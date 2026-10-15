শারীরিক সমস্যায় জেরবার সলমন ! কফি উইথ করণ-এ কী বললেন বলিউডের 'সুলতান' ?

শারীরিক সমস্যায় জেরবার সলমন ! কফি উইথ করণ-এ কী বললেন বলিউডের 'সুলতান' ?
Salman Khan on Health Issues: 'কফি উইথ করণ'-এর শেষ সিজনের প্রথম পর্বে সলমন খান, নিজের ফিটনেস ও স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 11:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: বিগত কয়েক বছর ধরে শারীরিক সমস্যা ও আঘাতের কারণে ফিটনেসের ওপর পড়া নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে মুখ খুলেছেন সলমন খান ৷ তিনি স্বীকার করেছেন যে, দশকের পর দশক ধরে যারা তার সুঠাম দেহের প্রশংসা করে এসেছেন, তাদের তিনি হতাশ করেছেন বলে মনে হয়েছে। 'কফি উইথ করণ'-এর শেষ সিজনের প্রথম পর্বে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি, 'বিগ বস'-এর একটি পর্বে কেন তিনি শার্ট খুলে ফেলেছিলেন, তার কারণও ব্যাখ্যা করেন।
কী বলেছেন সলমন ?
বুধবার থেকে শুরু হয়েছে করণ জোহর সঞ্চালিত জনপ্রিয় টক শো, কফি উইথ করণ ৷ শোয়ের প্রথম অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন সলমন খান ৷ উঠে আসে পুরনো দিনের নানা কথা ৷ সেখানেই সঞ্চালক করণ, সলমনের শার্টলেস হওয়ার প্রসঙ্গে তোলেন ৷ তিনি প্রথমে একাধিক স্টিল ছবির কোলাজ দেখান ৷ যেখানে উঠে আসে ম্যায়নে প্যায়ার কিঁয়া সিনেমায় সমলনের প্রথম শার্টলেস পোস্টার ৷ এরপর একে একে প্যায়রা কিয়া তো ডরনা ক্যায়া, দাবাং-এর মতো ছবি আসে ৷ এরপরেই আসে বিগ বস-এর এক পর্বে, ট্রোলিংয়ের জবাবে সলমনের শার্টলেস হওয়ার ভিডিয়ো ৷ সলমনের শারীরিক গঠন দেখে মুগ্ধ হয়ে করণ প্রশ্ন করেন, "61 বছর বয়সেও আপনি কীভাবে এমন ফিট থাকেন?" উত্তরে ভাইজান বলেন, "অনেক কঠোর পরিশ্রম আর অনেক ত্যাগের ফল এটি। আমি ভালো অভ্যাসগুলো বাড়িয়েছি আর খারাপ অভ্যাসগুলো কমিয়ে ফেলেছি।"
he’s very considerate and kind towards his fans & supporters the least they can do is show him the same kindness and consideration💖 #salmankhan #koffeewithkaran— Error 👾 (@salmancore) October 14, 2026
অভিনেতা জানান, শারীরিক নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর তিনি ফের নিজের ফিটনেস ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি জানান, যে অনুরাগীরা তার ফিটনেস জার্নিকে অনুসরণ করেছেন এবং পর্দায় তার শার্টবিহীন উপস্থিতির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখেছেন, তাদের প্রতি এটি অবিচার করা হতো যদি তিনি নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না আনতেন। সলমন বলেন, "যারা আমার শার্টবিহীন লুকের কট্টর অনুরাগী ছিলেন, তাদের জন্য আমার জীবনের একটি পর্যায় এমন ছিল-যখন নানা চোট ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণে আমার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। এটি তাদের প্রতি অবিচার ছিল। বয়স যা-ই হোক না কেন, আমাকে ওই অবস্থায় দেখাটা তাদের জন্য মোটেও সুখকর ছিল না।"
সলমন গত কয়েক বছরে তার শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়েও বিস্তারিত কথা বলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল 2016 সালের 'সুলতান' সিনেমার কাজ করার সময়। তিনি জানান, তার হাঁটু, পিঠ ও কাঁধে চোট লেগেছিল, পাশাপাশি আরও কিছু স্বাস্থ্যগত জটিলতাও দেখা দিয়েছিল। অভিনেতা বলেন, "আমার মাথায় আঘাত লেগেছিল। এছাড়া হার্নিয়া ও আরও কিছু সমস্যা হয়েছিল। আমার কাঁধের অবস্থাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। 'সুলতান' সিনেমার সময় থেকেই এসব সমস্যার শুরু-হাঁটু ও পিঠের চোট, এরপর ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া (trigeminal neuralgia) এবং অ্যানিউরিজম (aneurysm)। তবে সেই সময়ে আমার শারীরিক অবস্থা যেমন ছিল, তার কোনও ব্যাখ্যা এটি হতে পারে না।"
এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সলমন স্বীকার করেন যে তার ফিটনেস বজায় রাখা উচিত ছিল। কারণ, সব বয়সী দর্শকদের ওপর তার একটি বড় প্রভাব রয়েছে। তিনি জানান, যারা তাকে দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন, তারা এখন তাদের নিজেদের সন্তানদের সামনে তার ফিটনেসকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সত্যি বলতে, ওই সময়ে আমার ফিটনেসের দিকে নজর দেওয়া বন্ধ করা ঠিক হয়নি। নিজের শারীরিক লড়াই যা-ই থাকুক না কেন, আমার ফিটনেস ধরে রাখা উচিত ছিল। কারণ, অনেক মানুষ-তরুণ থেকে বয়স্ক, আমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। যারা আমার সঙ্গে বড় হয়েছেন, তাদের এখন সন্তান আছে; তারা যখন 60 বছর বয়সী আমাকে এমন অবস্থায় দেখেন, তখন তারা তাদের বাবাকে বলেন, 'বাবা, উনি যদি এমন ফিট থাকতে পারেন, তবে তুমি কেন পারো না?'"
Karisma - The best & worst thing about being Salman? Salman Bhai - Salman himself! 😂🔥 Gabbar ko Gabbar hi maar sakta hai! One Salman has to keep telling the other, “Abhi time hai, control yaar, control!” 😂 #SalmanKhan Bhai vs Bhai the ultimate battle! https://t.co/KAtAKN3ODx— Sohail. (@BeingSohail__) October 15, 2026
এদিনের শোয়ে, সমলন নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন ৷ এই শোয়ে ব়্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের জন্য বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করিশ্মা কাপুর ৷ হাসি-মজা-খুনসুটি তাঁর সঙ্গেও করেন সলমন ৷ জানান, তাঁদের দীর্ঘ সময়ের বন্ধুত্ব আজও অটুট রয়েছে ৷ এছাড়াও সলমন জানান, বিয়ে না করলেও তিনি অবশ্যই সন্তানের বাবা হতে চান ৷ সেই ইচ্ছা খুব শীঘ্রই তিনি পূরণ করবেন ৷