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অন্তঃসত্ত্বার খবরে সিলমোহর, প্রকাশ্যে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন অভিনেত্রী সামান্থা

মা হওয়ার খবরে সিলমোহর অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর ৷ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'মা ইনটি বঙ্গারাম'-এর সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাগ করে নেন এই সুখবর ৷

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অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 10:07 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 10:15 AM IST

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হায়দরাবাদ, 25 জুন: কিছুদিন আগেই সিনেমার সাফল্য উদযাপনের জন্য অনুরাগীদের সঙ্গে আনন্দ উদযাপনে প্রকাশ্যে আসতেই সামান্থা রুথ প্রভুর (Samantha Ruth Prabhu) অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন জোড়ালো হয় ৷ তবে, এবার নিজের মুখেই ম্যাটারনিটি লিভ বা মাতৃত্বকালীন ছুটির (maternity leave) কথা জানিয়ে, জীবনের সবচেয়ে বড় জার্নির কথা সকলের সামনে স্বীকার করলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী ৷ 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম' (Maa Inti Bangaaram)-এর সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই সামান্থা রুথ প্রভু অনুরাগীদের খুশির খবর জানিয়েছেন তিনি ৷ স্বামী তথা পরিচালক রাজ নিদিমোরুর (Raj Nidimoru) সঙ্গে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন সামান্থা ৷ আনন্দের এই খবর জানিয়ে সামান্থা বলেছেন, তিনি খুব শীঘ্রই মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন।

অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা

বুধবার হায়দরাবাদে নিজের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'মা ইনটি বাঙ্গারাম' (Maa Inti Bangaaram)-এর সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে সামান্থা এই সুখবর জানান। অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান যে, বর্তমানে হাতে থাকা কাজগুলো শেষ করার পর তিনি অভিনয় জগৎ থেকে কিছুদিন বিরতি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সামান্থা বলেন, "'মা ইনটি বাঙ্গারাম'-এর কাজ শেষ করার পর আমার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমাকে কিছুটা বিরতি নিতে হবে। আমাকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যেতে হবে। এরপর আবারও নতুন কোনও সিনেমা নিয়ে আমি আমার অনুরাগীদের মাঝে ফিরে আসব।"

এই ঘোষণার পর উপস্থিত সবাই সামান্থাকে অভিনন্দন জানান। সামান্থা সবার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গর্ভাবস্থার কথা নিশ্চিত করার সময় সামান্থার পাশেই বসেছিলেন রাজ নিদিমোরু ৷ উপস্থিত সবার সঙ্গে খবরটি ভাগ করে নেওয়ার সময় তাঁর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে ৷ অনুমান, এই বছরের ডিসেম্বরে রাজ-সামান্থার ঘরে প্রথম সন্তান আসতে চলেছে ৷ এর আগে, "'মা ইন্তি বঙ্গারাম' (Maa Inti Bangaaram)-এর পরিচালক নন্দিনী রেড্ডিও অভিনেত্রীর গর্ভাবস্থা নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "সামান্থার গর্ভাবস্থার খবর এমন এক সুন্দর সময়ে এল, যখন আমাদের ছবি 'মা ইন্তি বঙ্গারাম' বক্সঅফিসে সাফল্য অর্জন করেছে ৷"

সামান্থা রুথ প্রভুর ব্যক্তিগত জীবন

বেশ কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কের পর 2017 সালে অভিনেতা নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করেন সামান্থা। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি বেশিদিন ৷ 2021 সালে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে ৷ অন্যদিকে, সামান্থার বর্তমান স্বামী রাজ এর আগে শ্যামলী দে-কে বিয়ে করেছিলেন ৷ তবে তাঁদের বিচ্ছেদ ঠিক কবে হয়েছে, তা জানা যায়নি। সামান্থা রাজের সঙ্গে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন 2' (2021) এবং 'সিটাডেল: হানি বানি' (2024)-তে কাজ করেছেন। গত বছর থেকে তিনি সোশাল মিডিয়ায় রাজের ছবি পোস্ট করতে শুরু করেন ৷ এরপর 2025 সালের 1 ডিসেম্বর, তাঁরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগ সেন্টারে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বর্তমানে সামান্থা ও রাজ নিদিমোরু তাঁদের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মা ইন্তি বাঙ্গারাম'-এর সাফল্যে ভাসছেন। নন্দিনী রেড্ডি পরিচালিত এই ছবিটি বিশ্বজুড়ে 50 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ পাশাপাশি, মহিলাকেন্দ্রিক সিনেমায় সামান্থার একার কাঁধে থাকা এই চিত্রনাট্য ও অভিনয় দর্শক মনে ছাপ ফেলেছে ৷

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Last Updated : June 25, 2026 at 10:15 AM IST

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