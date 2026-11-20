সামান্থা রুথ প্রভুর কোল আলো করে এল প্রথম সন্তান, প্রকাশ্যে খুদের ঝলকও
Samantha Ruth Prabhu Baby:মা হলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ৷ ছেলে হল না মেয়ে ? দেখুন ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 2:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: অবশেষে এল খুশির খবর ৷ মা হলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় আনন্দের খবর অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী ৷ পাশাপাশি, এদিনের সন্তানের এক ঝলক ও নামও প্রকাশ্যে আনেন পরিচালক রাজ নিদিমরু ও সামান্থা ৷ বৃহস্পতিবার পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সামান্থা ৷ শুক্রবার তা শেয়ার করেন সকলের সঙ্গে ৷ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তারকা থেকে অনুরাগীরা ৷
এদিন মিষ্টি একটি ছবি শেয়ার করেন সামান্থা ৷ সেখানে সামান্থাকে দেখা যায় ছেলের হাত ধরে থাকতে ৷ পাশেই ছেলের ছোট্ট ঝলকও ফুটে উঠেছে ছবিতে ৷ ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, "আমাদের মিষ্টি পুত্র সন্তান পৃথিবীর আলো দেখল৷ নাম দেব নিদিমরু ৷ এর থেকে আনন্দের মুহূর্ত আর কিছু হতে পারে না ৷"
খুশির খবরে বরুণ ধাওয়ান কমেন্ট সেকসনে ভালোবাসার ইমোজি ব্যবহার করেন ৷ অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়াও ভালোবাসা ও খুশির ইমোজি শেয়ার করেন ৷ অভিনেত্রী সোফি চৌধুরী সদ্য বাবা-মা হওয়া সামান্থা-রাজকে অভিনন্দন জানান ৷ পাশাপাশি তিনজনের প্রতি ভালোবাসা জানান ৷ উল্লেখ্য, জুন মাসেই 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' (Maa Inti Bangaaram)-এর সাফল্যের রেশের মাঝেই নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন সামান্থা ৷
স্বামী তথা পরিচালক রাজ নিদিমোরুর (Raj Nidimoru) সঙ্গে প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘোষাণার পাশাপাশি তিনি জানিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন। গতবছর পয়লা ডিসেম্বর, অতীতকে ভুলে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন সামান্থা রুথ প্রভু ৷ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগা সেন্টারে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন 'খুশি', 'যশোদা' খ্যাত অভিনেত্রী ৷
সামান্থা রুথ প্রভু অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি একজন চলচ্চিত্র প্রযোজকও, যিনি মূলত তেলুগু ও তামিল সিনেমা জগতে কাজ করেন। তিনি চারটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কারসহ অসংখ্য সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি ইগা (Eega), দুকুদো (Dookudu), আত্তারিন্তিকি দারেদি (Attarintiki Daredi), কাথি (Kaththi), থেরি (Theri), রঙ্গস্থলাম (Rangasthalam), মহানতী (Mahanati), সুপার ডিলাক্স (Super Deluxe) এবং ওহ! বেবি (Oh! Baby)-এর মতো বহু ব্যবসাসফল ও প্রশংসিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন। 2026 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মা ইন্তি বঙ্গারাম (Maa Inti Bangaaram) তার কেরিয়ারের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা।