দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ ! পাশে থাকার বার্তা সলমন-মাধবন-আলিয়ার, কী বললেন বাকিরা ?

দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ ! পাশে থাকার বার্তা সলমন-মাধবন-আলিয়ার, কী বললেন বাকিরা ?
দিল্লির ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় সলমন খানের পর এবার ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালেন হুমা কুরেশি, ইমরান খান, আর.মাধবন থেকে শুরু করে বাণী কাপুর, আলিয়া ভাট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 জুলাই: হৃতিক রোশনের পর দিল্লির ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় সরব হচ্ছেন বলিউডের প্রথম সারির তারকারা ৷ সলমন খানের পর এবার ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালেন রাজা মুরাদ, রঘুবীর যাদব, হুমা কুরেশি, ইমরান খান, আর.মাধবন থেকে শুরু করে বাণী কাপুর, আলিয়া ভাট ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে কী বলছেন তারকারা ?
আলিয়ার পোস্ট
আলিয়া লেখেন, "গত কয়েকটা দিন আমার মনকে বারবার ভেঙেছে, আবার আশার আলোয় তা জোড়া লাগিয়েছে। দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে রয়েছে একটা স্বপ্ন, একটি পরিবারের আশা এবং অসংখ্য ত্যাগের এক দীর্ঘ পথচলা। তারা কেবল নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে না বরং তাদের পাশে দাঁড়ানো সকল মানুষের হয়েও কথা বলছে ৷ একইসঙ্গে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক উন্নততর পথের সূচনা করছে। তাদের সাহস আমাকে বিনম্র করে তোলে। তাদের দৃঢ় সংকল্প আমাদের সবার সামনে এক আয়না তুলে ধরে-যা আমাদের প্রশ্ন করে, আমরা কি সত্যিই সেই মানুষগুলোর কথা শুনছি যারা এই দেশের আগামী দিনের উত্তরাধিকারী হবে এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে? শিক্ষার্থীদের জন্য। জয় হিন্দ।"
আর. মাধবনের পোস্ট
আর. মাধবন তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "জাতি গঠনে শিক্ষা অপরিহার্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি ভালো, ন্যায্য এবং মেধাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার আছে।" ভারতের যুবসমাজের অপার সম্ভাবনায় যিনি সবসময় বিশ্বাসী, সেই হিসেবে আমি আজ বহু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং হতাশা বুঝতে পারছি। শিক্ষা ব্যবস্থার উচিত আত্মবিশ্বাস, ন্যায্যতা এবং সুযোগের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা এই আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে এবং অগণিত তরুণ-তরুণী ও তাদের পরিবারের আশা, কঠোর পরিশ্রম এবং স্বপ্নকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির একমাত্র অস্ত্র হল শিক্ষা।"
সলমন খানের পোস্ট
অভিনেতা নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে একটি গুরুতর বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন তিনি। অভিনেতা তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, এবং আমি এটা জেনে ও দেখে আনন্দিত যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং তাদের বাবা-মায়েরা তাদের সমর্থন করেছেন। কঠোর অধ্যয়ন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং একটি উন্নত, শিক্ষিত ভারত গড়ার জন্য তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং আগ্রহ দেখে আমি তাদের এই অবস্থানের সত্যিই প্রশংসা করি। এই আন্দোলন, এই প্রতিবাদ, এই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ এবং ছাত্রছাত্রীরা এটা শান্তিপূর্ণভাবে করেছে। কী সাহসী ও নির্ভীক! শিক্ষার প্রতি চালিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রজন্ম ভারতকে গর্বিত করবে।"
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
বাণী কাপুর
অভিনেত্রী লেখেন, "এই পুরো সময় জুড়ে আমার মন এই তরুণদের সঙ্গেই ছিল। নিজেদের বিশ্বাসে গড়া ভবিষ্যতের জন্য তাদের এমন আশা, সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে একত্রিত হতে দেখে আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়েছি। আমি আশা করি, তারা সহানুভূতি, বোঝাপড়া এবং মন খুলে কথা শোনার আন্তরিক ইচ্ছা পাবে।"
এছাড়াও, রাজা মুরাদ, রঘুবীর যাদবের মতো বর্ষীয়ান তারকারা সোশাল মিডিয়ায় ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান ৷ অন্যদিকে, যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদে সামিল হন অভিনেত্রী হুমা কুরেশি, অভিনেতা ইমরান খান থেকে শুরু করে দিশা পাটানির বোন খুশবু পাটানি ৷