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আসছে 'দ্য শ্যাটার্ড মিরর', পর্দায় কোন গল্প বুনছেন পরিচালক সুমন অধিকারী ?

'দ্য শ্যাটার্ড মিরর' কেবল আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড-সেই রহস্যের গল্প নয়, এটি এমন এক জার্নির গল্প যেখানে উন্মোচিত হয় কী ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল ৷

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আসছে 'দ্য শ্যাটার্ড মিরর' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 11:48 AM IST

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হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: 2025 সালে মুক্তি পেয়েছিল সুমন অধিকারী পরিচালিত 'দ্য উইডো'স শ্যাডো' (Widow's Shadow) ৷ এই সিনেমা সেই বছর সমালোচক দরবারে প্রসংসিত হয়েছিল ৷ চলতি বছর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন পরিচালকের নতুন সিনেমা 'মিশমি' (MISHMI) ৷ এর মধ্যেই নতুন আর এক সিনেমার নাম ঘোষণা করলেন পরিচালক সুমন ৷ মোদক এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায়, র‍্যাট রেস ফ্রেমস ও সুমন অধিকারীর সহ-প্রযোজনায় আসছে হিন্দি ছবি 'দ্য শ্যাটার্ড মিরর' (The Shattered Mirror) ৷ পরিচালনা ও গল্প রচনায় পরিচালক সুমন অধিকারী (Suman Adhikary)৷

সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় (Samragni Bandyopadhyay), সংকলিতা রায় (Sankalitaa Roy), গীতা দোশি (Geeta Doshi) এবং জিত সুন্দর (Jeet Sundor) অভিনীত এই ছবিটি দর্শকদের এমন এক অস্বস্তিকর জগতে নিয়ে যাবে যেখানে সম্পর্ক, পরিবার, ভুল বোঝাবুঝি, হতাশা ও বিষণ্নতা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এর ফলে এমন এক প্রশ্ন জেগে ওঠে যা সহজে ভুলে যাওয়া যায় না ৷ ছবিটির নাম ঘোষণার পোস্টার ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে দর্শকদের ৷ পোস্টারে দেখা গিয়েছে একটি কালচে লাল গোলাপ ৷ কিন্তু সেই গোলাপ স্পষ্ট নয়, তা বিকৃতি ও তীক্ষ্ণ প্রতিফলনের স্তরে স্তরে খণ্ডিত। এর সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অস্বস্তির আভাস ৷ যা ইঙ্গিত দেয় যে, বাইরে থেকে যা নিখুঁত মনে হয়, তার গভীরে হয়তো লুকিয়ে আছে অনেক বেশি উদ্বেগজনক কোনও সত্য।

পরিচালক সুমন অধিকারী বলেন, "'দ্য শ্যাটার্ড মিরর' হল মানুষ ও সম্পর্কের ভেতরে থাকা ভাঙনের গল্প। আমরা প্রায়শই কোনও ব্যক্তি বা ঘটনার কেবল একটি দিকই দেখি, কিন্তু সত্য অনেক বেশি জটিল হতে পারে। এই ছবির মাধ্যমে আমি ভালোবাসা, রাগ, ভুল বোঝাবুঝি, একাকীত্ব এবং চরম হতাশার মধ্যবর্তী আবেগীয় জগতটিকে তুলে ধরতে চেয়েছি, এবং একই সঙ্গে দর্শকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে রাখতে চেয়েছি যে তারা আসলে কী দেখছেন।"

গল্পের প্রেক্ষাপট

60 বছর বয়সী এক নারী সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন। অসুস্থতার ঘোরে তিনি তাঁর অতীতের পারিবারিক নির্যাতনের স্মৃতি বা মানসিক ক্ষত বারবার অনুভব করেন। ওই নারীর এক সাংবাদিক মেয়ে আছে। মেয়েটি মাদকাসক্ত এবং প্রায় সবসময়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। নিজের সব দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশার জন্য সে তার মাকেই দায়ী করে। মায়ের অস্তিত্বকে সে নিজের জন্য বোঝা মনে করে এবং প্রতিদিন মায়ের মৃত্যু কামনা করে। মা ও মেয়ের সঙ্গে একজন সেবিকাও থাকেন, যিনি বৃদ্ধার দেখাশোনা করেন। মেয়েটি যখন কাজের জন্য বাইরে যায়, তখন সেবিকা তাঁর প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে আনেন।

এক রাতে মদ্যপ অবস্থায় মেয়েটি মায়ের ওপর চিৎকার-চেঁচামেচি করে এবং নিজের হতাশার কথা উগরে দেয়। মা সবকিছু বুঝলেও না বোঝার ভান করেন। সেই রাতে মদ্যপানের একপর্যায়ে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে মাকে টেবিল পরিষ্কার করতে দেখে এবং মায়ের ওপর চিৎকার শুরু করে। রাগের মাথায় সে দেয়ালের দিকে একটি গ্লাস ছুঁড়ে মারে। শব্দ শুনে সেবিকা ছুটে আসেন ৷ তিনি ভেবেছিলেন মেয়েটি হয়তো মাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু এসে দেখেন মা দাঁড়িয়ে আছেন এবং মেয়ের গালিগালাজ শুনছেন। এরপর সেবিকা তাঁর প্রেমিকের সহায়তায় ওই বৃদ্ধাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার এবং লাশ গুম করার পরিকল্পনা করেন। মেয়েটিও ঠিক করে যে সেদিনই সে তার মাকে হত্যা করবে। যেদিন সেবিকা ওই নারীর জন্য বিষ মেশানো খাবার জোগাড় করেন, সেদিনই তিনি জানতে পারেন যে বৃদ্ধা আগেই অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তারপর ? কাহিনি প্রতিটা পরতে পরিচালক রেখেছেন বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুদ মিশ্রণ, যা সিনেমার পর্দায় না দেখলে মজা পাবেন না দর্শকরা ৷

সিনেমাটি বর্তমানে নির্মাণাধীন ৷ চলতি বছর শীতে এটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। 'দ্য শ্যাটার্ড মিরর' (The Shattered Mirror) কেবল আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড-সেই রহস্যের গল্প নয়, এটি এমন এক সফরের গল্প যেখানে উন্মোচিত হয় কী ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল ৷ পাশাপাশি এটি মানুষের সেই সীমারেখাকে তুলে ধরে, যার পর তাদের মনের ফাটলগুলো আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না।

সিনেমাটির রচনা ও পরিচালনার দায়িত্বে সুমন অধিকারী এবং চিত্রগ্রহণে মানস ভট্টাচার্য। সঙ্গীত ও গীত রচনা করেছেন সুমন অধিকারী। ছবিটি মোদক এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন নির্মাল্য মোদক ও সুমিতা মোদক; সহ-প্রযোজনায় রয়েছে র‍্যাট রেস ফ্রেমস ও সুমন অধিকারী।

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TAGGED:

দ্য শ্যাটার্ড মিরর সুমন অধিকারী
DIRECTOR SUMAN ADHIKARY FILMS
JEET SUNDOR
GEETA DOSHI
THE SHATTERED MIRROR MOVIE

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