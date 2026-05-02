জন্মদিনে 'মহারাজা'কে সেলাম, কতদূর এগোল রেস্টোরেশনের কাজ ? জানালেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ
সত্যজিৎ রায়ের 105 তম জন্মদিন। সকাল থেকেই বিশপ লেফরয় রোডের বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম। এদিন ভিড় জমান তারকা থেকে সাধরণ জনতাও।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST
কলকাতা, 2 মে: বাঙালি অন্যান্য সব দিন ভুলে গেলেও ভোলে না আজকের দিনটি। আজ 2 মে। স্বনামধন্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 105 তম জন্মদিন। সকাল থেকেই বিশপ লেফরয় রোডের বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম। তারকা থেকে সাধরণ জনতা। এই দিনে রায় বাড়িতে একটিবার ঢুঁ মারে না এমনটা বোধহয় হয় না কখনও। আজও সকাল থেকেই রায় বাড়িতে ছিল বহু মানুষের ভিড়। যে ভিড় নেমে এসেছে রাস্তাতেও ৷ 'মহারাজা'র জন্মদিনে সেলাম জানাতে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধারণ মানুষের ৷
মালদা, বর্ধমান, চন্দননগর থেকে শুরু করে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষেরা এসেছেন আজ সত্যজিৎ রায়ের বাড়িটা ঘুরে দেখতে, তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। এসেছিলেন অভিনেতা কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। স্ত্রী, পুত্র সহ এদিন হাজির হন রামকমল মুখোপাধ্যায়।
রামকমল বলেন, "আজ তো গুরুপূর্ণিমা। চিত্র পরিচালকদের সকলের কাছেই তো সত্যজিৎ রায় গুরু। আমি আজ বম্বে থেকে এসেছি। ছেলের গরমের ছুটি পড়েছে। ও বম্বেতেই বড় হচ্ছে। ওখানকা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সত্যজিৎ রায় কে, তিনি কী তা জানাতে আর তাঁর বাড়ি ঘুরে দেখাতে আজ ছেলেকে নিয়ে এসেছি। সত্যজিৎ রায়কে ঘিরে যে নস্টালজিয়া তা বোঝাতে আজ ওকে নিয়ে এসেছি। হীরক রাজার দেশে, সোনার কেল্লা, গুপি গাইন বাঘা বাইন দেখে ফেলেছে আমার ছেলে রিয়ান। পথের পাঁচালী দেখা হয়নি এখনও। কেন না আমি মনে করি এই ছবিটা শিশু হিসেবে দেখা একরকম, পরিণত বয়সে দেখা আরেকরকম। সত্যজিৎ রায় মানে সিনেমার এবিসিডি। সত্যজিৎ রায় যিনি দেখেননি তিনি আমার মনে হয় না চিত্র পরিচালক হতে পারবেন। আজকের দিনটায় বাবু দা (সন্দীপ রায়) বাড়ির দরজা খুলে দেন সকলের জন্য। সবাইকে মিষ্টি, সিঙাড়া খাওয়ান। বাড়িতে অতিথি এলে যেমনভাবে মানুষ দরজা খুলে দেয় তেমনিভাবে সন্দীপ দাও সবার জন্য আজ এই বাড়ি খুলে দেন।"
রামকমলেরর পুত্রের কণ্ঠেও সত্যজিৎপ্রীতির কথা শোনা গেল। সে বলে, "গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে বাঘ মামার গানটা দেখে ভয় পেয়েছি। তখন তো ভিএফএক্স ছিল না। সত্যিকারের বাঘের সামনেই হয়েছে শুটিংটা।"
অন্যদিকে, প্রতি বছরের মতো, এই দিনটায় বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ ৷ সকাল থেকেই অতিধি ও সাধারণ মানুষের ভিড় হতে থাকে ৷ সকলের সঙ্গে কথা বলা থেকে পুরনো স্মৃতি আলোচনা, তৈরি হয় এক অপরূপ সন্ধিক্ষণ৷ তিনি বলেন, " এ এক সাংঘাতিক অনুভূতি ৷ আমরা এই দিনটার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি ৷ দূর দূর থেকে অনেকে আসেন ৷ আর বাবার সময়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আজ কেউ নেই ৷ ফলে এখন যাঁরা আসেন তাঁরা কিন্তু আমাদের কাছে অচেনা ৷ তার থেকে বোঝা যায়, তারা কতটা অনুরাগী ৷"
সত্যজিৎ রায় রেস্টোরেশন কাজ প্রসঙ্গে পুত্র সন্দীপ বলেন, "সেই কাজ বিদেশেও চলছে, এখানেও চলছে ৷ যেটা খুব দরকার বলে আমার মনে হয় ৷ কারণ সংরক্ষণের তো একটা প্রয়োজন আছে ৷ আমরা ইতিমধ্যেই কাগজপত্রগুলো ডিজিটাইজ করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ এগোচ্ছি ৷ বাবার প্রচুর কাগজের ওপর কাজ রয়েছে ৷ আঁকা থেকে লেখা সবকিছু ৷ সবকিছু নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ৷"
তবে পরিচালক সন্দীপ জানিয়েছেন, সত্যজিৎ রচিত ফেলুদা নিয়ে এই মুহূর্তে কাজের কোনও ভাবনা নেই ৷ আপাতত ছোট গল্প নিয়েই তিনি এগোতে চান ৷