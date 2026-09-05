নায়ক ছবিতে 'মহানায়ক'কে নেওয়ায় অনেকেই বেঁকে বসেন, স্মৃতির ঝাঁপি খুললেন সন্দীপ রায়

নায়ক ছবিতে 'মহানায়ক'কে নেওয়ায় অনেকেই বেঁকে বসেন, স্মৃতির ঝাঁপি খুললেন সন্দীপ রায়
'নায়ক' প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' ৷ স্নৃতি হাতড়ে উত্তম কুমারকে নিয়ে আর কী বললেন সন্দীপ রায়?
Published : September 5, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: 'নায়ক' ছবি প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। নন্দনে শুক্রবার দেখানো হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কালজয়ী ছবি 'নায়ক' । প্রদীপ জ্বালিয়ে এদিন 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' উদ্বোধন করেন সন্দীপ রায় । হাজির ছিলেন পরিচালক শেখর দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।
সত্যজিৎ পুত্র তথা চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় এদিন স্মৃতির সরণীতে হেঁটে বলেন, "নায়ক সরাসরি চিত্রনাট্য হিসেবেই লেখা হয় । আর লেখা হয় উত্তম কুমারকে মাথায় রেখেই । সেই সময় তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে । আর তাঁর বিভিন্ন ছবি দেখে বাবা বুঝেছিলেন তিনি শুধু স্টার নন, অভিনেতাও বটে । তাই বাবার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ওঁর সঙ্গে কাজ করা নিয়ে। কিন্তু উনি যখন ঘোষণা করেন যে তিনি উত্তম কুমারকে নিয়ে ছবি করছেন, অনেকেই বেঁকে বসেন ।"
তাঁর কথায়, "অনেকেই বলেন সত্যজিৎবাবু এবার কম্প্রোমাইজ করলেন । সত্যজিৎবাবু পথে এসেছেন । সেই সব কথায় পাত্তা না দিয়ে বাবা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ছবিতে এমন একজন অভিনেতার কথা বলা হয়েছে যে স্টার হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গিয়েছে । উত্তম কুমারকে নেওয়ার কারণ হল, এই ভূমিকায় উত্তম ছাড়া অন্য কাউকে জনগণ মেনে নেবে না ।"
সন্দীপ আরও বলেন, "নায়ক যখন তৈরি হয় আমি তখন বেশ ছোট । উত্তমবাবু তখন চিকেন পক্স থেকে উঠেছেন । মুখে তার দাগও আছে । অথচ বাবার কড়া নির্দেশ কোনও মেক আপ হবে না । কিন্তু বাবা কোনওভাবে বুঝতে পেরেছিলেন উত্তমবাবুর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছে । সেদিনের কাজের ফলাফল বাবা ওঁকে বড় পর্দায় দেখান । উত্তমবাবু আপ্লুত হয়ে বলেন, বাঃ আমাকে তো বেশ লাগছে । তা হলে মেক আপ রুমে এত সময় নষ্ট করি কেন ? এরপর আর কোনও সমস্যা হয়নি । নির্বিঘ্নে শুটিং হয়েছে ।"
সন্দীপ রায় বাবার সঙ্গে মহানায়কের কাজ নিয়ে আরও বলেন, "উত্তমবাবুকে বাবা যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন । নায়ক তৈরির সময় ট্রেন দেখানো নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয় । বাবা বলেছিলেন তা হলে ট্রেন ছাড়াই হোক । ওদিকে ছবির 95 ভাগ শুটিংই ট্রেনের মধ্যে । আর সেই ট্রেন যদি না নড়ে লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে কী? বংশীবাবু বেশ চিন্তায় । বাবা বলেন, বংশী ছবিতে উত্তম আছে । লোকে তাকে দেখবে । ট্রেন নড়ছে কী নড়ছে না দেখবে না । আর হলও তাই । ছবিটা এমন মাত্রায় পৌঁছে গেল যে এদেশে কেন বিদেশেও কেউ ধরতে পারল না যে ট্রেনটা আসল নয়, নকল ছিল ।" বাবাও স্বীকার করেছিলেন, "উত্তমের মতো কেউ নেই । হবেও না ।"