চার গল্পে সত্যজিতের জগৎ, সন্দীপ রায়ের ছবিতে আরও একবার সব্যসাচী
Sandip Ray's New Movie:রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা মানুষের মনস্তত্ত্বের নানা অজানা দিক- সত্যজিতের গল্পে উঠে এসেছে বিচিত্র বিষয়। সেই সাহিত্যভাণ্ডার থেকেই চারটি গল্প বেছে নিয়েছেন সন্দীপ রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 12:51 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের চারটি ছোটগল্প এবার বড়পর্দায়। তাঁর লেখা ‘খগম’, ‘বাতিক বাবু’, ‘ভুতো’ এবং ‘নীল আতঙ্ক’ অবলম্বনে নতুন অ্যান্থলজি ছবি তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। নন্দী মুভিজের প্রযোজনায় ছবিটির প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী। সত্যজিতের সাহিত্যজগতের চারটি ভিন্ন স্বাদের গল্পকে চলচ্চিত্রের ভাষায় নতুন করে তুলে ধরার এই উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই বাংলা সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি সাহিত্যিক হিসেবেও সত্যজিৎ রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। রহস্য, রোমাঞ্চ, অলৌকিক ঘটনা কিংবা মানুষের মনস্তত্ত্বের নানা অজানা দিক- তাঁর গল্পে বারবার উঠে এসেছে বিচিত্র সব বিষয়। সেই সাহিত্যভাণ্ডার থেকেই চারটি গল্প বেছে নিয়েছেন সন্দীপ রায়। এর আগে ‘যেখানে ভূতের ভয়’ এবং ‘চার’-এর মতো ছবি তৈরি করেছেন তিনি। ফলে ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে তাঁর এই নতুন উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
ছবিটি প্রসঙ্গে পরিচালক সন্দীপ রায় বলেন, "বহুদিন ধরেই ইচ্ছা ছিল আবার ছোটগল্প নিয়ে কাজ করার। মাঝখানে অনেকটা সময় ছোটগল্প নিয়ে কাজ করা হয়ে ওঠেনি। এর আগে ‘যেখানে ভূতের ভয়’, ‘চার’-এর মতো ছবি করেছি। টেলিভিশনের জন্যও বেশ কিছু ছোটগল্প নিয়ে কাজ করেছি। তবে আবার নতুন করে ছোটগল্প নিয়ে কাজ করার ইচ্ছেটা অনেকদিন ধরেই ছিল। অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।" চারটি গল্পের প্রতিটিই আলাদা স্বাদের। ‘খগম’, ‘বাতিক বাবু’, ‘ভুতো’ এবং ‘নীল আতঙ্ক’-এই চার কাহিনির মধ্য দিয়ে দর্শককে সত্যজিৎ রায়ের কল্পনার বিচিত্র জগতে নিয়ে যেতে চান পরিচালক। একদিকে রহস্য ও অদ্ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে চেনা বাস্তবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অচেনা জগতের সন্ধান- সব মিলিয়ে ছবিতে থাকছে নানা ধরনের গল্প বলার সুযোগ।
ছবিতে অভিনয় করছেন বাংলা চলচ্চিত্রের একঝাঁক পরিচিত ও অভিজ্ঞ শিল্পী। রয়েছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, সুপ্রিয় দত্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বরুণ চক্রবর্তী। এই তারকাখচিত অভিনয়শিল্পীদের সমাবেশ ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন শশাঙ্ক পালিত। শিল্প নির্দেশনায় আনন্দ আঢ্য, সম্পাদনায় সুব্রত রায়। সহকারী পরিচালক সৌরদীপ রায়। পোশাক পরিকল্পনায় ললিতা রায়। লাইন প্রোডিউসার শুভেন কুমার দাস। বিশেষ রূপসজ্জার দায়িত্বে সোমনাথ কুণ্ডু এবং রূপসজ্জায় রয়েছেন সানু সিংহ রায়।
উল্লেখ্য, বাবার সাহিত্যসৃষ্টিকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্দীপ রায়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবার চারটি স্বতন্ত্র গল্পকে এক ছবিতে সাজিয়ে নতুনভাবে সত্যজিতের সাহিত্যজগতকে বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন তিনি। একদিকে সত্যজিৎ রায়ের গল্পের প্রতি বাঙালির চিরকালীন আবেগ, অন্যদিকে পরিচালকের নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষা এবং একঝাঁক দক্ষ অভিনেতার উপস্থিতি- সব মিলিয়ে এই ছবির দিকে নজর থাকবে বাংলা ছবির দর্শকদের। শুধু পুরনো পাঠকদের কাছে স্মৃতির ফিরে দেখা নয়, নতুন প্রজন্মের কাছেও সত্যজিৎ রায়ের গল্পের জগতকে পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হতে চলেছে এই ছবি।