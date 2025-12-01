দ্বিতীয়বার বিয়ে সামান্থার ! 'ফ্যামিলি ম্যান' রাজের সঙ্গে প্রেম পেল পরিণতি, ভাইরাল ছবি

দ্বিতীয়বার বিয়ে সামান্থার ! 'ফ্যামিলি ম্যান' রাজের সঙ্গে প্রেম পেল পরিণতি, ভাইরাল ছবি
রাজ-ডিকে ওটিটি দুনিয়ার জনপ্রিয় নাম ৷ রাজের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই সামান্থার মেলামেশার খবর সামনে আসছিল ৷ অবশেষে লাভ বার্ড শুরু করলেন জীবনের নতুন অধ্যায় ৷
হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: অতীতকে ভুলে ফের এক নতুন জীবনের লক্ষ্যে পা বাড়ালেন সামান্থা রুথ প্রভু (Samantha Ruth Prabhu) ৷ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন 'খুশি', 'যশোদা' অভিনেত্রী ৷ খবর, অভিনেত্রী সামান্থা এবং পরিচালক রাজ নিদিমোরু (Raj Nidimoru), বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি শেয়ার করতেই শুভেচ্ছা বন্যায় ভাসছেন তারকা ৷
আজ সকালে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগা সেন্টারে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বেলা গড়াতেই সোশাল মিডিয়ায় তা ঘোষণা করেন অভিনেত্রী ৷ সামান্থা বিয়ের পাঁচটা ছবি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে ধরা পড়েছে অভিনেত্রীর বিশেষ মুহূর্তগুলো ৷ কয়েকদিন ধরেই সোশাল মিডিয়ায় এই দু'জনের প্রেমের সম্পর্কের গুঞ্জন চলছিল। সম্প্রতি, সামান্থার রাজের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ছবি ভাইরাল হতে প্রেমের জল্পনা আরও জোরদার হয় ৷
অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, হংসিকা মোতওয়ানি, রামচরণের স্ত্রী উপাসনা, উরফি জাভেদ, নিমরত কৌর, আথিয়া শেঠ্ঠী, দিয়া মির্জা, মানুষ ছিল্লার-সহ আরও অনেকে ৷ পরিবারের কাছের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নবদম্পতি আশীর্বাদ করার জন্য ৷ কেমন সাজে সেজেছিলেন শকুন্তলা অভিনেত্রী ? খবর, জীবনের বিশেষ মুহূর্তে লাল রঙের ডিজাইনার শাড়ি পড়েছিলেন অভিনেত্রী ৷ রাডের পরনে ছিল সাদা রঙের পাঞ্জাবি ৷ সঙ্গে ঘিয়ে রঙের জহর কোট ৷ মূলত, রবিবার রাত থেকেই এই দুই লাভ বার্ডের বিয়ে নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷
অন্যদিকে, রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ক্রিপ্টিক পোস্ট করেন ৷ সেই পোস্ট দেখে অনুরাগীদের অনুমান, সামান্থা-রাজের বিয়ের খবর জেনেই এমন পোস্ট করেছেন রাজের প্রাক্তন স্ত্রী ৷ রাজের প্রাক্তন স্ত্রী লিখেছিলেন, "হতাশাগ্রস্ত লোকেরা মরিয়া কাজ করে ৷" যা দেখে সকলেই অবাক হন ৷ খবর অনুসারে, 2022 সালে শ্যামলীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় রাজের ৷ এরপর, রাজ এবং সামান্থার বেড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয় 2024 সালের শুরুর দিকে ৷
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' সিজন 3 ৷ এই সিরিজের দ্বিতীয় ভাগে দেখা গিয়েছিল সামান্থাকে ৷ সিরিজটি পরিচালনা রাজ-ডিকের ৷ সামান্থা 2017 সালে নায়ক আক্কিনেনি নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করেন। তবে ব্যক্তিগত কারণে 2021 সালে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। দ্বিতীয়বার নতুন করে জীবনের সূচণা করলেন সামান্থা রুথ প্রভু ৷