প্রেম + প্রেম = সলমন খান
সলমন মোট ক'টি সিনেমা করেছেন, যেখানে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল 'প্রেম' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 11:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 ডিসেম্বর: 1988 সালে বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল, লিকলিকে রোগা, লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল এক যুবকের ৷ চকোলেট বয় বা লাভার বয়, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাঁর ইমেজ ছিল এক্কেবারে পারফেক্ট ৷ সেই সলমন খান আজ 60-এর কোটায় পা রাখলেন ৷ বিনোদন জগতে 35 বছরের বেশি সময় ধরে রাজ করে চলা এই অভিনেতা আজও অনেক অনুরাগীর মনে 'প্রেম' হয়ে রয়ে গিয়েছেন (Salman Khan as Prem) ৷
'বজরঙ্গী' হোক বা 'চুলবুল পাণ্ডে', নানা নামের পিছনে মহিলা অনুরাগীদের কাছে সলমন খান বিশেষ পরিচিত 'প্রেম' নামেই ৷ আপনার কি মনে আছে, ভাইজানের কোন কোন সিনেমায় প্রেম নাম ছিল ? কিংবা সলমন মোট ক'টি সিনেমা করেছেন, যেখানে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল 'প্রেম' ৷ চলুন খুঁজে দেখা যাক ৷
ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া
'দোস্তি মে নো সরি, নো থ্যাঙ্ক কিউ...' ৷ আজও এই সংলাপ ফেরে জেন-জির মুখে মুখে ৷ নেপথ্যে ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া সিনেমা ৷ প্রথমবার পর্দায় সলমন খান প্রেম চরিত্রে অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ভাগ্যশ্রীর সঙ্গে এই সিনেমায় একজন প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।
আন্দাজ আপনা আপনা
এই সিনেমা জগত জুড়ে রয়েছে অমর আর প্রেম ৷ আমির খান অমর চরিত্রে আর সলমন প্রেম চরিত্রে হাসির যে ফোয়ারা পর্দায় তুলেছিলেন, তা আজও ভোলেনি দর্শক ৷
হাম আপকে হ্যায় কৌন
এই সিনেমায় মধু আর প্রেমের কেমিস্ট্রি কার না ভালো লাগেনি ? উহু..উহু থেকে যে ভালোবাসার শুরু সেখানে ছোট্ট সারমেয় টফির কারণে পরিণতি, অসাধারণ গল্প আর অভিনয়, সঙ্গে গান আজও মন ভালো করে দেয় ৷
জুড়ুয়া
এই সিনেমায় সলমনের ডবল ধামাকা ৷ একদিকে রাজা অন্যদিকে প্রেম চরিত্রে ঝড় তোলেন সলমন খান ৷ 1997 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা পরিচালনা করেন ডেভিড ধাওয়ান ৷ সলনের বিপরীতে দেখা গিয়েছিল করিশ্মা কাপুর ও রম্ভাকে ৷ 6.25 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বক্সঅফিসে 24.28 কোটি টাকা আয় করে সুপারহিটের তকমা পায় ৷
হাম সাথ সাথ হ্যায়
সালটা 1999 ৷ সূরজ বারজাতিয়া আর সলমন খান জুটি যখনই পর্দায় আসে তখনই দর্শকদের কেবল হাসায় না, কাঁদায়, ভাবায় আর ভালোবাসতে শেখায় ৷ হাম সাথ সাথ হ্যায়, তেমনই এক পারিবারিক সিনেমা যেখানে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা অন্যরকমভাবে দেখিয়েছেন পরিচালক ৷ মেজ ছেলে প্রেমের চরিত্রে সলমন খান ফের একবার পর্দায় আলোড়ন তোলেন ৷
নো এন্ট্রি
এই সিনেমার কথা কে ভুলতে পারে ! অনিল কাপুর, ফরদিন খান, বিপাশা বাসু, এশা দেওল, লারা দত্ত, সেলিনা জেটলি অভিনীত এই সিনেমা পর্দায় আসে 2005 সালে ৷ আনিজ বাজমির 20 কোটি বাজেটে তৈরি এই সিনেমা আয় করে 74 কোটি টাকা ৷ আর প্রেমের চরিত্রে সলমন খান ছিলেন অনবদ্য ৷
এছাড়াও প্রেম চরিত্রে সলমন খান পর্দায় এসেছেন আরও একাধিক সিনেমায় ৷ তালিকায় রয়েছে 'প্রেম রতন ধন পাও', 'চল মেরে ভাই', 'কহি প্যায়ার না হো জায়ে', 'সির্ফ তুম', 'রেডি', 'পার্টনার', 'বিবি নম্বর 1'-এর মতো সিনেমা ৷