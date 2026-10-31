রাতে বাথরুম যেতে গিয়ে বিপত্তি ! বলিউড হারাল 'কাঁটে'-'কাবিল' খ্যাত পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তাকে

রাতে বাথরুম যেতে গিয়ে বিপত্তি ! বলিউড হারাল 'কাঁটে'-'কাবিল' খ্যাত পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তাকে
Filmmaker Sanjay Gupta passed away: প্রয়াত, 'কাঁটে', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা', 'কাবিল' খ্যাত পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত ৷ পরিচালকের আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া সিনে জগতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: ফের বিনোদন জগতে নক্ষত্র পতন ৷ প্রয়াত, 'কাঁটে', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা', 'কাবিল' খ্যাত পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত ৷ তাঁর মৃত্যুর বিস্তারিত কারণ জানা না গেলেও, সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-খবর অনুযায়ী, 30 অক্টোবর রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান পরিচালক, যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।। শনিবার ভোরবেলা (31 অক্টোবর) বিষয়টি নজরে আসে ৷ সোশাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন সিনেমা ক্রিটিক সুমিত কাদেল ও পরিচালক অশ্বিনী চৌধুরী, অশোক পণ্ডিত ৷
পরিচালক অশোক পণ্ডিতের শোকবার্তা
পরিচালক অশোক পণ্ডিত সঞ্জয় গুপ্তের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা। এইমাত্র খবর পেলাম যে, আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং দক্ষ পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত আর নেই। বাড়িতে মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে তিনি মারা গিয়েছেন। আরও এক প্রতিভাবান মানুষ অকালেই চলে গেলেন। তিনি ছিলেন চমৎকার গল্পকথক, প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী একজন মানুষ। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এটি এক বড় ক্ষতি। তোমাকে খুব মনে পড়বে বন্ধু। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি। শেষকৃত্যের বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে।"
শোকপ্রকাশ অভিনেতা তুষার কাপুরের
অভিনেতা পরিচালকের মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ঘুম থেকে উঠে আমার প্রিয় পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত স্যারের অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক মৃত্যুর দুঃখজনক খবরটি পেলাম... জীবন যে কতটা অনিশ্চিত! তবে এই মানুষটি আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন কীভাবে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হয়! তাঁর পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। শান্তিতে ঘুমান, স্যার!"
Woke up to sad news about the unfortunate and sudden demise of my beloved director @_SanjayGupta …life is so unpredictable, though this man was a lesson learned in living life to the fullest! My deepest condolences to his family, RIP sir!— Tusshar (@TusshKapoor) October 31, 2026
সঞ্জয় গুপ্ত একাধিক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন বলিউডে ৷ তালিকায় রয়েছে 'কাঁটে', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা', 'কাবিল', 'আতিশ', 'রাম শাস্ত্র', 'জং' 'জজবা', 'জিন্দা', 'হামেশা', 'মুসাফির', 'দস কাহানিয়াঁ', 'মুম্বাই সাগা' এবং 'খৌফ'- এর মতো সিনেমা। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র তিনি নিজে প্রযোজনা বা সহ-প্রযোজনাও করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা', 'প্ল্যান', 'উডস্টক ভিলা', 'অ্যাসিড ফ্যাক্টরি' এবং 'পাঙ্খ' সিনেমাও প্রযোজনা করেছিলেন।
Gone too soon Sanjay bhai #SanjayGupta . You will be missed . 💔— Ashwini Chaudhary (@DhoopAshwini) October 31, 2026
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
কয়েক বছর আগে পুনে থেকে মুম্বই ফেরার পথে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন সঞ্জয় গুপ্ত। গাড়িটি তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন ৷ সেই দুর্ঘটনায় তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান, যা ছিল তাঁর জীবনের এক নতুন সূচনা। সঞ্জয় গুপ্তের জীবন ছিল চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। প্রযোজকদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে তাঁর তিক্ত বিরোধ তৈরি হলেও, তিনি বরাবরই একজন জনপ্রিয় পরিচালক হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলেন।
পরিচালক তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন 1994 সালে 'আতিশ: ফিল দ্য ফায়ার' সিনেমার হাত ধরে ৷ যেখানে অভিনয় করেছিলেন আদিত্য পাঞ্চোলি ও সঞ্জয় দত্ত। পরবর্তীতে তিনি 'রাম শাস্ত্র', 'খৌফ' এবং 'জং'-এর মতো সিনেমার চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। তাঁর শেষ কাজের মধ্যে রয়েছে 'দ্য মিরান্ডা ব্রাদার্স' (The Miranda Brothers), যা 2025 সালে মুক্তি পায়। সঞ্জয় গুপ্ত পরিচালিত ও প্রযোজিত এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন হর্ষবর্ধন রানে এবং মিজান জাফরি। পরিচালকের আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া সিনে জগতে ৷