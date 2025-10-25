ETV Bharat / entertainment

প্রয়াত 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' খ্যাত সতীশ শাহ, কী হয়েছিল অভিনেতার ?

74 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শাহরুখ খানের সহ-অভিনেতা সতীশ শাহ ৷

sarabhai-vs-sarabhai-fame-actor-satish-shah-passes-away-at-74
প্রয়াত 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' খ্যাত সতীশ শাহ (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: বিনোদন জগতে একের পর এক নক্ষত্র পতন ৷ শোকের ছায়া বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ প্রয়াত 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' খ্যাত অভিনেতা সতীশ শাহ ৷ 74 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শাহরুখ খানের সহ-অভিনেতা ৷ দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা পরিচালক অশোক পণ্ডিত অভিনেতার মৃত্যুর কারণ এনেছেন প্রকাশ্যে ৷ অভিনেতার প্রয়াণে শোকাহত অনুরাগী থেকে তাঁর সহকর্মীরা ৷

কী হয়েছিল অভিনেতার ?

পরিচালক অশোক পণ্ডিত তাঁর ইনস্টাগ্রামে প্রয়াত অভিনেতার একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি অভিনেতার মৃত্যুর কারণ শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োতে তিনি বলেছেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে একটা দুঃখের খবর শেয়ার করতে চাই। আমাদের বন্ধু, একজন মহান অভিনেতা, সতীশ শাহ কিডনি বিকল হওয়ার কারণে মারা গিয়েছেন ৷ কিছুক্ষণ আগে তিনি হঠাৎ করেই বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে শিবাজি পার্কের হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ তাঁর মরদেহ বান্দ্রার বাসভবনে আনা হবে। এটি আমাদের শিল্পের জন্য একটি বিশাল ক্ষতি। "

অভিনেতাকে শেষ দেখা গিয়েছিল 2014 সালে সাজিদ খান পরিচালিত ‘হামশকলস’ সিনেমায়। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সইফ আলি খান, রিতেশ দেশমুখ, রাম কাপুর, তামান্না ভাটিয়া, এশা গুপ্তা এবং বিপাশা বসু। একটা সপ্তাহের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে পর পর প্রয়াত হলেন তিনজন ৷ বিজ্ঞাপন কিংবদন্তি পীযূষ পান্ডে শুক্রবার প্রয়াত হন ৷ সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ অভিনেতা আসরানি ৷ এবার চলে গেলেন অভিনেতা-কমেডিয়ান সতীশ শাহ ৷

অভিনেতার ফিল্মোগ্রাফি

সতীশ রবিলাল শাহ একজন ভারতীয় অভিনেতা। তিনি 'জানে ভি দো ইয়ারো' (1983), 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি' (1984), 'সারাভাই বনাম সারাভাই' (2004), 'ম্যায় হুঁ না' (2004), 'হাম আপকে হ্যায় কৌন', হাম সাথ সাথ হ্যায়, 'কাল হো না হো' (2003), 'ফনাহ' (2006) এবং 'ওম শান্তি ওম' (2007)-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছেন ৷ 2008 সালে, তিনি অর্চনা পুরান সিংয়ের সঙ্গে কমেডি সার্কাসের সহ-বিচারক ছিলেন। 2015 সালে, তিনি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্য হিসাবেও নিযুক্ত হন।

তিনি সম্ভবত 1984 সালের কুন্দন শাহ এবং মঞ্জুল সিনহা পরিচালিত 'সিটকম ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি'তে 55টি পর্বে 55টি ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সর্বাধিক পরিচিতি পান। 1995 সালে জি টিভির টেলিভিশন ধারাবাহিক "ফিল্মি চক্কর"-এ প্রকাশ চরিত্রে অভিনয় করেন, যেখানে তিনি 50টি পর্বে অভিনয় করেন। 2004 সালের বিখ্যাত টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই'-তে তিনি ইন্দ্রবধন সারাভাই চরিত্রে অভিনয় করেন। 'ফিল্মি চক্কর' এবং 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই'-তে তাঁর জুটি ছিল রত্না পাঠক শাহের বিপরীতে।

TAGGED:

SATISH SHAH DEATH NEWS
SATISH SHAH FILM SERIAL
সতীশ শাহ
SATISH SHAH
SATISH SHAH PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.