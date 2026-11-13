57তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নমিনেশন পেল সমর্পণ সেনগুপ্তর প্রথম ছবি ‘প্রত্যাবর্তন’
IFFI Nomination: মানবিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন, সহমর্মিতা এবং জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের কাছে ফিরে আসার গল্প বলবে এই ছবি ।
Published : November 13, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: বাংলা চলচ্চিত্রের মুকুটে আরও এক নতুন পালক । 57তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (IFFI)-এর ইন্ডিয়ান প্যানোরামা 2026-এ ‘বেস্ট ডেবিউ ডিরেক্টর’ (নবাগত পরিচালক) বিভাগে মনোনয়ন (nomination) পেয়েছে পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্তর প্রথম ছবি ‘প্রত্যাবর্তন’ ।
শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় এবং অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদনে নির্মিত এই ছবির জাতীয় স্তরে এমন স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে গোটা টিমের কাছে বড় প্রাপ্তি । মানবিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন, সহমর্মিতা এবং জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের কাছে ফিরে আসার গল্প বলবে ‘প্রত্যাবর্তন’ ।
ছবির এই স্বীকৃতি প্রসঙ্গে প্রযোজক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, বৈদিক দর্শনের মূল সুরে রয়েছে অনুসন্ধান । তাঁর মতে, সিনেমাও সেই অনুসন্ধানের ধারাকে মানুষের জীবনে পৌঁছে দিতে পারে । সত্য অনেক সময় বিচার-বিশ্লেষণের চেয়েও জটিল । একজন নবাগত পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই জটিলতাকে অনুসন্ধান করার ক্ষমতার উপর আস্থা রেখেই তিনি ‘প্রত্যাবর্তন’-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবির মনোনয়ন তার সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে । বাংলার মাটিতে শিকড় গেড়ে থাকা একটি গল্পও যে আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, এই স্বীকৃতি তারই প্রমাণ বলে মনে করেন তিনি ।
অন্যদিকে, নিজের প্রথম ছবির এমন স্বীকৃতিতে আবেগপ্রবণ পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্ত । তাঁর কথায়, মানবিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের কাছে ফিরে আসার ভাবনা থেকেই ‘প্রত্যাবর্তন’-এর জন্ম । ছবিটি তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে তৈরি । তাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই গল্পের মনোনয়ন তাঁর কাছে একইসঙ্গে আবেগের ও আরও বিনয়ী হয়ে ওঠার সূচক । পরিচালকের মতে, এই সম্মান শুধু তাঁর একার নয়, বরং ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক শিল্পী ও কলাকুশলীর, যাঁরা এই যাত্রাপথে তাঁর পাশে থেকেছেন ।
ছবির কেন্দ্রে রয়েছে দীপঙ্কর সান্যালের পরিবার । পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বেড়ে ওঠা দীপঙ্কর ছোট শহরের একটি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে স্ত্রী শালিনী ও তিন বছরের মেয়ে দিশাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে । স্বপ্ন ছিল, শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মেয়েকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বড় করে তোলা । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই স্বপ্নই একসময় পরিণত হয় নিরন্তর প্রতিযোগিতার দৌড়ে । শহুরে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আরও সাফল্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমশ নিজেদের শিকড় ও প্রকৃত পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দীপঙ্কর ও শালিনী । দেখতে দেখতে কেটে যায় বারো বছর । আধুনিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা গ্রাস করে তাদের পরিবারকে ।
অন্যদিকে, বাবা-মায়ের এই ব্যস্ত জীবনে ক্রমশ একা হয়ে পড়ে কিশোরী দিশা । নিজের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সন্ধানে সে আশ্রয় খোঁজে ডিজিটাল দুনিয়ায় । সোশাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগতের সঙ্গে তার এই নিবিড় যোগাযোগই একসময় ডেকে আনে গভীর সঙ্কট । এরপর সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় কলকাতার স্বনামধন্য শল্যচিকিৎসক দীপঙ্কর এবং তার স্ত্রী শালিনীকে । চারপাশ থেকে ওঠে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি । কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পালিয়ে না গিয়ে নিজেদের ভুলের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা । ফিরে যান নিজেদের শিকড়ের কাছে । শুরু হয় নতুন লড়াই—প্রথমে নিজেদের ভুল ও আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে, তারপর সমাজের বিরুদ্ধে । পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের পাশাপাশি আধুনিক জীবনে সন্তানদের মানসিক জগৎ, অভিভাবকদের দায়িত্ব এবং ডিজিটাল দুনিয়ার প্রভাবও উঠে আসবে ছবিতে ।
ছবিতে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাজিৎ মজুমদার, অপরাজিতা আঢ্য, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টু (অভিপ্সা) চট্টোপাধ্যায়, গৌরব তাপাদার, দেবরঞ্জন নাগ, অরুণাভ খাসনবিশ, দীপাঞ্জন ঘোষ (আরজে দীপ), রূপা ভট্টাচার্য, ড. কৌশিক ঘোষ, অলোক সান্যাল, সুপ্রভ ঠাকুর, রানা বসু ঠাকুর-সহ আরও অনেকে । নবাগত পরিচালকের প্রথম ছবির হাত ধরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে বাংলা ছবির এই উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক । এবার উৎসবের মঞ্চে ‘প্রত্যাবর্তন’ কতটা সাড়া ফেলে, সেদিকেই নজর থাকবে সিনেপ্রেমীদের ।
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