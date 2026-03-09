প্রযোজনায় বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, 'তারকাটা'-তে কেমন চরিত্রে অভিনেতা?

প্রযোজনায় বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, 'তারকাটা'-তে কেমন চরিত্রে অভিনেতা?
কলকাতা, 9 মার্চ: পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী নিয়ে আসছেন তাঁর নতুন ওয়েব সিরিজ 'তারকাটা'। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে এই সিরিজের শুটিং। 'বিক্রম চ্যাটার্জি ফিল্মস' ব্যানারের প্রথম কাজ হতে চলেছে এটি। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ অভিনেতারই নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেব, জিৎ, অঙ্কুশ, বনি থেকে শুরু করে যীশু ও সৌরভ দাস। আর এবার যুক্ত হল বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের নাম।
প্রযোজক তথা সিরিজের প্রোটাগনিস্ট বিক্রম চট্টোপাধ্যায় বলেন, "’তারকাটা’ ডার্ক হিউমারের কারণেই খুব মজার হতে চলেছে। এই গল্পের প্রোটাগনিস্ট অগ্নি। সেই চরিত্রটার মধ্যেও অদ্ভুত মজা আছে। আমার মনে পড়ে না এর আগে এরকম কোনও মজার চিত্রনাট্যে কাজ করেছি। এটা আমার প্রথম প্রযোজনা, তাই এই ওয়েব সিরিজটা আমার কাছে আরও স্পেশাল।"
বিক্রম ছাড়াও এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করতে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার, মেইয়াং চ্যাং, সত্যম ভট্টাচার্য, আয়ুষ দাসকে। শোনা যাচ্ছে, একটি চমকপ্রদ চরিত্র করার জন্য প্রস্তাব গিয়েছে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সিরিজের গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার নিজের শিকড়ে ফিরে আসে, একটা জটিল মৃত্যু-রহস্যের কিনারা করতে। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত তার? এই ঘটনার সঙ্গে কি তার অতীতের কোনও যোগসূত্র রয়েছে? জানতে হলে দেখতে হবে সিরিজটি। গল্পে অ্যাকশন তো আছেই, আছে ডার্ক কমেডিও।
সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের বিজনেস হেড রুশা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "’তারকাটা’-র কাস্টিং দুর্দান্ত। এমন একটা পৃথিবীর সঙ্গে এই ওয়েব সিরিজে দর্শকদের পরিচয় হবে, যেটা সম্বন্ধে তারা জেনেও জানে না অনেককিছু। আমরা এই সিরিজ নিয়ে আশাবাদী।" পরিচালক শমীক বলেনন, "এই ওয়েব সিরিজের কনসেপ্ট ভিক্টর মুখোপাধ্যায় নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের সকলের খুব ভালোলাগে সেটা। এরপর সেটার চিত্রনাট্য তৈরি করেছি। খুব মজার একটা চিত্রনাট্য। বিক্রমের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ। বিক্রম নিজে অভিনয় করছে এবং প্রযোজকও। আর প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এটা আমার চতুর্থ কাজ।"
তিনি আরও বলেন, "মেইয়াং চ্যাং দারুণ একজন মানুষ। ওঁর সঙ্গে বহু কথা হয়েছে এই কাজটা নিয়ে। সৃজিতদা যেমন গুণী তেমনি আমার খুব কাছের মানুষ। ওঁকেও একটা চরিত্র করার প্রস্তাব দিয়েছি। দেবেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ। আয়ুষের সঙ্গে দ্বিতীয় কাজ। আসলে যতজন অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন, সকলেই বেশ গুণী। বিনোদনে ভরা একটা ওয়েব সিরিজ নিয়ে দর্শকদের সামনে আসতে চাই।"