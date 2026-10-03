সাহসী মানুষ ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার ! সলমন থেকে তমান্না কুর্নিশ বলি তারকাদের
Celebs praised Captain Smit Machchhar: ফ্লাইদুবাই (Flydubai)-এর ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুগ্ধ বলিউড তারকারাও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 অক্টোবর: 'ফ্লাইদুবাই'-এর পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার-এর সাহসিকতায় মুগ্ধ গোটা দেশ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের প্রশংসা করেছেন ৷ এবার সাহসিকতার জন্য ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারকে কুর্নিশ জানালেন সলমন খান, রণবীর সিং থেকে ভিকি কৌশল, সানি দেওল ও তামান্না ভাটিয়ারা ৷
ফ্লাইদুবাই (Flydubai)-এর একটি ফ্লাইটে সহ-পাইলটের আক্রমণের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হওয়া ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার দেশজুড়ে অগণিত মানুষের ভালোবাসা ও প্রশংসা পাচ্ছেন। গতকাল রাতেই এক্স হ্যান্ডেলে সলমন খান স্মিতের প্রশংসা করেন ৷ এরপর একে একে ভিকি কৌশল, সানি দেওল এবং তামান্না ভাটিয়া-সহ বলিউডের অনেক তারকা তাঁদের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাইলটের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
শনিবার অভিনেতা সলমন খান স্মিতের প্রশংসা করে লেখেন, "চমৎকার কাজ করেছেন পাইলটজি, আমরা সবাই আপনাকে স্যালুট জানাই ৷ আপনার সঙ্গে বিমানে ভ্রমণ করাটা আনন্দের হবে... সাবাশ ভাই... ক্যাপ্টেন #স্মিতমাচ্ছার।"
ভিকি কৌশল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ককপিটে বসা ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের একটি ছবি শেয়ার করে সংক্ষেপে লিখেছেন, "সাহসী মানুষ! ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার।" সানি দেওলও আহত পাইলটের একটি ছবি শেয়ার করে তাঁর সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার-সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে অসাধারণ সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আপনি একটি বড় বিপর্যয় এড়াতে এবং বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছেন। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। কুর্নিশ জানাই।"
অন্যদিকে, তামান্না ভাটিয়া একটি টেক্সট পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি নিজের জীবনের জন্য লড়াই করার পাশাপাশি ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের কাঁধে থাকা বিশাল দায়িত্ববোধের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "কল্পনা করুন, আপনি আহত এবং নিজের জীবনের জন্য লড়াই করছেন, অথচ তখনও ভাবছেন সেই 174টি জীবনের কথা যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল। ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার, আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রইল। আপনার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি।"
ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইট এফজেড1073 (FZ1073)-এ ঘটা এক ভয়াবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে স্মিতকে। 174 জন যাত্রী ও ক্রু নিয়ে ফ্লাইটটি দুবাই থেকে তেল আবিবের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। জানা গিয়েছে, ককপিটের ভেতরেই স্মিত মাচ্ছার আক্রমণের শিকার হন এবং গুরুতর আহত হন। আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন, যার ফলে যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে পারেন। এরপর বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক (Tabuk) শহরে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে এটি নিরাপদে অবতরণ করে।
An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
হাসপাতালের বিছানা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলার সময় স্মিত মাচ্ছার বর্ণনা দেন কীভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিমানটি নিচে পড়ে যাচ্ছে এবং ককপিটের দরজা খোলার জন্য তিনি শেষবারের মতো জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রকাশ্যে স্মির মচ্ছরের সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন; তিনি তাঁকে 'নায়ক' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, তাঁর কাজের ফলে বহু মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং একটি বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।