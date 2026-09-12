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ছাড়তে চেয়েছিলেন সিনেমা ! কোন কারণে ফের পর্দায় ধরা দিলেন সামান্থা রুথ প্রভু ?

Samantha on quiting filmy career: সামান্থা জানান যে, বড় পর্দা থেকে তিন বছরের বিরতির পর 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' নিয়ে ফেরার বিষয় সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।

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কোন কারণে ফের পর্দায় ধরা দিলেন সামান্থা রুথ প্রভু ? (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 1:22 PM IST

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হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: সামান্থা রুথ প্রভু আগেই জানিয়েছিলেন যে, 'মায়োসাইটিস' (পেশির একটি বিরল প্রদাহজনিত বা অটোইমিউন রোগ)-এর কারণে দীর্ঘ এক বছর চিকিৎসার জন্য সিনেমা জগত থেকে বিরতি নেওয়ার পর অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। অভিনেত্রী থেকে প্রযোজকে পরিণত হওয়া সামান্থা, যিনি বর্তমানে 'মা ইন্তি বঙ্গারাম' (MIB)-এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত এবং মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তিনিই এবার জানালেন, কে বা কারা তাঁকে গত দুই দশক ধরে গড়ে তোলা এই পেশা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিল।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সামান্থা জানিয়েছেন কেন তিনি এই পেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানান, শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে 'সিটাডেল'-এর শুটিং করাটা বেশ কঠিন ছিল ৷ আর সেই কারণেই তিনি 'মা ইন্তি বঙ্গারাম'-এর মতো সিনেমা প্রযোজনার মাধ্যমে পুরোপুরি পর্দার পেছনের কাজে সরে আসার কথা বিবেচনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, "এক বছরের বিরতি নেওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল, আমি অন্য কিছু করতে চাই। পাশাপাশি কিছুটা ভয়ও কাজ করছিল, কারণ স্বাস্থ্যগত কারণে আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যেন আমি একটু ধীরগতিতে চলি এবং হয়তো অন্য কোনও কাজের সন্ধান করি। তাই আমি সেই পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে নিলাম ৷ এরপর এমন সব কাজের খোঁজ করতে শুরু করলাম যাতে আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ছিল। আমি অনেকগুলো ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। আমাকে বলা হয় যে আমি একজন 'সিরিয়াল এন্ট্রাপ্রেনিউর' বা ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে তোলা উদ্যোক্তা ৷ আর সত্যি বলতে, আমি জীবনটা দারুণভাবে উপভোগ করছিলাম ৷"

সামান্থা আরও জানান যে, মায়োসাইটিসে (Myositis) আক্রান্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি 'সিটাডেল'-এর শুটিং করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা মোটেও 'সুখকর' ছিল না। শারীরিক দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন সেই সময়ের কথা মনে করে সামান্থা বলেন, "আমি চাইনি যে পুরো শুটিং ইউনিট আমার জন্য অপেক্ষা করুক বা সবার সময় নষ্ট হোক। তাই ভেবেছিলাম, বরং 'এমআইবি' (MIB)-এর প্রযোজনাতেই মন দেব ৷ পর্দার আড়ালে থেকে এমন সব চমৎকার সিনেমার নির্মাণ কাজ দেখে আনন্দ পাব-যে সিনেমাগুলোর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই সিদ্ধান্তটি আমি মেনেও নিয়েছিলাম।"

তবে, রাজ এবং সহ-প্রযোজক হিমাঙ্ক দুভভুরু তাঁকে এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজি করান। সামান্থা জানান, চিত্রনাট্যের বলিষ্ঠতা এবং দর্শকদের কাছে এর আবেদনই শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই প্রজেক্টটি বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল ৷ তিনি বলেন, "প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও পরে আমি এতে কাজ করতে রাজি হই ৷ সিদ্ধান্তটি নিয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। প্রতিবারই দেখা যায়, নিজের ওপর আমার যতটা না আস্থা থাকে, রাজের আমার ওপর তার চেয়ে বেশি আস্থা থাকে। 'সিটাডেল'-এর ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছিল ৷ আমি তো কাজটা ছেড়ে দেওয়ার কথাই ভেবেছিলাম। আমি তাঁদের ইমেলও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়েননি। 'এমআইবি' (MIB)-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল।"

অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল- এমন প্রশ্নের জবাবে সামান্থা বলেন, "মূলত সাই পল্লবীর প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেওয়া এবং চিত্রনাট্যের অসাধারণ গুণমান ৷ আমি জানতাম এতে দারুণ কিছু আছে এবং মহিলারা এই ধরনের সিনেমা দেখতে পছন্দ করবেন। তাই এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত না হওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি।"

সামান্থা আরও জানান যে, বড় পর্দা থেকে তিন বছরের বিরতির পর 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' (Maa Inti Bangaram) নিয়ে ফেরার বিষয় এবং এ নিয়ে সিনে ইন্ডাস্ট্রির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ছবিটি যেন প্রথম টিকিট বিক্রির সময় থেকেই লাভজনক হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করতে প্রযোজনা দল অত্যন্ত সতর্ক ছিল। রাজের ভাবনায় ও নন্দিনী রেড্ডির পরিচালনায় নির্মিত 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' গত জুনে মুক্তির পর গ্লোবালি বক্সঅফিসে 100 কোটি টাকা আয় করেছে ৷

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TAGGED:

SAMANTHA ON MAA INTI BANGAARAM
SAMANTHA ON QUITTING ACTING
SAMANTHA HUSBAND RAJ NIDIMORU
সামান্থা রুথ প্রভু
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