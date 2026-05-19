'একাকীত্বে'র পোস্টে চিন্তিত মা সালমা ! ভাইরাল বার্তা নিয়ে কী ব্যাখ্যা সলমনের ?

'একাকীত্বে'র পোস্টে চিন্তিত মা সালমা ! ভাইরাল বার্তা নিয়ে কী ব্যাখ্যা সলমনের ?
একটি পোস্টে একাকীত্বের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলার পর, তার আসল ব্যাখ্যা কী, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন সলমন খান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 11:07 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 এপ্রিল: সম্প্রতি সোশা মিডিয়ায় সলমন খানের 'একা এবং নিঃসঙ্গ' থাকা নিয়ে রহস্যময় পোস্ট চিন্তায় পেলে অনুরাগীদের ৷ পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় নেটিজেনদের মধ্যে ৷ জীবনের পড়ন্ত সময়ে এসে তবে কি সত্যিই সঙ্গীনীর অভাববোধ করছেন ভাইজান ? নাকি অন্য কোনও কারণে এই একাকীত্ববোধ ? এমন নানা, প্রশ্ন ঘুরতে থাকে সোশাল মিডিয়ার অন্দরে ৷ অনুরাগীদের চিন্তিত দেখে, অবশেষে ফের একবার আসরে নামেন অভিনেতা ৷ নিজের পোস্টের ব্যাখ্যা, তিনি নিজেই করেন ৷ নতুন পোস্টে কী লিখেছেন দাবাং অভিনেতা ?
অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা সলমনের
মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে সলমান নিজের করা পোস্টের কী ব্য়াখ্যা, তা জানিয়েছেন ৷ তিনি যে নিঃসঙ্গ নন-এমনটা জানিয়ে অভিনেতা লেখেন, "আরে ভাই, আমি তো নিজের ব্যাপারে তো কথা বলছিলাম না। আমার যখন এত বড় ও চমৎকার এক পরিবার, বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, তখন আমি একা হতে পারি কীভাবে? আর যখন তোমরা সবাই-তোমাদের শুভকামনা ও দোয়া-আমার পাশে আছে, তখন আমি নিঃসঙ্গই বা হব কীভাবে? এমনটা ভাবলে তো আমিই হব সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ।”
তিনি আরও জানান যে পোস্টটি এতটাই বড় খবর হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর মা সালমা খানও তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সলমন লিখেছিলেন, "কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যাই, তাই আমার একটু নিজের জন্য সময় দরকার, ব্যস... কোনও ছবি না দিয়েই এটা ব্রেকিং নিউজ হয়ে গেল। মাও পর্যন্ত জানতে চাইলেন, , ‘কী হয়েছে বাবা’ ! বন্ধুরা চিল করো ৷"
এর আগের পোস্টে, সলমন ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি শার্টহীন ছবি শেয়ার করেন ৷ ছবিটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, "আমি-অর্থাৎ আমি নিজে-একা থাকার দুটি উপায় আছে: ‘অ্যালোন’ (Alone) এবং ‘লোনলি’ (Lonely)। ‘অ্যালোন’ হওয়াটা নিজেরই পছন্দ, আর ‘লোনলি’ তখন হয়, যখন কেউ তোমার সঙ্গে থাকতে চায় না...। এখন এর পরেরটুকু-তোমাকেই বুঝে নিতে হবে যে তোমার কী করা উচিত।"
অভিনেতার এই পোস্ট দেখে, তাঁর ফিটনেস ও শারীরিক গঠনের প্রশংসা করলেও, ক্যাপশন চিন্তায় ফেলে অনুরাগীদের ৷ সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা জল্পনা শুরু করেন, সলমন কি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন, নাকি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একাকীত্বের দিকেই ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছেন? তবে অভিনেতার সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা এখন সেই সব গুজব বা জল্পনার অবসান ঘটিয়েছে।
সলমনের আগামী প্রোজেক্ট
সলমনকে, অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত 'মাতৃভূমি' সিনেমায় দেখা যাবে। ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।এছাড়া, অভিনেতা নয়নথারার সঙ্গে তাঁর আসন্ন সিনেমার জন্য 2027 সালের ঈদে মুক্তি লক করেছেন বলে জানা গিয়েছে। অস্থায়ীভাবে সিনেমার SVC63 শিরোনাম রাখা হয়েছে ৷ ছবিটি পরিচালনা করবেন ভামশি পাইদিপলি এবং প্রযোজনা করবেন দিল রাজু। এরই মধ্যে এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে।