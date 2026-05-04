'আমি যদি কাঁদতে পারতাম'- 42 বছরের সম্পর্কে ইতি ! ভাইকে হারালেন সলমন
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সলমনের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল সুশীলের ৷ তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অভিনেতার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 10:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 4 মে: "তোমার জন্য চোখের জল ফেলব না ভাই ৷ তুমি থাকবে স্মৃতিতে-হাসিতে ৷ তুমি ঠোঁটে হাসি নিয়ে শান্তির দেশে পাড়ি দিয়েছো ৷ অনেক পথ পেরোতে হবে তোমাকে ৷..." সোম সকালে অভিনেতা সলমন খানের আবেগঘন পোস্ট ৷ প্রিয় ভাইকে হারিয়ে বেদনায় কাতর অভিনেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে লিখলেন মনের কথা ৷ সলমন খান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুশীল কুমারের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে আবেগঘন বার্তা শেয়ার করেছেন। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সলমনের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল সুশীলের ৷ তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অভিনেতার ৷
বন্ধু-ভাইয়ের মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ সলমন
রবিবার গভীর রাতে সলমন ইনস্টাগ্রামে তাঁর বন্ধু সুশীল কুমারের সঙ্গে তোলা একটি ছবি শেয়ার করেন। এর সঙ্গে তিনি একটি আবেগঘন বার্তাও জুড়ে দেন, যেখানে তিনি লেখেন- "এই মানুষটি গত 42 বছর ধরে আমার ভাইয়ের মতো ছিল। সে ছিল অত্যন্ত ভালো, দয়ালু এবং সবার বিপদে এগিয়ে আসা এক মানুষ। এমনকী, যখন সে চরম দুর্দশার মধ্যে থাকত, তখনও তার মুখে হাসি লেগে থাকত ৷ সে নাচত এবং সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তার মধ্যে কোনও কষ্ট বা দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যেত না।"
ভাইজান লেখেন, "পরিস্থিতি আর্থিক, মানসিক কিংবা শারীরিক-যেরকমই হোক না কেন, সে সবসময় বলত- 'কিছুই যায় আসে না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'। তার নাম সুশীল কুমার ৷ অন্তত 5 মিনিট আগেও তাঁর নাম এটাই ছিল। বিদায় ভাই ৷ তুমি একজন সত্যিকারের পুরুষের মতো জীবন কাটিয়েছ ৷ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছো, যেন এক দুর্দান্ত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন।"
আরেকটি পোস্টে, সুপারস্টার এমন এক বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে-যার চলে যাওয়া অবধারিত, তাকে থামানোর চেষ্টা কখনোই করা উচিত নয় ৷ কারণ যাদের চলে যাওয়ার নিয়তি নির্ধারিত, তারা অনিবার্যভাবেই একসময় চলে যাবে। তাঁর মতে, এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেককেই শেষমেশ বিদায় নিতে হয়, কারণ এটি জীবনেরই একটি স্বাভাবিক অংশ।
তিনি আরও যোগ করেন যে, ভালো মানুষদের প্রায়শই অপেক্ষাকৃত আগে তুলে নেওয়া হয় ৷ যারা জীবনের কাছে নিজেদের ঋণ এখনও শোধ করে উঠতে পারেননি, তাঁদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া হয়। এছাড়া তিনি এমনও ইঙ্গিত দেন যে, দুর্নীতিবাজ বা অসৎ প্রকৃতির মানুষেরা সাধারণত দীর্ঘকাল টিকে থাকে, যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল, তাদের বিদায়ের সময়টি আসে অনেক পরে।
সলমন লেখেন, "ইশ, যদি আমি রাগ করতে পারতাম কিংবা কাঁদতে পারতাম—যা আমি সচরাচর খুব সহজেই করি; কিন্তু তোমার বেলায়, একটা চোখের জলও পড়ল না। সোশাল মিডিয়ায় দেখি মানুষজন লিখছে—"RIP", "RSVP" ইত্যাদি। তুমি তো চলেই গেলে, ভাই। আর আমি তোমাকে নিছক একটা 'বডি' বলে ডাকব না ৷ কারণ তোমার তো আসলে কোনও দেহ ছিলই না। তাই আমি তোমাকে 'সুশীল কুমার' নামেই ডাকব। নো রেস্ট ইন পিস (RIP) ৷ জেগে ওঠো!...উপভোগ করো। চিয়ার্স, ভাই। ভালো মন্দ চলছিল... তুমি আমার লিভার আর কিডনি খারাপ করবে ৷..."