সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে উজ্জ্বল বাংলার মুখ, পুরস্কৃত হলেন কারা ?
2024-25 সালের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারের জন্য 108 জন তরুণ শিল্পীকে নির্বাচিত করেছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 জুন: লোকশিল্পে উজ্জ্বল বাংলার মুখ ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ (অ্যাকাডেমি রত্ন) পেয়েছেন কারা ৷ পাশাপাশি সামনে এসেছে, উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন কারা ৷ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে সম্প্রতি 108 জনের নাম অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই তালিকাতেই জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার বেশ কয়েকজন শিল্পী ৷ তালিকায় রয়েছেন পুরুলিয়ার দু'জন ছৌ শিল্পীও৷
সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি বুধবার (10 জুন, 2026) পরিবেশন শিল্পকলার সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে অ্যাকাডেমি ফেলো (অ্যাকাডেমি রত্ন) হিসেবে নির্বাচিত করেছে ৷ 2024-25 সালের জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য পরিবেশন শিল্পকলায় 108 জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করেছে। 2024 সালের ছৌ নৃত্য বিভাগে নৃপেন সহিস এই শিরোপা পান। অন্যদিকে 2025 সালের ছৌ লোকনৃত্যে এই পুরস্কার পাচ্ছেন সোমনাথ।
একজন পুরুলিয়া 1 নম্বর ব্লকের সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগাড়া গ্রামের বাসিন্দা নৃপেন সহিস ৷ সোমনাথ থাকেন বাঘমুন্ডি ব্লকের সেরেঙডি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশলডিতে ৷ সোমনাথের স্বীকৃতি উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কার নামে পরিচিত। এছাড়াও গানে অ্যাকাডেমি পুরস্কার (2024) পাচ্ছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (তবলা), প্রভাতী মুখোপাধ্যায় (সুগম সঙ্গীত) ৷ থিয়েটার জগতে লাইটিং-এর জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন দীনেশ পোদ্দার ৷ উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কার (2025) পাচ্ছেন ওভারঅল বিভাগের পারফর্মিং আর্টস (থিয়েটার)-এ, সায়ক মিত্র ও আকাশ মল্লিক ৷ এই পুরস্কার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গর্বিত করেছে বাংলাকে ৷
মূলত,অ্যাকাডেমি হল জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য অ্যাকাডেমি, যা ভারতের পরিবেশন শিল্পের সর্বোচ্চ জাতীয় সংস্থা। 1953 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত এই সংস্থাটি ভারতের বৈচিত্র্যময় অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার করার কাজে নিবেদিত। রামলাল বারেথ, এভি আনন্দ, রীতা গঙ্গোপাধ্যায়, পুরু দাধিচ, চিত্তরঞ্জন জ্যোতিষী, পশুমার্থী রাতাইয়াহ সরমা এবং সুধারানী রঘুপতিকে এই বছরের 22-26 মার্চ অনুষ্ঠিত সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।
অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বিরল সম্মান, যা যেকোনও সময়ে মাত্র 40 জনকে প্রদান করা হয়। সাধারণ পরিষদ 2024 এবং 2025 সালের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারের (অ্যাকাডেমি পুরস্কার) জন্য সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা এবং অন্যান্য পরিবেশন শিল্পকলা থেকে 108 জন শিল্পীকেও নির্বাচিত করেছে। এইভাবে নির্বাচিত ফেলো এবং পুরস্কারপ্রাপ্তরা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ এছাড়া, এই বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, লোক ও উপজাতীয় শিল্প, পুতুলনাচ এবং সংশ্লিষ্ট নাট্যশিল্প ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত পরিবেশন শিল্পের সমগ্র পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করেন ৷
অ্যাকাডেমির সাধারণ পরিষদ 2024 এবং 2025 সালের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারের জন্য 106 জন তরুণ শিল্পীকে নির্বাচিত করেছে। 1952 সাল থেকে অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়ে আসছে। অ্যাকাডেমি ফেলো পুরস্কারের সঙ্গে তিন লক্ষ টাকা ও অ্যাকাডেমি পুরস্কারের সঙ্গে এক লক্ষ টাকা মাত্র অর্থ পুরস্কার, একটি তাম্রপত্র এবং অঙ্গবস্ত্র প্রদান করা হয়। উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হয় একটি তাম্রপত্র, অঙ্গবস্ত্র ও পঁচিশ হাজার টাকা ৷ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ ও পুরস্কারসমূহ ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদান করবেন।