্কা দিতে এদিন বদ্ধপরিকর ছিলেন সকলেই। তবে, সকলকে টেক্কা দিয়ে বিজয়ীর ট্রফি হাতে নিলেন আয়ূ্ষ গুপ্তা। ফার্স্ট রাউন্ডের পর ছিটকে যান ত্রিপুরার বিশ্বপ্রিয় চক্রবর্তী। মান্না দে'র কালজয়ী দু'টি গানে এদিন শ্রোতা, বিচারকের মন ভরান বিশ্বপ্রিয়।

বাকিরাও যে যাঁর কেরামতিতে সকলের মন জয় করেছেন। প্রতিযোগীদের পাশাপাশি 'পদ্মশ্রী, 'পদ্মভূষণ' প্রাপ্ত শিল্পীদের গানে এদিন আলাদা মাত্রা পায় 'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে। মিকা সিং থেকে শুরু করে ঊষা উত্থুপ-সহ বিচারকমণ্ডলীর গানে সমৃদ্ধ হয় এদিনের চূড়ান্ত পর্বটি। শিবমণি, পূর্বায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশনা আলাদা মাত্রা যোগ করে এই পর্বে। তবে, বলতে দ্বিধা নেই, অন্তিম পর্বে এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী রইল বাংলা টেলিভিশনের দর্শক। নৃত্যশৈলীতে সকলকে এক প্রকার চমকে দিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়।

saregamapa-bangla-2026-winner-ayush-gupta-lifts-the-trophy
'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে (সংগৃহীত)
saregamapa-bangla-2026-winner-ayush-gupta-lifts-the-trophy
'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে (সংগৃহীত)

সচরাচর সিনেমার পর্দায় নাচের দৃশ্যে দেখা যায় না তাঁকে, কিংবা কখনও দেখাই যায় না বললেও খুব ভুল হবে না। তবে, এদিন ঊষা উত্থুপের গানের সঙ্গে রীতিমতো কোমর দুলে উঠল তাঁর। রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে এক স্টেপে আবিরের নাচও তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই ছিল। নাচ আর আবির একে অপরের থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে থাকে- এ কথা একবার বলেছিলেন পরিচালক-প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী। কিন্তু 'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালের মঞ্চে এ কোন আবিরকে পেলো দর্শক! সেই নাচের দৃশ্য নিজের সামাজিক মাধ্যমের পাতায় ভাগও করে নিয়েছেন আবির। আর তাতেই উত্তাল নেট পাড়া।

saregamapa-bangla-2026-winner-ayush-gupta-lifts-the-trophy
'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে (সংগৃহীত)
saregamapa-bangla-2026-winner-ayush-gupta-lifts-the-trophy
'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে (সংগৃহীত)

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আবৃত্তি পাঠ বরাবরের মতোই ছিল অনবদ্য। দর্শকাসনেও এদিন ছিল চাঁদের হাট। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, বিধায়ক সজল ঘোষ, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের বিভিন্ন ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতারাও হাজির ছিলেন এদিনের পর্ব উপভোগ করতে। মিকা সিং-এর কণ্ঠে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' গানের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য পারফর্ম করতে দেখা যায় প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণাকে। ছিল আরও নানা চমক। সবমিলিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই স্লটে আগামী সপ্তাহ থেকে আসছে 'দাদাগিরি'। সঞ্চালকের ভূমিকায় এবার দেব। তাঁর হাত ধরেই এগিয়ে যাবে 'দাদাগিরি'।

saregamapa-bangla-2026-winner-ayush-gupta-lifts-the-trophy
'সারেগামাপা'র গ্র‍্যান্ড ফিনালে (সংগৃহীত)

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