শচীনের মেয়ে সারার সঙ্গে সানির ছেলে রাজবীরের বিয়ের গুঞ্জন ! সত্যিটা কী ?
Sara-Rajveer's wedding rumours: বেশ কিছুদিন ধরেই সারা তেন্ডুলকরের সঙ্গে রাজবীর দেওলের বিয়ের গুঞ্জনে তোলপাড় হয় সোশাল মিডিয়া ৷ অবশেষে, প্রকাশ্যে এসেছে আসল সত্যিটা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 12:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: 2027 সালেই নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন শচীন তেন্ডুলকরের মেয়ে সারা ৷ পাত্র বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের ছোট ছেলে রাজবীর দেওল ৷ সম্প্রতি, এই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ সোশাল মিডিয়ার একাধিক পোস্টে দাবি করা হয় যে, এক পার্টিতে পরিচয়ের পর সারা ও রাজবীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং রাজবীর সারাকে দামি উপহারও পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?
সারা-রাজবীরের বিয়ের গুঞ্জন
বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক সূত্র জানিয়েছে, "এই দাবির কোনও সত্যতা নেই। তেন্ডুলকর পরিবারের পক্ষ থেকে এমন কোনও ঘোষণা বা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি।" সংবাদ সংস্থা আইএনএস- প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে এই গুজবের কোনও ভিত্তি নেই ৷ বলা হয়েছে, "বিভিন্ন প্রতিবেদনে আসা সারা-রাজবীরের বিয়ের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এগুলোকে প্রকৃত তথ্য হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। যার সঙ্গে সারার নাম জড়ানো হচ্ছে, তার সঙ্গে সারার দেখাও হয়নি।"
সূত্রের কথায়, "এই ধরনের ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্য কতটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও নির্ভরযোগ্য উৎস বা যাচাইকরণ ছাড়াই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট বারবার শেয়ার করা হলে, তা খুব সহজেই সত্য খবরের রূপ নিতে পারে।" অনুমান, এই জল্পনা মূলত রেডিট-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু হয়েছে ৷ তা দ্রুত অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে এই দাবিগুলোর সপক্ষে কোনও নির্ভরযোগ্য বা যাচাইকৃত উৎস নেই
ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলোতে দাবি করা হয়েছিল যে, সারা 2027 সালে সানি দেওলের ছেলেকে বিয়ে করবেন-যা বলিউড ও ক্রিকেট পরিবারের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্কের জল্পনা উস্কে দেয়। এতে আরও বলা হয়েছিল যে, রাজবীর নাকি সারাকে দামি উপহার পাঠাচ্ছেন। তেন্ডুলকার পরিবার কিংবা দেওল পরিবারের পক্ষ থেকে এই ধরনের খবরের কোনও রূপ সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি।
সারা-রাজবীরের কেরিয়ার
সারা ও রাজবীর দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যস্ত ৷ সারা বর্তমানে শচীন তেন্ডুলকার ফাউন্ডেশন (STF)-এর ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি আদিবাসী শিশুদের খেলাধুলা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে কাজ করছেন। লন্ডন থেকে ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর, সারা মুম্বইয়ে নিজের ফিটনেস স্টুডিয়ো ‘পাইলেটস অ্যাকাডেমি এক্স সারা টেন্ডুলকার’ (Pilates Academy X Sara Tendulkar) পরিচালনা করছেন।
অন্যদিকে, 2023 সালে 'দোনো' (Dono) সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেকের পর, রাজবীর বর্তমানে তাঁর দ্বিতীয় সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খবর, বাবা সানি দেওল তাঁর 1985 সালের জনপ্রিয় অ্যাকশন সিনেমা 'অর্জুন'-এর একটি সিক্যুয়েল বা রিমেক পরিকল্পনা করছেন। রাজবীরকে নতুন অ্যাকশন-ধর্মী রূপে পর্দায় আনার লক্ষ্যে এই প্রজেক্টটি নিয়ে কাজ চলছে, যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি।