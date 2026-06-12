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কৃষ্ণসার হত্যাকাণ্ড নিয়ে সিনেমা ! কোন অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ সলমন ?

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'কালা হিরণ: দ্য ব্যাটল ফর লিগ্যাসি' নামে এক সিনেমা তৈরি হয়েছে ৷ পোস্টার সামনে আসতেই বড় পদক্ষেপ সলমনের ৷

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সলমন খান, কালা হিরণ পোস্টার (এএনআই/পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 3:03 PM IST

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হায়দরাবাদ, 12 জুন: অভিনেতা সলমন খানের (Salman Khan) জীবনে কালো অধ্যায় কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা ঘটনা (blackbuck case) ৷ সেই কাণ্ডে এখনও আদালতে চলছে আইনি প্রক্রিয়া ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'কালা হিরণ: দ্য ব্যাটল ফর লিগ্যাসি' (Kala Hiran: The Battle for Legacy) নামে সিনেমা তৈরি হয়েছে ৷ আর তারপরেই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সলমন ৷ তাঁর অভিযোগ, এই প্রকল্প বেআইনিভাবে তাঁর 'পার্সোনালিটি রাইটস' বা ব্যক্তিগত সত্তা-সংক্রান্ত অধিকারের অপব্যবহার করছে ৷ এর ফলে তাঁর সুনাম ও 1998 সালের কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলার সঙ্গে জড়িত চলতে থাকা আইনি প্রক্রিয়া—উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

হাইকোর্টে বিচারাধীন এক বাণিজ্যিক মামলায় দেওয়ানি কার্যবিধির 39 নম্বর আদেশের 1 ও 2 বিধির অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এই আবেদনে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত সিনেমা তৈরি, প্রচার, প্রদর্শনী, স্ট্রিমিং বা মুক্তির বিষয়ে সিনেমার প্রযোজক অমিত জানি, জানি ফায়ারফক্স ফিল্মস, পরিচালক ভরত শ্রিনাটে, অক্ষয় পান্ডে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরত রাখার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ চাওয়া হয়েছে।

মামলার আরজি অনুযায়ী, সিনেমাটি ভাইজানকে জড়িয়ে 1998 সালে ঘটা কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত বা সেই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিনেতার দাবি, যদিও এতে তাঁর নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, তবুও সিনেমার পোস্টার, প্রচারণামূলক উপাদান এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন বক্তব্যের কারণে দর্শকরা সহজেই তাঁকে শনাক্ত করতে পারছেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 2026 সালের মে মাসে প্রকাশিত একটি পোস্টারে এমন এক চরিত্রকে দেখানো হয়েছে যার সঙ্গে খান-এর চেহারার কথিত সাদৃশ্য রয়েছে ৷ চরিত্রটিকে এমন এক ব্রেসলেট পরা অবস্থায় দেখানো হয়েছে যা সলমনের বহুল পরিচিত নীল ব্রেসলেটটির মতোই দেখতে ৷ যে ব্রেসলেটটি জনমানসে তাঁর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে বলে আবেদনে দাবি করা হয়েছে। আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, পোস্টারে চরিত্রটিকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখানো হয়েছে ৷ অথচ 'আর্মস অ্যাক্ট, 1959'-এর অধীনে দায়ের করা মামলায় সলমন মুক্তি পেয়েছেন ৷ যার ফলে এমন এক বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি হচ্ছে যা অভিনেতার মতে দর্শকদেরও ভুল পথে চালিত করবে।

সলমনের আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সিনেমার কাহিনি এমন সব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বলে মনে হচ্ছে যা রাজস্থান হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে চলমান আইনি প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনও বিষয়বস্তু প্রচার করা হলে তা বিচারাধীন আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাঁর সুষ্ঠু বিচারের অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটাতে পারে।

আবেদনটিতে প্রযোজক অমিত জানির বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিবেদন ও প্রকাশ্যে দেওয়া বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত সিনেমা 'ব্ল্যাকবাক' (কৃষ্ণসার হরিণ) মামলা এবং গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সঙ্গে জড়িত বিবাদের ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এছাড়া আবেদনে এমন কিছু সাক্ষাৎকার, সোশাল মিডিয়া পোস্ট ও প্রচারণামূলক বিষয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে যা ছবিটিকেকে খান-এর সঙ্গে যুক্ত করে বলে অভিযোগ করা রয়েছে ৷ দাবি করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের কাছে সলমনের জনপ্রিয়তা বা ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে সিনেমার প্রচারে ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আবেদন অনুযায়ী, সলমন এর আগে 2026 সালের 24 এপ্রিল একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন ৷ এতে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সিনেমার উন্নয়ন, নির্মাণ ও প্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নোটিশ সত্ত্বেও প্রচারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল ৷ যার ফলে অভিনেতা জরুরি ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, আইনি নোটিশ পাওয়ার পর অমিত জানি সোশাল মিডিয়ায় এমন কিছু পোস্ট করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল এই বিবাদকে প্রকাশ্যে আনা ৷ ওই পোস্টগুলোতে এমন কিছু বক্তব্য ছিল যা অভিনেতা মানহানিকর বলে মনে করেন। আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, প্রচারমূলক উপকরণ এবং এ-সংক্রান্ত জনসমক্ষে দেওয়া বক্তব্যের অব্যাহত প্রচার অভিনেতার সুনাম ও ভাবমূর্তির ক্ষতি করছে।

অভিনেতা আদালতের কাছে এমন নির্দেশ চেয়েছেন যাতে বিবাদমান পক্ষগুলোকে 'কালা হিরণ: দ্য ব্যাটল ফর লিগ্যাসি' (Kala Hiran: The Battle for Legacy) সম্পর্কিত কোনও টিজার, ট্রেলার, পোস্টার বা অন্যান্য প্রচারমূলক বিষয় প্রকাশ্যে বা প্রচার না আসে ৷ পাশাপাশি, বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকল্পের পরবর্তী উন্নয়ন ও নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার জন্যও তিনি আদেশ চেয়েছেন। এই আইনি প্রক্রিয়ায় বিবাদী হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রযোজক অমিত জানি, জানি ফায়ারফক্স ফিল্মস (Jani FireFox Films), পরিচালক ভরত শ্রিনাটে, অক্ষয় পান্ডে এবং চলচ্চিত্রটির উন্নয়ন ও প্রচারের সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিরা।

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BLACKBUCK CASE SALMAN KHAN
KALA HIRAN THE BATTLE FOR LEGACY
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SALMAN KHAN ON KALA HIRAN CINEMA

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