ব্যাকআপ ড্যান্সার থেকে অভিনয়, কীভাবে শূন্য থেকে শিখরে উঠলেন স্যান্ডি ?

‘বিগ বস বাংলা 2’-এর ফাইনালিস্ট স্যান্ডি ছোট পর্দা ও বড় পর্দায় নিজের অভিনয় দক্ষতায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছেন ৷

স্যান্ডির নয়া সফর (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 5:27 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 মার্চ: দুর্গাপুরের মাটিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা অভিনেতা ও কোরিওগ্রাফার স্যান্ডির জীবনকাহিনি এক অনুপ্রেরণার গল্প। ছোট পর্দা-বড় পর্দা মিলিয়ে টলিউডে এখন ভীষণ ব্যস্ত অভিনেতা ৷ 'বিগ বস বাংলা 2'-এর ফাইনালিস্ট স্যান্ডি, ‘আবার প্রলয় 2’ পেরিয়ে এসে এবার তাঁর ডেস্টিনেশন 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর' ৷

স্যান্ডি বলেন, "বেগুনকোদর সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম মুস্তাক ৷ সে খিদিরপুরের ছেলে ৷ পুলিশের সব অপারেশনে সাহায্য় করে ৷ তথ্য দেয় ৷ তিনটে ছেলে আসে বেগুনকোদর রহস্যের সমাধান করতে ৷ অর্ঘ্য, মুস্তাক আর নয়ন ৷ নয়ন চরিত্র করছেন সোহম, অর্ঘ্যের চরিত্র করছেন দেবরাজ আর মুস্তাক করছি আমি ৷ রহস্যের সমধান এই তিন মূর্তি কী ভাবে করে, তা জানা যাবে সিনেমা মুক্তি পেলেই ৷"

আসলে, প্রায় 18 বছর দুর্গাপুরে কাটানোর পর কাজের খোঁজে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর বাবা-মা এখনও দুর্গাপুরেই থাকেন ৷ দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় আসার পর প্রথম জীবনে তাঁকে অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। একসময় শিয়ালদহ স্টেশনেই থাকতে হয়েছে তাঁকে। সেখান থেকেই প্রতিদিন স্টুডিয়ো পাড়ায় ঘুরে কাজের চেষ্টা করতেন। সেই সময়ে স্টুডিয়োতে সহজে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হতো না, ফলে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে।

পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে স্যান্ডি (Special Arrangement)

এই সংগ্রামের মধ্যেই তিনি ব্যাকআপ ড্যান্সার হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে কোরিওগ্রাফির জগতে নিজের জায়গা তৈরি করেন। বিভিন্ন রিয়েলিটি শো, অ্যাওয়ার্ড শো এবং চলচ্চিত্রে কোরিওগ্রাফি করেছেন তিনি। তাঁর কাজের তালিকায় রয়েছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার', 'কবির', 'ক্লাসরুম', 'বলো দুগ্গা মাইকি'র মতো জনপ্রিয় ছবি। 2016 সালে তিনি অংশ নেন 'বিগ বস বাংলা সিজন 2'-এ এবং সেখানে ফাইনালিস্ট হন। এই রিয়েলিটি শো তাঁর পরিচিতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এরপর 2021 সাল থেকে তিনি অভিনয়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। যদিও সেই সময়ে আবারও এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয় ৷ খরচ একই থাকলেও আয় প্রায় শূন্যে নেমে আসে। কিন্তু সেখান থেকেও আবার শূন্য থেকে নতুন করে শুরু করেন তিনি।

শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

এরপর ছোটপর্দা ও ওয়েব প্ল্যাটফর্মে একের পর এক কাজ করতে থাকেন। 'মাধবীলতা', 'আলোর ঠিকানা' এবং 'রোশনাই'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন তিনি। পাশাপাশি একাধিক ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি পরিচালক রাজ চক্রবর্তী-র জনপ্রিয় সিরিজ 'আবার প্রলয় 2'-এ মনীশ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যা দর্শকদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।

এছাড়াও তিনি একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন, যার নাম 'জোর'। বর্তমানে বড় পর্দায় নিজের কাজের পরিধি আরও বাড়াচ্ছেন স্যান্ডি। তাঁর আসন্ন ছবির মধ্যে রয়েছে 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর', যেখানে তিনি মুস্তাক চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সোহম মজুমদার, দেবরাজ-সহ আরও অনেকে। সামনে আরও বেশ কিছু নতুন কাজ রয়েছে, যেগুলি একে একে দর্শকদের সামনে আসবে।

