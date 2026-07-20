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ভাইজানের একী হাল ! ভাইরাল ছবি ঘিরে কটাক্ষের মোক্ষম জবাব সলমনের

ভাঙা গাল, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে অনেকেই ভাইজানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন ৷ অনেকে আবার সমালোচনাও করেন ৷ কটাক্ষের জবাব দিলেন অভিনেতা নিজের স্টাইলে ৷

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সলমন খান (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 10:55 AM IST

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হায়দরাবাদ, 20 জুলাই: বয়স বাড়লেও নিজেকে সবসময় ফিট রাখতে পছন্দ করেন সলমন খান ৷ পর্দায় তাঁর উপস্থিতিই প্রমাণ করে, এখনও কীভাবে বয়সকে ধরে রেখেছেন তিনি ৷ কিন্তু গত কয়েকদিন সলমনের অন্যরকম লুক ভাইরাল হতেই চিন্তিত হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ ভাঙা গাল, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে অনেকেই ভাইজানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন ৷ অনেকে আবার সমালোচনাও করেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই কটাক্ষেরই জবাব দিলেন অভিনেতা তবে নিজের স্টাইলে ৷

সমালোচনার সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে, এই সুপারস্টার সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নিজের সাম্প্রতিক কিছু ছবি শেয়ার করেছেন ৷ তারপরেই সকলের উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়েন অভিনেতা ৷ সলমন কালো পোশাক ও কাউবয় টুপি পরা অবস্থায় নিজের বেশ কয়েকটি সাদাকালো ছবি পোস্ট করেছেন। পোস্টটির সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ক্যাপশন ছিল: "আপ লোগোঁ কি তবিয়ত ক্যায়সি হ্যায়?" অর্থাৎ আপনাদের সবার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে?

'স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথরিটি' (এসআরএ)-র অফিসে অভিনেতার সাম্প্রতিক উপস্থিতির একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার ঠিক পরেই এই পোস্টটি সামনে আসে। ওই অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো অনলাইনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ৷ অনেক নেটিজেন 60 বছর বয়সী এই অভিনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আবার অনেকে তাঁর চেহারার সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে বয়সের ছাপ তাঁর ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কী বলছে নেটিজেনরা ?

এক নেটিজেন লেখেন, "সলমন খানের বয়স হয়েছে। তাঁর বয়স এখন 60। সময় কারোর জন্যই থেমে থাকে না। কেউ যতই আইকনিক বা বিখ্যাত হোন না কেন, সময়ের প্রভাব শেষ পর্যন্ত পড়েই।" আরেকজন মন্তব্য করেছেন, "এটা দেখে সত্যিই খারাপ লাগছে। তাঁর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কতটা ক্লান্ত ও অসুস্থ।" আবার কেউ লিখেছেন, "বন্ধুরা, সলমন খানের কী হয়েছে? শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকান।"

আরেকজন নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, "নব্বইয়ের দশকের সব অভিনেতার মধ্যে সলমন খানের চেহারায় বয়সের ছাপ সবচেয়ে খারাপভাবে পড়েছে। শর্টকাট আর স্টেরয়েড নিলে এমনটাই হয়। বাচ্চারা, তোমরা বরং ছিপছিপে থাকো, স্বাস্থ্যকর খাবার খাও আর প্রাকৃতিকভাবে শরীর গঠন করো। আসন্ন সিনেমাগুলোতে নিজের অনুরাগীদের সঙ্গে তিনি সবচেয়ে বড় যে প্রতারণা করবেন তা হল-ভারী ভিএফএক্স (VFX) ব্যবহার করে তাঁর ফোলা ও অস্বাভাবিক শরীরকে আড়াল করা এবং বোকা দর্শকদের বিশ্বাস করানো যে এসবই আসল।"

তবে এই সুপারস্টার তাঁর অনেক অনুরাগীদের সমর্থনও পেয়েছেন ৷ অনেকেই বয়স নিয়ে এমন উপহাস বা কটাক্ষের প্রতিবাদ করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "সলমন খানের কোনও সমস্যা নেই। মেকআপ ছাড়া একজন 60-ঊর্ধ্ব মানুষের চেহারা যেমন হয়, এটি ঠিক তেমনই।" কাজের ক্ষেত্রে, সলমন এখন অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত 'মাতৃভূমি' (Maatrubhoomi) সিনেমার মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

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