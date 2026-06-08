ইন্ডাস্ট্রিতে 50 বছর পার ! বড়পর্দায় এবার মিঠুনের জীবনী ? কী দাবি পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তার ?

ইন্ডাস্ট্রিতে 50 বছর পার ! বড়পর্দায় এবার মিঠুনের জীবনী ? কী দাবি পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তার ?
দেখতে দেখতে 50 বছর বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়ে ফেলেছেন মিঠুন ৷ স্বভাবতই, তাঁর এই সফরনামা কেমন ছিল, তা জানতে আগ্রহী সকলেই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 জুন: পপ কিংবদন্তি মাইকেল জ্যাকসনের জীবনী অবলম্বনে তৈরি সিনেমা 'মাইকেল' (Michael) চলতি বছরের এপ্রিলে দর্শক দরবারে মুক্তি পেয়েছে ৷ জ্যাকসনের জার্নি ফের একবার অনুরাগী থেকে দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে ৷ সেই সিনেমা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তাকে (Sanjay Gupta) ৷ এবার তিনি সোশাল মিডিয়ায় সুপারস্টার অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর (Mithun Chakraborty) জীবন নিয়ে একটি বায়োপিক তৈরির দাবি জানিয়েছেন।
সঞ্জয়ের মতে, মাইকেল জ্যাকসনের মতোই মিঠুন চক্রবর্তীর জীবনকাহিনিও বায়োপিক বা জীবনীভিত্তিক সিনেমা তৈরির দাবি রাখে। মিঠুন চক্রবর্তীর বায়োপিকের চলচ্চিত্রসুলভ আবেদনের ওপর জোর দিয়ে পরিচালক উল্লেখ করেন যে, অত্যন্ত সাধারণ পটভূমি থেকে উঠে এসে ভারতীয় বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে যিনি এক বিশাল নাম হয়ে উঠেছেন, তাঁর সেই যাত্রাপথ পর্দায় তুলে ধরার মতো। দেখতে দেখতে 50 বছর বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়ে ফেলেছেন মিঠুন ৷ স্বভাবতই, তাঁর এই সফরনামা কেমন ছিল, তা জানতে আগ্রহী সকলেই ৷
Just like MICHAEL, we have a star whose story demands to be told.— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) June 8, 2026
Struggle. Sacrifice. Superstardom.
A kid from Calcutta who had nothing but hunger and rhythm.
Mithun Chakraborty.
Mithun Da — your biopic is long overdue.
নিজের অফিসিয়াল এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে 'কাঁটে' (Kaante) সিনেমার নির্মাতা লিখেছেন, "মাইকেলের মতোই আমাদেরও এমন এক তারকা আছেন, যার গল্প দর্শকদের বলাটা জরুরি। সংগ্রাম- ত্যাগ - সুপারস্টারডম। কলকাতার এক ছেলে, যার সম্বল বলতে ছিল কেবল তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ছন্দবোধ। মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন দা-আপনার বায়োপিক বা জীবনী-ভিত্তিক সিনেমা অনেক আগেই তৈরি হওয়া উচিত ছিল।"
মিঠুন চক্রবর্তীর জার্নির কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি 1974 সালে পুনের 'ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া' (FTII) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। 1976 সালে মৃণাল সেন পরিচালিত বাংলা সিনেমা 'মৃগয়া'র মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন ৷ এই ছবিতে তাঁর অভিনয় ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় ৷ তিনি 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' হিসেবে প্রথম সিনেমার হাত ধরেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।
এরপর 1982 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডিস্কো ড্যান্সার' সিনেমা মিঠুন চক্রবর্তীকে খ্যাতির এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্যের পাশাপাশি ছবিটি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নেও অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল।
তাঁর অন্যান্য হিন্দি ব্লকব্লাস্টার সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'অগ্নিপথ' (1990), 'ডান্স ডান্স' (1987), 'স্বামী বিবেকানন্দ' (1998), 'প্যায়ার কা দেবতা' (1991), 'স্বর্গ ইয়াহা নরক ইয়াহ' (1991), 'দিল আশনা হ্যায়' (1992), 'ঘর জামাই' (1992), (1993), 'আদমি' (1993), এবং 'ফুল অউর অঙ্গার' (1993), 'কাশ্মীর ফাইলস' (2022)- এর মতো সিনেমা ৷ বাংলার মধ্যে রয়েছে 'এমএলএ ফাটাকেষ্ট', 'আমি সুভাষ বলছি', 'লে হালুয়া লে', 'তাহাদের কথা', 'কালপুরুষ', 'রেহমত আলি', 'প্রজাপতি', 'কাবুলিওয়ালা', 'শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতী', 'সন্তান'-এর সিনেমা ৷
প্রসঙ্গত, মিঠুন চক্রবর্তী 2024 সালে ভারত সরকার কর্তৃক তৃতীয়-সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত হন। তিনি আরও 2022 সালের জন্য মর্যাদাপূর্ণ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন।