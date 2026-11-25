KIFF 2026: সেইবার বলেছিলেন মমতাদিকে দেখে 'হিংসা' হয় ! পালাবদলের বাংলায় এসে এবার কী বলবেন সলমন খান ?
Salman Khan at KIFF 2026: তিনবছর পর ফের একবার তিলোত্তমায় আসছেন সলমন খান ৷ সিনেমার উৎসবে, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার যোগদান হতে চলেছে বলিউড 'দাবাং'য়ের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা/হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: কলকাতাবাসীর মন জয় করতে আরও একবার তিলোত্তমায় পা রাখতে চলেছেন বলিউডের 'দাবাং খান' সলমন ৷ প্রথমবার তিনি এই শহরে এসেছিলেন 2009 সালে ওয়ান্টেড সিনেমার প্রচারের জন্য ৷ তারপর কেটে যায় দীর্ঘ 13-14 বছর ৷ 2023 সালে দা-বাং ট্যুর কনসার্টে কলকাতায় আসেন সলমন ৷ এমনকী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেন ৷
এবার বদলেছে পরিস্থিতি ৷ এখন রাজ্যে গেরুয়া শাসক দল ৷ 23-পর ফের একবার কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আসতে চলেছেন সলমন খান ৷ 2023 সালে, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যাপ্তি দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি ৷ স্বীকার করেছিলেন যে এটি তাঁর দেখা অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসব। এছাড়া উৎসবের সংক্ষিপ্ত নাম 'কিফ' (KIFF)-কে তিনি বেশ 'কুল' বলে প্রশংসাও করেছিলেন। রঙ বদলের এই সময়ে কিফের মঞ্চে সলমনের বক্তব্য শোনার জন্য এখন থেকেই উৎসুক হয়ে রয়েছেন অনুরাগী তথা কলকাতাবাসী ৷
চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু
ডিসেম্বরের 16 থেকে 23 তারিখ পর্যন্ত বসতে চলেছে 32 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসর। কিফের অনুষ্ঠানে দক্ষিণী সিনেমার দুই মহাতারকা রজনীকান্ত ও প্রভাস যে থাকছেন তা আগেই জানানো হয়েছে। এছাড়াও অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল এবং কঙ্গনা রানাওয়াতের মতো তারকাদেরও উপস্থিত থাকার কথা। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন সলমন খান ৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক, সলমন কলকাতায় এসে কী করেছিলেন আর কীইবা বলেছিলেন...
2009 সালে 'ওয়ান্টেড' ছবির প্রচার: সেই বছর, সলমন খানের কলকাতা সফর মূলত প্রবল জনসমাগম এবং চরম বিশৃঙ্খলার কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে। সেবার তিনি ছবির প্রচার ও ফুটবল ম্যাচ খেলতে এলেও ভক্তদের বাঁধভাঙা ভিড়ের কারণে অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে হয়েছিল। 'ওয়ান্টেড' ছবির প্রচারের অংশ হিসেবে কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে সলমন খানের একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলার কথা ছিল। প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখার জন্য মাঠে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি অনুরাগীর সমাগম ঘটে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে সলমন খানকে ঘিরে ধরা হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ফুটবল ম্যাচটি বাতিল করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। এরপর বাধ্য হয়েই কোনও বক্তব্য না রেখেই হোটেলে ফিরে গেয়েছিলেন ভাইজান ৷
Thank you Kolkata @sohailkhan entertainment @thejaevents. @patel_jordy #AadilJagmagia #SonakshiSinha @asli_jacqueline @hegdepooja @PDdancing #AayushSharma @manishpaul03 @guruofficial #whatsindnamekolkata #refinery091 #jjustlive https://t.co/xYUMgeCUiP— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 13, 2023
13 মে 2023 (দা-বাং ট্যুর কনসার্ট): ইস্টবেঙ্গল মাঠে 'দা-বাং: দ্য ট্যুর রিলোডেড' (Da-Bangg: The Tour Reloaded) লাইভ কনসার্টে পারফর্ম করতে কলকাতায় এসেছিলেন সলমন। দীর্ঘ এতগুলো বছর পর সলমনের কলকাতা সফর ছিল অত্যন্ত জমকালো ৷ যা 2009 সালের তিক্ত স্মৃতিকে পুরোপুরি ভুলিয়ে দিয়েছিল। কনসার্টের আগে বিকেলে সলমন খান কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কালীঘাটে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং তিনি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক কথা বলেন।
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠের বিশাল মঞ্চে সেই বছর সলমনের সঙ্গে পারফর্ম করেছিলেন সোনাক্ষী সিনহা, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, পূজা হেগড়ে, প্রভুদেবা, আয়ুষ শর্মা এবং গায়ক গুরু রান্ধওয়া। সঞ্চালনায় ছিলেন মনীশ পল ও সুনীল গ্রোভার। সলমন খান তাঁর নিজের একাধিক সুপারহিট গানে (যেমন- 'ও ও জানে জানা', 'মুঝসে শাদি করোগি', 'জুম্মে কি রাত', 'সিটি মার') নেচে হাজার হাজার দর্শককে মাতিয়ে তুলেছিলেন।
কিফ-এ অংশগ্রহণ
সেই বছরের 5 ডিসেম্বর 29তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (KIFF) উদ্বোধনী মঞ্চেও উপস্থিত হন সলমন খান ৷ সিনেমার উৎসবে, ভাইজান তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গিতে নানা রসিকতা করে বক্তব্য রেখেছিলেন ৷ সেই সময় মঞ্চে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের ছোট বাড়ির কথা উল্লেখ করে সলমন খান মজা করে বলেছিলেন, তিনি মমতাদিকে দেখে 'হিংসা' (Jealous) করেন। কারণ, এত বড় একজন নেত্রীর বাড়ি মুম্বইয়ে তাঁর নিজের বাড়ির চেয়েও ছোট, যা তাঁকে রীতিমতো হীনম্মন্যতায় ফেলে দিয়েছে।
KOLKATA get ready for DA-BANGG THE TOUR - RELOADED @sohailkhan entertainment @thejaevents. @patel_jordy #AadilJagmagia #SonakshiSinha @asli_jacqueline @hegdepooja @PDdancing #AayushSharma @manishpaul03 @guruofficial #whatsindnamekolkata #refinery091 #jjustlive https://t.co/QoLV52Andj— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 8, 2023
তাঁর আগে বক্তব্য রাখা শত্রুঘ্ন সিনহা, অনিল কাপুর এবং মহেশ ভাটের উদ্দেশে তিনি মজা করে বলেছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁর বক্তৃতার সব ভালো কথা আগেভাগেই বলে দিয়ে তাঁর আর বলার মতো কিছুই বাকি রাখেননি। পাশাপাশি, বলিউডে বাংলার শিল্পীদের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, মুম্বইয়ের ইন্ডাস্ট্রি বাংলার শিল্পীদের অনেক কাজ দিয়েছে ৷ এবার বলিউডের তারকাদেরও কলকাতায় এসে বাংলা ছবিতে কাজ করার সময় হয়েছে। বক্তৃতার পাশাপাশি সেদিন মঞ্চে সোনাক্ষী সিনহা এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে 'দাবাং'-এর গানে পা মেলাতেও দেখা গিয়েছিল।
তিনবছর পর বাংলায় পালা বদলের পর ফের একবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য ডাক পড়েছে সলমন খানের ৷ নতুন এই সরকারের তত্ত্বাবধানে হতে চলা সিনেমা উৎসবে উপস্থিত হয়ে কী বলেন সলমন, নতুন কোনও চমক দেখা যায় কিনা, সেইদিকেই নজর সকলের ৷