'ভুল হয়ে গিয়েছে !'- পাপারাৎজিরা ক্ষমা চাইতেই কী প্রতিক্রিয়া সলমনের ?

'রাজা শিবাজি'-র সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে সলমন, রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য এগিয়ে এলে, পাপারাৎজিরা ক্ষমা চান অভিনেতার কাছে । কী বলেন ভাইজান ?

সলমন খান (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 9:01 AM IST

হায়দরাবাদ, 21 মে: ভাইজানের সঙ্গে পাঙ্গা নেবে, এমন সাহস ক'জনের আছে ? তাই তো, রাতারাতি, নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন পাপারাৎজিরা ৷ হাসপাতালে পিছু ধাওয়া করে, অভিনেতার আসন্ন সিনেমার নাম ধরে চিৎকার করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দায়ে পাপারাজ্জিদের ওপর ব্যাপক চটেছিলেন সলমন খান (Salman Khan) ৷ সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সোশাল মিডিয়ায় ৷ বুধবার 'রাজা শিবাজি'-র সাফল্য উদযাপনে সলমন খান উপস্থিত হতেই সমাপ্তি ঘটে, উত্তপ্ত বাদানুবাদ ৷

পাপারাজ্জিদের ক্ষমা সলমনের

বুধবার মুম্বইতে 'রাজা শিবাজি' সিনেমার সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন সলমন ৷ এই সিনেমায় সুপারস্টারকে এক বিশেষ অতিথি চরিত্রে (ক্যামিও) দেখা গিয়েছে ৷ যখন সলমন সিনেমার প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক রীতেশ দেশমুখের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য এগিয়ে আসেন, তখন উপস্থিত পাপারাৎজি তথা আলোকচিত্রীরা সমস্বরে সুপারস্টারের কাছে ক্ষমা চান।

অনুষ্ঠানে সলমন বেরিয়ে আসার পরপরই পাপারাজ্জিরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ৷ তাঁকে অভিবাদন জানানোর চেষ্টার পাশাপাশি বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন ৷ সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷ হই হট্টগোল দেখে অভিনেতা সামনের দিকে ঝুঁকে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্দেশ দেন, যেন কোনও আলোকচিত্রীকে তাঁর কাছে আসতে বাধা না দেওয়া হয়। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, আসলে কী ঘটছে। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আলোকচিত্রীরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন, তখন সলমন তাঁদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন যে, তাঁদের মধ্যকার সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে ৷ এখন সব ঠিকঠাক আছে।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে ফটোগ্রাফারদের বলতে শোনা যায়, "আজ কেউ চেঁচামেচি করো না, লাভ ইউ ভাই ।" এর উত্তরে সলমন বলেন, "হ্যাঁ, এই জায়গাটা এর জন্যই উপযুক্ত।" এর পরেই, ফটোগ্রাফাররা মঙ্গলবার রাতের আচরণের জন্য অভিনেতার কাছে ক্ষমা চান। হালকা মেজাজে সলমন রসিকতা করে বলেন, "জোরে বলো, তোমাদের সবার আওয়াজ ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছি না।" এই মন্তব্যে হেসে ফেলেন অভিনেতা রীতেশও।

মঙ্গলবার হাসপাতালের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে আবেগঘন সলমন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন ৷ তিনি বলেন, "আমার ভীষণ কাছের একজনের স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিলেন..." ৷ তাঁকেই সলমন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানান পাপারাৎজিদের।

সলমন খানের রাগ হওয়ার কারণ

মঙ্গলবার মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে কাউকে দেখতে গিয়েছিলেন অভিনেতা ৷ সেই সময় আলোকচিত্রীরা তাঁকে অনুসরণ করেন ৷ পাশাপাশি অভিনেতার আপকামি সিনেমা 'মাতৃভূমি' বলে চিৎকার করতে থাকেন। এর জেরে আলোকচিত্রীদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন সলমন ৷ প্রশ্ন তোলেন- তাঁদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ পরবর্তীতে, নিজের মেজাজ হারানোর সেই ভাইরাল ভিডিয়ো ক্লিপগুলোর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে সলমন ইনস্টাগ্রামে আলোকচিত্রীদের এমন আচরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এক নজরে রীতেশ দেশমুখের সিনেমার বক্সঅফিস

মাল্টিস্টারার 'রাজা শিবাজি' সিনেমার বক্সঅফিস সাফল্য উদযাপিত হয় বুধবার ৷ সলমন খান ছাড়াও সিনেমা তারকারও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এই দিন ৷ রীতেশ অভিনীত অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ঐতিহাসিক ছবিটি মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহেই 100 কোটি টাকার ক্লাবে প্রবেশ করে ৷ ছবিটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে 100 কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করা প্রথম মারাঠি সিনেমা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে ছবিটি প্রায় 1.50 কোটি টাকা আয় করেছে। ভারতে ছবিটির মোট আয়ের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে 100.85 কোটি টাকা।

