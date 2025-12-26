ETV Bharat / entertainment

বাবা সইফের ওপর হামলা ! পরিবারের কঠিন সময় নিয়ে মুখ খুললেন সোহা

কী বললেন সইফ কন্যা ?

sara-ali-khan-openes-up-about-knife-attack-on-her-father-saif-ali-khan-earlier-this-january
সইফ আলি খান/সারা আলি খান (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 1:30 PM IST

হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: বছর শুরুতেই প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন অভিনেতা সইফ আলি খান ৷ 16 জানুয়ারি ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হন অভিনেতা ৷ সেই রাতের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে ওঠেন পরিবারের সকলে ৷ সেই রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন মেয়ে সারা আলি খান ৷

সোহা আলি খানের পডকাস্ট 'অল অ্যাবাউট হার'-এ বিশেষ পর্বে হাজির হন অভিনেত্রী তথা মা শর্মিলা ঠাকুর ও সইফ কন্যা সারা আলি খান ৷ সোহা সেই অনুষ্ঠানে ঠাকুমা ও নাতনিকে প্রশ্ন করেন, তাঁরা একে অপরের থেকে কী শিখেছেন ?জবাবে সারা বলেন, "যত কঠিন সময়ই আসুক না কেন, আমি ঠাকুমার থেকে শিখেছি, মর্যাদা এবং অনুগ্রহ কীভাবে ধরে রাখতে হয় ৷ আমার মনে হয়, আমাদের পরিবার অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে ৷"

জানুয়ারি মাসের শুরুতে সইফ আলি খানের বাড়িতে এক ব্যক্তির আচমকা প্রবেশ করা ও অভিনেতাকে ছুড়ি দিয়ে একাধিক আঘাত করার ঘটনার জল গড়িয়েছে অনেক দূর ৷ নবাব পুত্রের বাড়িতে চুরি করার পরিকল্পনা নিয়ে সেই ব্যক্তি ঢুকেছিল, বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ সইফের পিঠে ও আঘাতে ছুড়ির কোপ এতটাই গভীর ছিল যে, রাতারাতি অস্ত্রোপচার করতে হয় ৷ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন অভিনেতা ৷ এই পডকাস্টে সেই ঘটনা মনে করে সারা বলেন, "আমার মনে হয়, নিজেকে সামলে রাখা এবং ভেঙে না পড়া-এটা একটা বড় ব্যাপার।"

ঠাকুমা শর্মিলা ঠাকুরের এমন একটা গুণ যা সোহা নিজের জীবনে অন্তর্ভুক্ত করতে চান, সোহার এই প্রশ্নে সারা বলেন, "আমার মনে হয়, বড় আম্মি বরাবরই নিজের মর্যাদা ধরে রেখেছেন ৷ আমি সত্যিই আমার জীবনে এই গুণটি আয়ত্ত করতে চাই।" সইফ এবং অমৃতা সিংয়ের মেয়ে সারাকে পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছে, 'মেট্রো... ইন দিনো'-তে ৷ যা 2007 সালে মুক্তি পাওয়া 'লাইফ ইন আ মেট্রো' সিনেমার সিক্যুয়েল।

ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্ত, কঙ্কণা সেন শর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আদিত্য রায় কাপুর, সারা আলি খান, আলি ফজল এবং ফাতিমা সানা শেখ। সারার হাতে রয়েছে, 'পতি পত্নী অউর বো দো' ৷ যেখানে বিপরীতে থাকছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রাকুলপ্রীত সিং ও ওয়ামিকা গাব্বি ৷

SAIF ALI KHAN KNIFE ATTACK
SARA ALI KHAN
সারা আলি খান
SHARMILA TAGORE
SARA ALI KHAN ON SAIF ALI KHAN

